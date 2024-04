Disneyland Resort celebra el regreso de Pixar Fest por tiempo limitado del 26 de abril al 4 de agosto de 2024

Pixar Fest presenta algunas de las más queridas historias de Pixar Animation Studios a través de nuevas propuestas por todo el resort por tiempo limitado. Los visitantes de todas las edades descubrirán a sus personajes y momentos favoritos de clásicos de Pixar como "Toy Story", "Monsters, Inc.", "The Incredibles" (Los Increíbles) y "Cars", así como historias de películas más recientes como "Coco", "Turning Red" (Red), "Soul" e "Inside Out 2" (IntensaMente 2), de próximo estreno.

Entretenimiento novedoso y que regresa por todo el Disneyland Resort

Pixar Fest permitirá a todos los visitantes vivir numerosas propuestas nuevas y el regreso de algunas de las favoritas a lo largo del festival y por tiempo limitado. Una decoración a todo color recorrerá el Disneyland Resort, desde Main Street, U.S.A., hasta Buena Vista Street y, también, Downtown Disney District. En la Esplanada los visitantes serán recibidos por una escultura de 25 pies de ancho (7.6 metros) que representa la icónica Pixar Ball (Pelota de Pixar).

"Better Together: A Pixar Pals Celebration!" es un desfile que debutará en Disney California Adventure Park. Gracias a sus carrozas dinámicas y multicolor y más de dos docenas de personajes de las películas de Pixar Animation Studios, este desfile temático tendrá relación con algunas de las películas más estimadas e icónicas de Pixar como "Toy Story" y "Monsters, Inc.", así como con títulos más recientes como "Turning Red", "Soul", "Luca" y muchas más. El gran final del desfile contará con el Sr. y la Sra. Increíble y Frozone de "The Incredibles", Miguel de "Coco", Mike y Sulley de "Monsters, Inc.", y Woody, Jessie y Buzz Lightyear de "Toy Story".

"Together Forever – A Pixar Nighttime Spectacular", uno de los espectáculos favoritos que regresa durante noches selectas con nuevos elementos, iluminará parte de Disneyland Park con proyecciones a todo color, música inolvidable y fuegos artificiales deslumbrantes con el fin de celebrar la amistad. Este espectáculo emotivo —que cuenta con personajes memorables de los clásicos de Pixar, así como algunos de los más recientes y favoritos del público como "Turning Red", "Luca" y "Inside Out 2", de próximo estreno—, el emociónate espectáculo te capturara con escenas nuevas. Los visitantes también podrán disfrutar de algunos elementos ya clásicos del espectáculo, como los personajes de 10 pies de altura (3 metros) de la Tierra de los Muertos de "Coco", la casa de Carl y Ellie en "Up" y un muy especial y volador Buzz Lightyear.

El nuevo Club Pixar se adueña del Hollywood Backlot en Disney California Adventure Park. Cada noche durante el Pixar Fest, Club Pixar cobra vida con una experiencia de lo más enérgica liderada por un DJ. La celebración irá al infinito y más allá gracias a las actuaciones en directo, juegos emocionantes, oportunidades para fotografías, comida temática, bebidas especializadas y mucho más. Durante el día en Hollywood Backlot, los visitantes pueden posar para fotografías y tal vez incluso ver a Mr. Incredible (Sr. Increíble) y Mrs. Incredible (Sra. Increíble), (apareciendo con sus súper trajes retro originales por primera vez).

En Disneyland Park la diversión solo ha hecho que empezar en Pixar Pals Playtime Party, donde los visitantes de todas las edades pueden unirse a la celebración del Pixar Fest en un Fantasyland Theatre que se transforma durante el día en un área de diversión para toda la familia. Los visitantes tendrán la oportunidad de aprender bailes increíbles, moverse a todo ritmo junto a sus amigos favoritos de Pixar en un espectáculo de gran dinamismo y formar parte de actividades temáticas de Pixar… o simplemente podrán relajarse y disfrutar de los premiados cortometrajes de Pixar en la gran pantalla.

