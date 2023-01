Disneyland Resort celebra Disney100 con la gran inauguración de Mickey & Minnie's Runaway Railway, nuevos espectáculos nocturnos, el desfile 'Magic Happens' y mucho más

Esta deslumbrante celebración rinde homenaje al 100 aniversario de The Walt Disney Company con decoración especial, comida y bebida, productos a la venta y mucho más

El 27 de enero tendrán lugar los debuts de una nueva atracción y dos espectáculos nocturnos: Mickey & Minnie's Runaway Railway, 'World of Color – ONE' y 'Wondrous Journeys', además de la decoración de platino

Y a lo largo de 2023: el regreso del desfile 'Magic Happens', la reapertura de la tierra reimaginada Mickey's Toontown y el debut de un nuevo desarrollo hotelero

ANAHEIM, Calif., 27 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En 2023 The Walt Disney Company celebra su 100 aniversario y, por tal motivo, Disneyland Resort se unirá a la conmemoración con nuevas experiencias y entretenimiento, decoración, propuestas culinarias especiales y mucho más desde el 27 de enero de 2023 y a lo largo de todo el año. Disney100 celebra a los artistas, creadores y fanáticos alrededor del mundo quienes, juntos, han creado la magia y las maravillas de Disney. Esta celebración presentará nuevas experiencias con personajes entrañable de Disney, así como nuevas historias maravillosas que deleitarán a los visitantes y a las audiencias de todo el mundo.

Mickey Mouse, Minnie Mouse and pals debut new platinum looks at Disneyland Resort in Anaheim, Calif., in celebration of The Walt Disney Company’s 100th Anniversary, a year-long celebration that kicked off Jan. 27, 2023. "Wondrous Journeys" a new nighttime spectacular at Disneyland Park in Anaheim, Calif. "World of Color - ONE" is a new nighttime spectacular at Paradise Bay in Disney California Adventure Park at Disneyland Resort in Anaheim, Calif. Mickey & Minnie’s Runaway Railway is a new attraction in Disneyland Park in Anaheim, Calif.

Aunque todos los Disney Parks celebrarán el 100 aniversario, el corazón de la celebración latirá en Disneyland Resort. Las festividades en El Lugar Más Feliz del Mundo empezarán el 27 de enero con la gran inauguración de Mickey & Minnie's Runaway Railway y el debut de los nuevos espectáculos nocturnos "World of Color – ONE" y "Wondrous Journeys", de Disney Live Entertainment. Y mucha más magia llegará a lo largo de 2023, incluyendo el retorno del desfile "Magic Happens" el 24 de febrero, la reapertura de Mickey's Toontown el 8 de marzo y un nuevo desarrollo hotelero en Disneyland Resort a finales de año. Los miembros del reparto de Disneyland Resort serán los primeros en vivir algunas de estas ofertas selectas gracias a las oportunidades especiales #DisneyCastLife.

"Estamos entusiasmados de poder dar vida a esta celebración histórica aquí, en El Lugar Más Feliz del Mundo", dijo Ken Potrock, Presidente de Disneyland Resort. "Para muchas generaciones de familias y fanáticos alrededor del mundo que han hecho de Disney parte de sus vidas, esta será una oportunidad única en la historia para poder disfrutar a lo largo del año de nuevas experiencias con personajes Disney entrañables, nuestros siempre atentos miembros del reparto y nuestras historias maravillosas".

Nuevas atracciones y espectáculos celebran las historias de Disney

El 27 de enero debutarán nuevas experiencias que sumergirán a los visitantes en los entrañables relatos de Disney que se inspiran en la historia de The Walt Disney Company.

La nueva atracción para toda la familia Mickey & Minnie's Runaway Railway debuta en Disneyland Park. Mickey & Minnie's Runaway Railway, dentro del El CapiTOON Theater en Mickey's Toontown, transporta a los visitantes al mundo de fantasía animado de Mickey Mouse y Minnie Mouse. Allí se subirán al tren capitaneado por Goofy y se embarcarán en una aventura alocada y descontrolada con giros y curvas de lo más sorprendentes.

