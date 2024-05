Disneyland Resort anuncia la oferta de boletos para el verano - tan solo $50 por niño y $83 por adulto por día - para un boleto de parque temático de 3 días, 1 parque por día, además de otras ofertas de verano para los hoteles

Los visitantes pueden celebrar el verano en Disneyland Park y Disney California Adventure Park y usar este boleto especial para cualquiera de los días disponibles del 10 de junio al 26 de septiembre de 2024

Entre los más destacado del verano cabe incluir los regresos de Pixar Fest y 'Fantasmic!'

Entre las celebraciones de finales de verano apuntar el inicio anticipado de Halloween Time y Plaza de la Familia

ANAHEIM, Calif., 2 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Disneyland Resort celebra el verano anunciando una nueva oferta de boletos por tiempo limitado, así como nuevos descuentos para las estancias en sus hoteles, lo que ofrece a los visitantes opciones flexibles y formas ideales de ahorrar durante tres días de magia en El Lugar Más Feliz del Mundo. Ya sean aventuras emocionantes, atracciones populares, personajes de Disney entrañables o delicias refrescantes para el verano, siempre hay algo para todo el mundo tanto en Disneyland Park como en Disney California Adventure Park.

Gracias a la Oferta de Boleto Disneyland de 3 Días, los visitantes pueden acceder a los parques temáticos de Disneyland Resort por un precio mínimo de $50 por niño y por día (edades comprendidas entre 3 y 9 años) y $83 por adulto y por día. Estos boletos de tres días, un parque por día, tienen un precio mínimo de $149 para los niños, y $249 para los adultos que visiten el parque de lunes a jueves; y de $199 para los niños, y $299 para los adultos que visiten el parque todos los días, incluyendo fines de semana, según la disponibilidad y las reservaciones para los parques temáticos. En el momento de la compra también están disponibles opciones como los boletos Park Hopper o el servicio Disney Genie+.

Estos boletos estarán disponibles por tiempo limitado a partir del 29 de mayo de 2024 en DisneylandEspanol.com o a través de su agente de viajes y pueden ser canjeados durante tres días elegibles (que pueden ser no consecutivos) del 10 de junio al 26 de septiembre de 2024, sujeto a la disponibilidad de reservaciones en el parque*. Para acceder al parque se requiere de un boleto y de una reservación válidas para el mismo parque y día.

Lo más destacado del verano de 2024 en Disneyland Resort

Pixar Fest, una celebración desde el infinito y hasta el más allá, continúa hasta el 4 de agosto de 2024 en el Disneyland Resort. El festival presenta historias entrañables y amadas de Pixar Animation Studios, además de decoración a todo color, comida y bebida temáticas, productos a la venta conmemorativos y mucho más. En Disneyland Resort "Together Forever – A Pixar Nighttime Spectacular" regresa con toda la emoción del mundo con nuevas escenas y, en la mayoría de las noches, fuegos artificiales que añaden todavía más magia a las proyecciones impactantes, láseres multicolor y música memorable. Pixar Pals Playtime Party en Fantasyland Theatre es una área de diversión para toda la familia que presenta actividades y espectáculos a todo ritmo protagonizados por los entrañables personajes de Pixar. En Disney California Adventure Park tiene lugar un nuevo desfile diurno, "Better Together: A Pixar Pals Celebration!", que protagonizan más de dos docenas de personajes. Club Pixar es una fiesta nocturna interactiva en el Hollywood Backlot que incluye a un DJ y juegos. Desde el 10 de mayo de 2024, seis mercados de comida se unirán a la diversión en Disney California Adventure Park y estarán disponibles durante la duración del festival.





