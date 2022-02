RUKA, Finlândia, 23 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A temporada do Fórum Mundial de Bioeconomia de 2022 começou e culminará na conferência anual em Ruka, na Finlândia, de 7 a 9 de setembro de 2022. A temporada abrirá o caminho para a primeira conferência de bioeconomia, que acontecerá após o verão do hemisfério norte.

Essa temporada marca a 5a edição desde sua criação em 2018. A última conferência anual foi organizada em Belém, no Brasil, no último outono.

Durante essa temporada, o Fórum Mundial de Bioeconomia quer levantar discussões importantes sobre o papel da bioeconomia e dos bioprodutos na mitigação das mudanças climáticas. No fórum, pensamos que a bioeconomia e os bioprodutos são ferramentas adicionais para combater as mudanças climáticas. Consequentemente, a conferência anual foi denominada: O Fórum Mundial de Bioeconomia fala sobre o clima – ao vivo de Ruka! O tema será reiterado durante os eventos da temporada de 2022 e também será apresentado na Declaração anual.

Jukka Kantola compartilhou suas percepções: "Estou extremamente feliz por estarmos trazendo o fórum de volta para Ruka! Isso se alinha com nossa estratégia de deslocamento entre os hemisférios sul e norte. Ruka, rodeada por natureza impecável e sensível a qualquer mudança climática, oferece um excelente cenário para discutir o tema de nossa temporada de 2022. O fórum, que será um evento híbrido, também celebrará seu 5o aniversário – a Bioeconomia homenageia a natureza!"

O fórum de 2022 será realizado como um evento híbrido, e o programa está estruturado de acordo com quatro pilares.

A Estrutura de Quatro Pilares do Fórum Mundial de Bioeconomia

O fórum funciona sob uma estrutura rigorosa de quatro pilares: I A bioeconomia: pessoas, planeta, políticas, II Líderes globais e o mundo financeiro, III Bioprodutos ao nosso redor e IV Olhando para o futuro. O uso da estrutura de quatro pilares permite a avaliação completa do status da bioeconomia circular e, dessa forma, facilita os desenvolvimentos em todo o setor. Isso torna o fórum e suas atividades extremamente poderosas e eficazes, viabilizando uma bioeconomia holística e fazendo esforços conjuntos significativos na mitigação das mudanças climáticas.

Todos os programas e atividades do fórum estão alinhados com a estrutura de quatro pilares, inclusive todas as mesas redondas e a Declaração anual. Essa estrutura de quatro pilares garante que todas as partes interessadas relevantes na bioeconomia circular tenham uma voz e uma plataforma.

FONTE World BioEconomy Forum