Además de la presencia por ambos parques de personajes entrañables de las historias Pixar, como por ejemplo de "Inside Out" y "Onward", los visitantes también podrán encontrarse con personajes más recientes y nuevos como Ember y Wade de "Elemental" y Luca y Alberto de "Luca", entre otros.

Mercados, comida temática y productos a la venta conmemorativos

Al comienzo del festival, Paradise Garden Grill y Troubadour Tavern transformarán sus menús para ofrecer comidas con temática de Pixar a partir del 26 de abril. A partir del 10 de mayo, los visitantes podrán disfrutar de seis mercados temáticos de Pixar que ofrecerán comida y bebida en Disney California Adventure Park. Cada uno estará relacionado con una película Pixar —"Luca", "Ratatouille", "Turning Red", "Soul", "Elemental" e "Inside Out"— y en ellos los visitantes podrán saborear muchos platos de un delicioso menú temático de Pixar durante Pixar Fest.

Para aquellos que deseen adentrarse todavía más en la esencia del Pixar Fest, el festival también ofrecerá artículos de comida y bebida novedosos. Por ejemplo, un cubo en forma de la guitarra de Coco, otro en forma de la camioneta de Alien Pizza Planet y un popote en forma de Slinky Dog son algunas de las opciones más destacadas que los visitantes pueden llevarse a casa para celebrar su propia experiencia del Pixar Fest. Estos productos estarán disponibles en localizaciones selectas y hasta agotar existencias.

Los visitantes también podrán encontrar a la venta productos novedosos del Pixar Fest de este año, aunque por tiempo limitado, y que incluyen diseños de muchos de los personajes de Pixar en películas como "Monsters, Inc.", "Finding Nemo" y "Up". Otros productos a la venta temáticos de Pixar son una colección Pizza Planet que rinde homenaje al entrañable restaurante de las películas de "Toy Story" y una línea de productos que protagonizan algunos de los personajes favoritos de Pixar diseñados con trazos a todo color.

Pixar Fest también presentará una nueva edición limitada de medallones con diseños de cada película Pixar.

Experiencias Pixar en Disneyland Resort

Pixar Fest añadirá muchas más propuestas temáticas a las experiencias Pixar ya existentes que los visitantes pueden disfrutar a lo largo de todo el año en el Disneyland Resort. El reimaginado Pixar Place Hotel, el primer hotel de temática Pixar en Estados Unidos, ofrece habitaciones de estilo contemporáneo que rinden homenaje al arte de Pixar Animation Studios. Los huéspedes del hotel pueden celebrar cómo los cineastas dan vida a las películas y cortometrajes de Pixar durante su estancia en el mismo, a través de una exhibición de su arte, ofertas de entretenimiento exclusivas y encuentros únicos con personajes como Joe de "Soul" y Bing Bong de "Inside Out".

Combinando el ejercicio físico y diversión, los visitantes que se hospeden en los hoteles del Disneyland Resort pronto podrán inscribirse en un desafío temático de ejercicio físico que se llevará a cabo en Pixar Pier antes de que Disney California Adventure Park abra sus puertas a otros visitantes para disfrutar de una nueva vista única y una forma de experimentar las ofertas temáticas de Pixar.

Adicionalmente, los visitantes pueden encontrarse con algunos de sus personajes favoritos de Pixar en atracciones como Buzz Lightyear Astro Blasters y Finding Nemo Submarine Voyage en Disneyland Park. Y también pueden disfrutar de atracciones como Incredicoaster, Inside Out Emotional Whirlwind y Toy Story Midway Mania! en el Pixar Pier de Disney California Adventure Park. Monsters, Inc. Mike & Sulley to the Rescue!, Turtle Talk with Crush y las propuestas por todo Cars Land y Pixar Pier en Disney California Adventure Park también permiten a los visitantes interactuar con sus historias favoritas de Pixar a través de atracciones selectas y propuestas de entretenimiento de lo más divertidas.