"Fantasmic!," el espectáculo nocturno más longevo en la historia de Disney, regresa a Rivers of America en Disneyland Park a partir del 24 de mayo de 2024. El icónico espectáculo contará con escenas actualizadas gracias a las actuaciones y los efectos especiales en directo, que llevarán a los espectadores en un viaje a través de la imaginación de Mickey Mouse repleto de eventos e imágenes fantásticas vistas en películas clásicas de Walt Disney Animation Studios como "Sleeping Beauty (La Bella Durmiente)", "Aladdin" y "Tangled (Enredados)". Una nueva secuencia climática que detallará la batalla entre Mickey el Brujo y Maléfica cobrará vida gracias a unos efectos especiales actualizados. También volverá el emocionante enfrentamiento entre Peter Pan y el Capitán Garfio de "Peter Pan". Cuando el espectáculo regrese, los visitantes podrán disfrutarlo frente a Rivers of America donde podrán esperar para acceder a él un máximo de dos horas antes de su inicio.





Halloween Time at the Disneyland Resort regresa con diversión asegurada para todas las edades a partir del 23 de agosto de 2024 con el fin de hechizar la temporada a lo largo y ancho del resort gracias a la decoración otoñal, los personajes de Disney vestidos con sus mejores atuendos para Halloween y atracciones, menús y celebraciones temáticas para la temporada.





regresa con diversión asegurada para todas las edades a partir del 23 de agosto de 2024 con el fin de hechizar la temporada a lo largo y ancho del resort gracias a la decoración otoñal, los personajes de Disney vestidos con sus mejores atuendos para Halloween y atracciones, menús y celebraciones temáticas para la temporada. A partir del 23 de agosto de 2024 Plaza de la Familia celebra el espíritu del Día de los Muertos en Disney California Adventure Park a través de una experiencia cultural que incluye historias y música de la película "Coco" de Pixar.

Y más aventuras emocionantes y actividades favoritas para toda la familia

Ahorros especiales para el verano en los Hoteles del Disneyland Resort

Tras acumular recuerdos inolvidables durante todo un día, los visitantes pueden extender la magia un poco más si se hospedan en uno de los Hoteles del Disneyland Resort.

Este verano los huéspedes de los hoteles pueden ahorrar hasta un 25% durante su estancia en el Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel o The Villas at Disneyland Hotel si esta es de cuatro o más días**, o pueden ahorrar hasta un 20% en estancias selectas de domingo a jueves en dichos hoteles sin un requerimiento mínimo de noches***. Estas ofertas son solo para estancias entre el 10 de junio y el 26 de septiembre de 2024 y pueden reservarse entre el 29 de mayo y el 12 de septiembre de 2024, estando sujetas a disponibilidad y restricciones.

En Disney's Grand Californian Hotel & Spa los huéspedes pueden relajarse en medio de la elegancia de la Artesanía Californiana, rodearse de la nostalgia encantadora del Disneyland Hotel, de diseño modernista, o adentrarse en el mundo de las historias y el arte de Disney Animation en The Villas at the Disneyland Hotel, una propiedad de Disney Vacation Club completamente nueva. Visite DisneylandEspanol.com o consulte con su agente de viajes para más información sobre ofertas de hotel y paquetes vacacionales.

Acerca de Disneyland Resort

El Disneyland Resort, en Anaheim, California, cuenta con dos parques temáticos espectaculares —Disneyland Park (el parque temático original de Disney) y Disney California Adventure—, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, el complejo de restaurantes, tiendas y entretenimiento. Los Hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel —ambas propiedades calificadas con Cuatro Diamantes por la AAA— y Pixar Place Hotel. Cuando Disneyland abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar que sigue haciendo uso de la creatividad, la tecnología y la innovación para que las historias alcancen cotas nuevas y nunca vistas. Abierto cada día, todo el año. Para más información visite DisneylandEspanol.com.

*Los boletos son válidos para su uso a partir del 10 de junio de 2024 y expiran el 26 de septiembre de 2024. Los boletos no son válidos antes del 10 de junio de 2024. Los boletos se podrán utilizar en días no consecutivos. Los boletos de lunes a jueves tienen bloqueado el acceso a los parques temáticos los viernes, sábados y domingos durante su período de validez. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Se pueden adquirir hasta 15 boletos por persona elegible y por día. Los boletos no son reembolsables, no pueden venderse ni ser transferidos para uso comercial y excluyen actividades/eventos que requieren de un boleto por separado. La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Las ventas pueden suspenderse de vez en cuando o terminarse en cualquier momento.

