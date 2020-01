Disneyland Resort Debuta el Nuevo Desfile "Magic Happens" el 28 de Febrero de 2020, con Momentos Mágicos de Aclamadas Historias de Disney y Pixar, Incluyendo "Frozen 2", "Coco", "Moana" y Muchas Más

"Magic Happens" incluye algo para todos y podrá ser disfrutado por los visitantes de todas las edades. Este nuevo desfile presenta nueve carrozas completamente nuevas, en las que se destaca la magia de cuentos clásicos de Walt Disney Animation Studios tales como "The Sword in the Stone", "Cinderella" y "Sleeping Beauty", y más recientes historias incluyendo "Frozen 2", "Moana" y "The Princess and the Frog", de Disney Animation Studios, así como "Coco", de Disney y Pixar. Las carrozas nuevas fueron creadas como piezas móviles de arte, con sus líneas y diseño estético colaborando para contar una historia mientras el desfile prosigue por su ruta, al tiempo que evoca una sensación de magia.

"Este desfile celebra la forma como la magia afecta tanto a los personajes en las historias como a los invitados que las miran", dice Jordan Peterson, director del espectáculo para Disney Live Entertainment. "Magic Happens" es como una carta de amor a aquellos momentos transformativos tan especiales".

Además de las carrozas impresionantes, el desfile, que recorre Main Street, U.S.A., estará repleto de artistas dinámicos y más de dos docenas de personajes de Disney y Pixar. El diseño de vestuario del desfile se inspira directamente de las pasarelas de moda contemporáneas, por lo que cada traje ha sido creado con vistas al futuro, pero aún así distintivamente Disney. En "Magic Happens" muchos artistas y personajes lucirán nuevos trajes, específicamente diseñados para este desfile.

Mientras la música y las historias vistas en "Magic Happens" están ancladas en la tradición icónica de Disney, la banda sonora y la coreografía están notablemente influenciadas por los diseñadores de la cultura contemporánea, dando un toque moderno a los populares clásicos de Disney. "Magic Happens" presenta una banda sonora musical energética y nuevas canciones, co-compuestas por el cantante y compositor Todrick Hall.

"Este es un momento en el que se cierra el círculo para mí", dijo Hall, quien inició su carrera en el Walt Disney Resort en Florida como actor en "Beauty and the Beast – Live on Stage". Aprendí cómo bailar mirando los desfiles de Disney, así que el hecho de que ahora esté creando la música que estos personajes de Disney icónicos van a interpretar es prácticamente lo más épico que me ha pasado en mi vida".

"Magic Happens" es una procesión fantástica y jubilosa que permite que brille la magia de Disney. El desfile incluye historias distintivas con una mezcla de personajes, lo que hace que sea tan contemporánea como clásica, tan sorprendente como familiar, todo al mismo tiempo". Algunos de los elementos más destacados del nuevo desfile "Magic Happens" son:

Mickey Mouse lidera el desfile, paseando sobre brillantes remolinos de magia que emanan de un sombrero mágico gigante e iridiscente. Minnie Mouse , el Pato Donald , Goofy, Pluto y Chip 'n Dale se unen a la celebración, bailando con un grupo ecléctico y creativo de artistas que representan aspectos de magia estilizados.

lidera el desfile, paseando sobre brillantes remolinos de magia que emanan de un sombrero mágico gigante e iridiscente. , el , Goofy, Pluto y Chip 'n Dale se unen a la celebración, bailando con un grupo ecléctico y creativo de artistas que representan aspectos de magia estilizados. En su viaje a bordo de su canoa, Moana se aventura hacia la cresta de una ola imponente, inspirada en los preciosos grabados de madera "koa", insertando deslumbrantes destellos animados en la magia que contiene el océano. Esta es la primera carroza a gran escala inspirada en "Moana" que se ha creado para un parque Disney.

A Moana la acompaña Maui , quien viaja en su propio pedazo mágico isleño con el adorable cerdo mascota de Moana, Pua. Moana hace así su debut oficial en Disneyland Resort con "Magic Happens".

acompaña , quien viaja en su propio pedazo mágico isleño con el adorable cerdo mascota de Moana, Pua. Moana hace así su debut oficial en Disneyland Resort con "Magic Happens". Miguel aparece en persona por primera vez, celebrando la magia que acontece cuando agarra la guitarra de Ernesto de la Cruz en el filme de Disney y Pixar, "Coco". Esta carroza espectacular conecta entre la Tierra de los Vivos y la Tierra de los Muertos con un vibrante puente de caléndulas y fantásticos alebrijes espirituales tradicionales de México, que se unen a la procesión, junto con Danté, el perro de Miguel. Esta es la primera vez que el filme "Coco" ha inspirado una carroza para un desfile de Disney Parks.

en el filme de Disney y Pixar, "Coco". Esta carroza espectacular conecta entre la los Vivos y la los Muertos con un vibrante puente de caléndulas y fantásticos alebrijes espirituales tradicionales de México, que se unen a la procesión, junto con Danté, el perro de Miguel. Esta es la primera vez que el filme "Coco" ha inspirado una carroza para un desfile de Disney Parks. Anna y Elsa de "Frozen 2" exploran los misterios de un Bosque Encantado protegido por el Nokk, el espíritu místico del agua, con Kristoff, Sven y Olaf acompañándolos.

