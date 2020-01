Disney California Adventure Food & Wine Festival presenta un ingrediente clave, el contar historias, para crear una experiencia Disney como ninguna otra, del 28 de febrero al 21 de abril de 2020

Los Mercados del Festival o Festival Marketplaces en Disney California Adventure Food & Wine Festival son reconocidos por una oferta de platillos deliciosos inspirados en ingredientes claves de California, además de bebidas refrescantes de toda la región. Avocado Time, Cluck-A-Doodle-Moo y Nuts About Cheese son algunos de los mercados favoritos de los visitantes que regresan este año durante el festival. Los visitantes mayores de 21 años podrán descubrir cervezas, vinos y licores creados en la región. Para obtener un mejor rendimiento de la oferta, los visitantes pueden adquirir el muy popular Sip and Savor Pass**, el cual incluye ocho degustaciones o catas para aplacar el apetito de todos aquellos que estén dispuestos a aventurarse en las localizaciones participantes a lo largo del festival.

En el Backlot Stage en Hollywood Land, los visitantes disfrutarán aún más de la diversión culinaria gracias a experiencias gastronómicas como Family Time with Chef Daniella Malfitano, seminarios de Discover California y demostraciones por parte de muchos chefs de Disney y otros chefs famosos. La lista de chefs famosos incluye invitados locales y visitantes como David Burtka, Richard Blais, Jamie Gwen, Jet Tila, Wing Lam y muchos más.

Aquellos chefs jóvenes aficionados pueden unirse a la deliciosa diversión en Junior Chef, una experiencia favorita de los fanáticos con Chef Goofy, disponible en días selectos. Los niños entre 3 y 11 años se unirán a Goofy siguiendo los pasos de una receta y mezclando los ingredientes para crear una sabrosa delicia que incluye una mágica sorpresa. Además, los visitantes descubrirán entretenimiento para toda la familia, desde actuaciones en vivo con los Jammin' Chefs hasta áreas de manualidades para aquellos pequeños que deseen desarrollar su creatividad.

La magia Disney continúa con música, entretenimiento y actividades especiales que se suman a una atmósfera única de diversión diaria durante el Disney California Adventure Food & Wine Festival.

Los visitantes tienen la opción de agrandar sus experiencias en el festival a través de eventos exclusivos y especiales diseñados para expandir su paladar y conocimiento culinario. Algunos de los eventos exclusivos de este año en Disney California Adventure Food & Wine Festival incluyen:

Recepción de las Bodegas Skywalker Vineyards en Carthay Circle Restaurant (20 de marzo).

Recepción de las Bodegas Fess Parker Winery en Carthay Circle Restaurant (27 de marzo).

Recepción de las Bodegas Silverado Vineyards en Carthay Circle Restaurant (10 de april).

Cena de las Bodegas Silver Oak | Twomey en Steakhouse 55 (18 de marzo).

las Bodegas Silver Oak | Twomey en Steakhouse 55 (18 de marzo). Educación de bebidas y seminarios de catas de cerveza, vino y cócteles en Sonoma Terrace and Golden Vine Winery.

Muchos de los eventos del Disney California Food & Wine Festival están incluidos en la admisión al parque Disney California Adventure. Los eventos exclusivos y los seminarios de bebidas requieren de un boleto por separado. Los interesados pueden visitar DisneylandEspanol.com, donde pronto se darán a conocer todos los detalles de última hora y horarios. Allí también se pueden llevar a cabo reservaciones para seminarios y eventos insignia selectos.

Además, en 2020 Disney California Adventure Food & Wine Festival incluye una nueva colección de productos a la venta, desde gorras y ropa de temática del festival, hasta utensilios y decoración para la cocina.

Para no perderse la fiesta, este año varias localizaciones selectas de Downtown Disney District ofrecerán algunas de las opciones de comida y bebida del festival.

Durante la celebración de Disney California Adventure Food & Wine Festival, Disneyland Resort dispone de una oferta especial para la compra de boletos y reserva de habitaciones de hotel por tiempo limitado, por lo que esta es la ocasión ideal para que todo el mundo visite el parque. Los niños y niñas de todas partes*** y los residentes del sur de California**** pueden visitar los parques temáticos desde $67 por persona, por día, con la adquisición de boletos de 3 días, 1 parque por día.