Para acceder a un parque se requiere de una reserva al parque temático y de un boleto válido para el mismo parque en la misma fecha. Las reservaciones para los parques temáticos para los titulares de la Oferta de Boletos Disneyland de 3 Días son limitadas y están sujetas a la disponibilidad de las reservas asignadas a la Oferta de Boletos Disneyland de 3 días según lo determine Disney, a las fechas bloqueadas que se apliquen y a la capacidad del parque temático. La disponibilidad de reservaciones para los titulares de la Oferta de Boletos Disneyland de 3 días no está garantizada para ninguna fecha, y puede ser difícil de conseguir para una fecha en particular, especialmente a medida que se acerca la fecha de vencimiento del boleto. Para garantizar la mayor disponibilidad, lleve a cabo las reservaciones con anticipación. Las reservaciones generales para los parques pueden estar disponibles para cualquier fecha, aunque las reservaciones para los parques asignadas a la Oferta de Boletos Disneyland de 3 días estén completamente asignadas. Los titulares de la Oferta de Boletos Disneyland de 3 días no tienen derecho a ninguna reserva que Disney ponga a disposición de otros clientes. Los parques, atracciones, entretenimiento, experiencias, servicios y ofertas pueden ser modificadas, estar disponibles de forma limitada o no estar disponibles, y están sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. La entrada y las ofertas del parque no están garantizadas. Visite Disneyland.com/updates para leer toda clase de información relevante antes de visitar el Disneyland® Resort.

**Se requiere de una estancia consecutiva de 4 noches o más, y la cancelación de cualquiera de esas noches puede afectar la disponibilidad del descuento. Los ahorros están basados en el precio sin descuento para la misma habitación y en el mismo hotel y son válidos para la mayoría de las noches desde el 10 de junio de 2024 hasta el 26 de septiembre de 2024. Se debe reservar del 29 de mayo de 2024 al 12 de septiembre de 2024; el viaje debe completarse antes del 27 de septiembre de 2024. Esta oferta no es válida para habitaciones Concierge, suites Signature o Premium selectas, ni para las villas de 2 o 3 habitaciones, ni para ciertos hoteles. No es válida tampoco para habitaciones reservadas con anterioridad. Las reservaciones deben llevarse a cabo por anticipado. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. No incluye tasas e impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reservación y se aplican restricciones de ocupación por habitación. Se pueden aplicar cargos adicionales por adulto si hay más de dos (2) adultos por habitación. La oferta se aplica una vez por reserva y no es válida en combinación con ningún otro descuento u oferta del hotel. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se requiere de una entrada y una reserva para el parque temático por separado para la misma fecha y el mismo parque con el fin de poder acceder a un parque temático, y una reserva de hotel no garantiza el acceso al mismo. Visite Disneyland.com/updates para leer toda clase de información relevante antes de visitar el Disneyland® Resort.

***Los ahorros están basados en el precio sin descuento para la misma habitación y en el mismo hotel y son válidos para las noches de domingo a jueves del 10 de junio de 2024 al 26 de septiembre de 2024. Se debe reservar del 29 de mayo de 2024 al 12 de septiembre de 2024; el viaje debe completarse antes del 27 de septiembre de 2024. Esta oferta no es válida para habitaciones Concierge, suites Signature o Premium selectas, ni para las villas de 2 o 3 habitaciones, ni para ciertos hoteles. No es válida tampoco para habitaciones reservadas con anterioridad. Se requiere de reservaciones anticipadas. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. No incluye tasas e impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reservación y se aplican restricciones de ocupación por habitación. Se pueden aplicar cargos adicionales por adulto si hay más de dos (2) adultos por habitación. La oferta se aplica una vez por reserva y no es válida en combinación con ningún otro descuento u oferta del hotel. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se requiere de una entrada y una reserva para el parque temático por separado para la misma fecha y el mismo parque con el fin de poder acceder a un parque temático. Las reservaciones para los parques son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas, y una reserva de hotel no garantiza una reserva para los parques temáticos. Visite Disneyland.com/updates para leer toda clase de información relevante antes de visitar el Disneyland® Resort.

