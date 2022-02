RUKA, Finlande, 23 février 2022 /PRNewswire/ -- La saison 2022 du Forum mondial de la bioéconomie a commencé et elle se terminera par la conférence annuelle qui se tiendra à Ruka, en Finlande, du 7 au 9 septembre 2022. La saison ouvrira la voie à la première conférence sur la bioéconomie qui aura lieu après l'été dans l'hémisphère Nord.

Cette saison marque la 5e édition depuis sa création en 2018. La dernière conférence annuelle a été organisée à Belém, au Brésil, l'automne dernier.

Au cours de cette saison, le Forum mondial de la bioéconomie souhaite soulever des discussions clés sur le rôle de la bioéconomie et des bioproduits dans l'atténuation des changements climatiques. Au Forum, nous pensons que la bioéconomie et les bioproduits sont des outils supplémentaires pour lutter contre les changements climatiques. Par conséquent, la conférence annuelle est nommée : Discussions du Forum mondial de la bioéconomie sur le climat – en direct de Ruka ! Le thème sera réitéré tout au long des événements de la saison 2022, et il sera également mis en vedette dans la déclaration annuelle.

Jukka Kantola partage ses réflexions : « Je suis extrêmement heureux de retrouver le Forum à Ruka ! Ce retour est conforme à notre stratégie de va-et-vient entre les hémisphères Sud et Nord. Ruka, entourée d'une nature sublime et facilement affectée par les changements climatiques, offre un excellent cadre pour discuter de notre thème de la saison 2022. Le Forum, qui sera un événement hybride, célébrera également son 5e anniversaire – La bioéconomie célèbre la nature ! »

Le Forum 2022 se tiendra sous forme d'événement hybride et le programme est organisé selon la structure à quatre piliers.

Structure à quatre piliers du Forum mondial de la bioéconomie

Le Forum fonctionne strictement selon une structure fondée sur quatre piliers : I La bioéconomie : les personnes, la planète et les politiques, II Les leaders mondiaux et le monde financier, III Les bioproduits autour de nous et IV Regarder vers l'avenir. L'approche de la structure à quatre piliers permet une évaluation complète de l'état de la bioéconomie circulaire et facilite ainsi les développements dans l'ensemble du secteur. Cela rend le Forum et ses activités extrêmement puissants et efficaces, facilitant une bioéconomie holistique et permettant de faire des efforts conjoints significatifs dans l'atténuation du changement climatique.

Tous les programmes et activités du Forum sont alignés sur la structure à quatre piliers, y compris toutes les tables rondes et la déclaration annuelle. Cette structure à quatre piliers garantit que toutes les parties prenantes concernées quant à la bioéconomie circulaire ont une voix et une plate-forme.