Aquellos visitantes que deseen pasar sus vacaciones jugando y residiendo en el corazón de la magia disfrutarán de ahorros en habitaciones de los Hoteles de Disneyland Resort. Los huéspedes de los hoteles pueden ahorrar hasta un 25% en habitaciones selectas, las noches de domingo a jueves, según disponibilidad, hasta el 26 de abril de 2020. Los visitantes pueden ahorrar hasta un 20% en habitaciones estándar y un 25% en habitaciones premium en Disney's Grand Californian Hotel and Spa; hasta un 20% en habitaciones estándar y un 25% en habitaciones premium en Disneyland Hotel; y hasta un 10% en habitaciones estándar y habitaciones premium en Disney's Paradise Pier Hotel. Estas habitaciones en oferta pueden ser reservadas para estadías desde ya hasta el 16 de abril de 2020, siempre y cuando se reserven hasta 16 de marzo de 2020 Ϯ.

Para más información visite DisneylandEspanol.com/offers.

*Se requiere de admisión por separado para Disney California Adventure. Se puede requerir de la compra de boletos adicionales para eventos selectos, demostraciones y seminarios. Para aquellos eventos que requieren de boletos por separado la capacidad es limitada; se recomienda la reserva de boletos por anticipado. Se requiere del pago en su totalidad en el momento de la reserva y pueden aplicarse gastos de cancelación. No se aceptan reembolsos, crédito o cambios de fecha u hora. Los visitantes deben tener 21 años o más para consumir alcohol y poder participar en algunos eventos; Se requiere una identificación con fotografía válida. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso.

**Los beneficios del pase Sip and Savor solo se pueden canjear durante el horario normal del Disney California Adventure Food & Wine Festival, y el Pase vence el 21 de abril de 2020. Cada Pase tiene ocho (8) cupones y cada cupón se puede canjear por un (1) artículo de comida o bebida no alcohólica en una localización del Mercado participante. El tamaño de las opciones Sip and Savor que ofrecen los restaurantes que participan en el Pase son porciones o raciones de degustación, no platos entrantes. Excluye novedades como vasos de recuerdo. Los descuentos solo se aplican al Sip and Savor pase comprado por y para los Titulares de Pases Anuales. No reembolsable, no transferible, no se puede canjear por efectivo (en su totalidad o en parte), no se aceptan sustituciones o como cambio. Sujeto a restricciones y cambios sin previo aviso. Se requiere admisión al Parque Temático por separado.

***Oferta válida para niños y niñas entre 3 y 9 años. Los boletos vencen o caducan 13 días después del primer día de uso o el 21 de mayo de 2020, cualquiera que sea la primera opción. Cada día de uso constituye un día completo. Los boletos no son reembolsables y no pueden ser vendidos ni transferidos para su uso comercial y excluyen actividades o eventos que requieren de la adquisición de un boleto por separado. La oferta no puede ser combinada con otros descuentos o promociones para los boletos. Oferta sujeta a capacidad en los parques, restricciones y cambios sin previo aviso.

**** Oferta válida solo para residentes del sur de California con código postal del 90000 al 93599, y residentes de Baja California Norte con código postal del 21000 al 22999; se requiere de prueba de residencia, incluyendo identificación fotográfica del gobierno válido, para la compra de boletos y el acceso a los parques temáticos. Los boletos vencen o caducan el 21 de mayo de 2020. Cada día de uso constituye un día completo. Se permite la compra de un máximo de 5 boletos por persona y día con identificación personal válida. Los boletos no son reembolsables y no pueden ser vendidos ni transferidos para su uso comercial y excluyen actividades o eventos que requieren de la adquisición de un boleto por separado. La oferta no puede ser combinada con otros descuentos o promociones para los boletos. Oferta sujeta a capacidad en los parques, restricciones y cambios sin previo aviso.

Ϯ Los ahorros están basados en el precio no descontado para la misma habitación y el mismo hotel. El viaje debe concluir el 17 de abril de 2020. Los ahorros en habitaciones premium están disponibles en habitaciones Premium, Deluxe y Woods/Garden/Courtyard (Bosque/Jardín/Patio); habitaciones selectas Concierge; y solo suites Paradise, Artisan, Junior y Regal. Oferta no válida para habitaciones reservadas con anterioridad. Se requiere de reserva previa. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones destinadas para esta oferta es limitado. Excluye cuotas e impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reserva y existen límites en el número de huéspedes por habitación. Oferta no válida en combinación con otros descuentos u ofertas para los hoteles. Sujeta a restricciones y cambios sin previo aviso. Se requiere de boleto de admisión a cada Parque Temático por separado para disfrutar de los Parques.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1064429/Mother_Daugher_at_DCA_FWF.jpg

FUENTE Disneyland Resort

Related Links

http://www.disneyland.com



SOURCE Disneyland Resort