El gran y majestuoso final de "Magic Happens" celebra los momentos mágicos de varias historias clásicas de Disney. El principio del final reúne una colección de personajes icónicos mágicos, incluyendo el Genio (Genie), Aladdin, Campanita (Tinkerbell), Peter Pan, El Hada Azul, Pinocho y el Hada Madrina. Estos personajes encabezan el recorrido al tiempo que más carrozas entran a formar parte del espectáculo, cada una destacando los momentos de magia que cambiaron las vidas de los personajes:

De "Cinderella" los visitantes son testigos del momento "Bibbidi Bobbidi Boo", cuando la Cenicienta es vista dentro de una gran calabaza, así como mágicamente se transforma en un carruaje brillante para llevarla al baile.



De "The Sword in the Stone" Merlín, sabio como el que más, le da la pauta al joven Arturo, quien encuentra la magia dentro de sí mismo lo que le permite sacar la espada de la piedra, reclamando su lugar en el trono.



Tiana y Naveen de "The Princess and the Frog" son vistos en medio de un remolino de flores doradas donde finalmente llevaron a compartir un beso, completando su transformación en formas humanas.



La escena "vivieron felices para siempre" de "Sleeping Beauty (La Bella Durmiente)" presenta a un trío de hadas y a la princesa Aurora, cuyo vestido brilla entre tonos de rosa y azul.

La primavera es una época ideal para visitar Disneyland Resort y vivir el nuevo desfile "Magic Happens", porque el resort está ofreciendo ofertas especiales y por tiempo limitado de boletos y hoteles. Los niños de todas partes* junto a los residentes de California** pueden visitar los parques temáticos por un precio inicial de $67 por persona, por día con boletos de 3 días, 1 parque por día hasta el 21 de mayo de 2020. Y los visitantes que decidan alojarse y jugar en el corazón de la magia pueden disfrutar de ahorros especiales en ofertas de habitaciones en los Hoteles de Disneyland Resort. Los huéspedes de los hoteles pueden ahorrarse hasta un 25% en habitaciones selectas, de domingo a jueves noche, dependiendo de su disponibilidad hasta el 16 de abril de 2020***. Para más información acerca de estas ofertas visite DisneylandEspanol.com.

* Oferta válida para niños y niñas entre 3 y 9 años. Los boletos vencen o caducan 13 días después del primer día de uso o el 21 de mayo de 2020, cualquiera que sea la primera opción. Cada día de uso constituye un día completo. Los boletos no son reembolsables y no pueden ser vendidos ni transferidos para su uso comercial y excluyen actividades o eventos que requieren de la adquisición de un boleto por separado. La oferta no puede ser combinada con otros descuentos o promociones para los boletos. Oferta sujeta a capacidad en los parques, restricciones y cambios sin previo aviso.

** Oferta válida solo para residentes del sur de California con código postal del 90000 al 93599, y residentes de Baja California Norte con código postal del 21000 al 22999; se requiere de prueba de residencia, incluyendo identificación fotográfica del gobierno válida, para la compra de boletos y el acceso a los parques temáticos. Los boletos vencen o caducan el 21 de mayo de 2020. Cada día de uso constituye un día completo. Se permite la compra de un máximo de 5 boletos por persona y día con identificación personal válida. Los boletos no son reembolsables y no pueden ser vendidos ni transferidos para su uso comercial y excluyen actividades o eventos que requieren de la adquisición de un boleto por separado. La oferta no puede ser combinada con otros descuentos o promociones para los boletos. Oferta sujeta a capacidad en los parques, restricciones y cambios sin previo aviso.

*** Los ahorros están basados en el precio no descontado para la misma habitación y el mismo hotel. El viaje debe ser finalizado el 17 de abril de 2020. Los ahorros en habitaciones premium están disponibles en habitaciones Premium, Deluxe y Woods/Garden/Courtyard (Bosque/Jardín/Patio); habitaciones selectas Concierge; y solo suites Paradise, Artisan, Junior y Regal. Oferta no válida para habitaciones reservadas con anterioridad. Se requiere de reserva previa. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones destinadas para esta oferta es limitado. Excluye cuotas e impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reserva y existen límites en el número de huéspedes por habitación. Oferta no válida en combinación con otros descuentos u ofertas para los hoteles. Sujeta a restricciones y cambios sin previo aviso. Se requiere de boleto de admisión a cada Parque Temático por separado para disfrutar de los Parques.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.