Para subirse a Mickey & Minnie's Runaway Railway se necesita formar parte de una fila virtual gratuita* que solo está disponible a través de la app de Disneyland**. Tras su gran inauguración, la atracción no contará con la fila tradicional de espera. Las horas de acceso a la fila virtual serán dos cada día, a las 7 a.m. y a la 1 p.m. Para más información sobre el sistema de fila virtual visita DisneylandEspanol.com. Los visitantes pueden acceder a la atracción de forma más rápida si adquieren un pase individual Lightning Lane con una ventana de llegada asignada, sujeto a disponibilidad.

"World of Color – ONE" at Disney California Adventure Park celebra el legado narrativo que Walt Disney empezó hace un siglo detallando cómo una acción fortuita, por ejemplo, una gota de agua, crea una onda de expansión que puede devenir en una oleada de cambios. En este espectáculo nocturno, que cuenta con una nueva canción titulada "Start a Wave", algunos de los personajes más carismáticos, queridos e inspiradores de Disney cobran vida de forma nueva y original. Este es el primer espectáculo nocturno en Disneyland Resort que incluye personajes, música y momentos de Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, los Avengers (Vengadores) y Star Wars todos en la misma producción.

Los visitantes podrán acceder a las áreas de observación reservada para "World of Color – ONE" a través del sistema de fila virtual disponible solo a través de la app Disneyland. La distribución de la fila virtual gratuita dará inicio cada día al mediodía, sujeta a disponibilidad. Para más información, visite DisneylandEspanol.com. Si la fila virtual alcanza su capacidad máxima, los visitantes pueden consultar con un miembro del reparto en el área de visionado en Paradise Bay antes del inicio de "World of Color – ONE" para más información sobre cómo poder acceder al espectáculo. No es obligatorio unirse a una fila virtual, pero sí es recomendable ya que las opciones de visionado sin reserva para cada sesión están solo disponibles por orden de llegada.

"Wondrous Journeys" en Disneyland Park incluye guiños a cada película creada por Walt Disney Animation Studios durante los últimos cien años, así como una nueva canción, "It's Wondrous". Este espectáculo nocturno, rebosante de creatividad, música, historias y corazón, transforma Main Street, U.S.A., el Castillo de la Bella Durmiente, la fachada de "it's a small world" y Rivers of America en el lienzo de un artista gracias al uso de efectos de proyección de vanguardia. En noches selectas, "Wondrous Journeys" irá mucho más allá con la adición de fuegos artificiales.

MagicBand+ (o Disney band conocida en Latinoamérica) añade una dimensión extra a "World of Color – ONE" y "Wondrous Journeys" con luces intermitentes y vibraciones sincronizadas con ambos espectáculos.

Una nueva exhibición, The Disney Gallery Presents: Disney 100 Years of Wonder, abrirá sus puertas en Disneyland Park. La exposición, inspirada en la visión de Walt Disney para Disneyland, donde sus películas cobraron vida, rinde tributo a los filmes de Disney que se convirtieron en atracciones de Disneyland Resort y a las experiencias en el parque que después inspiraron filmes de Disney, así como las ricas tradiciones que comparten. Los visitantes podrán ver arte creado por los animadores originales de Disney para algunos de los primeros filmes de Walt, así como arte conceptual de los Disney Imagineers originales que recrearon esas historias en el parque, además de una mesa de animador, un modelo de la cámara multiplano y mucho más.

Eventos de Disney100 en El Lugar Más Feliz del Mundo

Disneyland Park, Disney California Adventure Park, Downtown Disney District y los Hoteles de Disneyland Resort serán adornados con una decoración de tono platino, incluyendo estatuas y medallones platinos repartidos por el resort. Más adelante, durante 2023, MagicBand+ (o Disney band conocida en Latinoamérica) interactuará con tal decoración para añadir todavía más brillo a la celebración.

El Castillo de la Bella Durmiente original de Walt Disney se vestirá con elegantes banderas y banderines platinos, acentuados con un cabuchón magnífico, dos fuentes de agua majestuosas en el foso contiguo y una estrella de los deseos brillando en la torre. En Disneyland Park, Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos lucirán nuevos trajes y vestidos resplandecientes diseñados para reflejar el optimismo y la creatividad que son el corazón de todo lo que es Disney.

Los visitantes pueden saborear un siglo de magia a través de más de una docena de artículos alimenticios y bebidas, como el "trifle" o helado de platino, la nata de huevo o "cream soda" tradicional y novedades como la taza Disney100 de Mickey Mouse y el ramo de globos platino de Mickey Mouse.

