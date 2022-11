Disfruta de la magia del fútbol con Marriott International

MIAMI, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El torneo más prestigioso del mundo llega este año y los hoteles de Marriott International en el Caribe y Latinoamérica tienen preparadas promociones especiales para los amantes del fútbol. Con una trayectoria emocionante hacia la fase final, sin importar al equipo al que celebres, los próximos meses reunirán a todos los aficionados con la pasión y el amor por este deporte.

Sheraton Santiago

Marriott International conoce a sus huéspedes y por eso ha creado experiencias únicas para aquellos que desean compartir juntos y disfrutar de servicio de primera en esta época fútbolera. Desde espacios exclusivo para reunirse y disfrutar de cerca un ambiente inspirado en estadios, pantallas grandes, proyecciones en alta resolución, hasta platillos y cocteles curados para una experiencia única. Las propiedades de Marriott International ofrecen momentos para todos e invitan a sus huéspedes a vivir la magia del fútbol juntos.

Brasil

Renaissance São Paulo Hotel ofrecerá un espacio exclusivo para transmitir los partidos en la Arena Renaissance. Esta arena tiene un ambiente inspirado en un estadio y ofrece un menú especial para disfrutar de los principales partidos en la región de Jardins.

Fecha: 20 de noviembre a 18 de diciembre

Argentina

Habrá pantallas para ver los partidos durante todo el día en el DOCE25 Lobby Bar del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center y estará decorado en alusión al fútbol. Ofrecerán desayuno en promoción y, por la tarde, delicias a la carta.

Fecha: 20 de noviembre de 2022 al 18 de diciembre

Los partidos serán proyectados en el Sheraton Mendoza Hotel donde tendrán promociones especiales con sorteos en línea si gana Argentina.

Fecha: 20-30 de noviembre

Colombia

El hotel más elegante de la ciudad, W Bogotá, estará ofreciendo diferentes actividades tal y como un warm up durante la semana del 14 de noviembre y programación especial con desayunos para los partidos que se emiten temprano en la mañana.

Fecha: Semana del 14 de noviembre

Costa Rica

Residence Inn by Marriott San Jose Escazu tendrá una activación de habitación para aprovechar la madrugada del partido de Costa Rica vs. Japón. El hospedaje será para una habitación estudio (1 cama queen y un sofá cama), e incluye una rifa de premios sorpresa, salón con pantalla grande para disfrutar del partido, fútbolín, bocadillos, desayuno buffet y muchas sorpresas más.

Fecha: 26 al 27 de noviembre, check-in temprano a las 2 PM y check-out extendido hasta las 2 PM

Además, Residence Inn by Marriott San Jose Escazu cuenta con otra experiencia. La Ruta Fútbolera Costa Rica – Fiesta con buffet, fútbolín, pantalla grande de proyección del partido, PlayStation para jugar en él entre tiempo, rifas e intercambio de postales y álbum oficial.

Fecha: 23 de noviembre, de 9-12 AM

En Costa Rica Marriott Hacienda Belén habrá promociones de cervezas y alitas, un delicioso festival, y promoción de desayunos solamente en los días que hay partidos.

Fecha: 20 de noviembre a 18 de diciembre

AC San José Escazú tendrá tarifas de habitación especiales con amenidades y rifas de premios sorpresas para el partido de Costa Rica vs. Japón. Además, el hotel contara con un salón con pantalla grande, fútbolín, PlayStation con FIFA 2022, una estación energizante y desayuno buffet.

Fecha: 26 al 27 de noviembre, check-in temprano a las 2 PM y check-out extendido hasta las 2 PM

En el lujoso W Costa Rica Reserva Conchal, ubicado en Guanacaste, habrá una zona que se convertirá en un increíble espacio dedicado especialmente al torneo, con múltiples pantallas, menús especiales de bocadillos y bebidas, música de su Resident DJ y todo esto a pocos pasos de la exótica Playa Conchal.

Chile

The Ritz-Carlton, Santiago vive y vibra con la esencia del mundial de fútbol. Para celebrar la pasión del fútbol, el hotel ha diseñado "Vibra Qatar", una experiencia para vivir esta cita mundial, con un menú que cuenta con la mejor selección de bocadillos y tablas para picar, junto con selectas variedades de cervezas y cócteles clásicos para disfrutar de los partidos al más puro estilo de The Ritz-Carlton, Santiago.

Fecha: Desde el 20 de noviembre

Durante la emoción del mundial, Sheraton Santiago tendrá promociones en su Sports Bar con activaciones de marca, cocteles de autor a promociones, y más.

Fecha: Desde el 20 de noviembre

Four Points by Sheraton Santiago tendrá promociones especiales en su Terraza Holley durante el mundial y podrán disfrutar de la transmisión de los partidos, su oferta gastronómica incluyendo cervezas artesanales del programa Best Brews.

Fecha: Desde el 20 de noviembre

Caribe

En Jamaica, Courtyard by Marriott, Kingston está organizando actividades para ver en vivo los partidos más populares: Brasil, Argentina, Alemania y Francia. Durante esta época, estarán ofreciendo bocadillos y bebidas especiales, decoraciones y un ambiente muy festivo con vista a la piscina.

México

México estará celebrando la fiesta del fútbol en el W Mexico City, con una experiencia tipo estadio con lo mejor de la gastronomía internacional para disfrutar de los partidos más esperados en pantallas 4K y así apoyar a tu selección favorita en el ambiente más apasionado. El espacio diseñado especialmente para los fans, Raise Your Flag, recibe al público con todos los ánimos para cada partido. Disfruta de un típico choripán o unos emblemáticos tacos de carnitas en un duelo cardiaco.

Fecha: 21 de noviembre al 18 de diciembre

¡Marriott International te abre las puertas de sus hoteles para que apoyes a tu equipo favorito en el evento deportivo más importante del mundo!