Los fanáticos de Disney también pueden llevarse a casa productos y coleccionables conmemorativos de Disney100 que serán distribuidos a lo largo del año, incluyendo la Colección de la Celebración Disney100 Platino, diseños especiales de MagicBand+ (o Disney band conocida en Latinoamérica), medallones coleccionables y centavos prensados.

La celebración Disney100 se extiende también por Downtown Disney District con decoración platino, oportunidades fotográficas divertidas y ofertas especiales en los menús de restaurantes selectos.

Mucha más magia a lo largo de 2023

El muy esperado desfile "Magic Happens" regresa a Disneyland Park el 24 de febrero. Este evento diurno, liderado por Mickey Mouse y sus amigos, celebra los instantes de magia de las películas de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios, que cobran vida a lo grande gracias a las carrozas impresionantes, un vestuario creativo y una banda sonora musical con ritmo.

Nuevas experiencias y el regreso de otras de favoritas se unen a Mickey & Minnie's Runaway Railway cuando la tierra temática reimaginada Mickey's Toontown reabra sus puertas el 8 de marzo de 2023. Esta tierra entrañable incluirá más atracciones y actividades de juegos que nunca, además de más áreas verdes para que los visitantes de todas las edades puedan relajarse. Áreas interactivas como CenTOONial Park, Goofy's How-To-Play Yard y Donald's Duck Pond crean más oportunidades para que las familias y los niños y niñas más pequeños puedan jugar juntos dentro de Disneyland Park. Los visitantes también podrán disfrutar una vez más de clásicos como Mickey's House, Minnie's House y Roger Rabbit's Car Toon Spin.

Esta primavera los visitantes están invitados a disfrutar de los eventos de temporada y del regreso de otros de favoritos en Disneyland Resort. Hasta el 15 de febrero Disney California Adventure Park recibe el Año del Conejo en la celebración del Año Nuevo Lunar, mientras que el Disney California Adventure Food & Wine Festival regresa del 3 de marzo al 25 de abril.

Además de la celebración del aniversario Disney100, los Hoteles de Disneyland Resort presentarán un nuevo desarrollo este mismo año. Disney's Paradise Pier Hotel se transformará en Pixar Place Hotel, que combinará el arte de Pixar con el ambiente confortable y contemporáneo del lugar. The Villas at Disneyland Hotel, una nueva torre que cuenta con 344 habitaciones, sumergirá a los visitantes en décadas de clásicos animados a través de una mezcla de diseños contemporáneos y del arte imperecedero inspirado por las Leyendas Disney.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias culinarias, de entretenimiento y de compras únicas. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955.

Consulte los detalles más recientes y horarios de entretenimiento en DisneylandEspanol.com o en la aplicación móvil de Disneyland. Los espectáculos, las experiencias y las ofertas pueden ser modificadas, limitados en disponibilidad o no disponibles, y están sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. Tanto las reservaciones para el Parque Temático como la entrada válida para el mismo Parque el mismo día son necesarias para acceder al Parque. Las reservaciones para el parque son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. La entrada al parque y las ofertas no están garantizadas. Visite DisneylandEspanol.com/updates para obtener información importante que se recomienda saber antes de visitar Disneyland Resort.

*Las filas virtuales son limitadas y sujetas a disponibilidad. Unirse a una fila virtual no garantiza la entrada a ningún espectáculo. Los visitantes solo pueden acceder a una fila virtual para "World of Color – ONE" una vez al día. Sujeto a otras restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso.

**Se pueden aplicar tarifas de mensajes, datos e itinerancia por el uso de la app de Disneyland o la app de Play Disney Parks. La disponibilidad está sujeta a las limitaciones y características del dispositivo móvil y pueden variar según el teléfono o el proveedor de servicios. Las tiendas de cobertura y aplicaciones no están disponibles en todas partes. Si eres menor de 18 años, obtén primero el permiso de tus padres.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1991266/Disney_Characters_in_Disney100_plantinum.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1991267/Disneyland_Wondrous_Journeys.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1991268/Disneyland_World_of_Color.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1991269/Disneyland_Runaway_Railway.jpg

