Dispelix et AAC annoncent un partenariat stratégique

HELSINKI, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- Dispelix, le leader des écrans à guide d'ondes transparents pour les produits portables AR & MR, et AAC Technologies Holdings Inc. (« AAC », HKEx : 2018) (AAC), le principal fournisseur mondial de solutions pour les appareils intelligents, annoncent un partenariat stratégique visant à garantir que l'industrie des wearables AR & MR ait accès aux écrans à guide d'ondes transparents de la plus haute qualité au monde.

Avec cette annonce, AAC devient l'un des partenaires stratégiques de Dispelix pour la fabrication en série des écrans à guide d'ondes transparents de Dispelix afin de répondre à la demande mondiale croissante associée aux marchés de la réalité augmentée (AR) et de la réalité mixte (MR). Les sociétés collaborent pour fournir des écrans à guide d'ondes de la plus haute qualité, conçus pour offrir un facteur de forme, une qualité d'image et une clarté de pointe à tous les clients du monde entier.

Ce partenariat gagnant-gagnant réunit la technologie unique de guide d'ondes de Dispelix et l'expertise inégalée d'AAC dans la fabrication de masse de produits optiques au niveau des plaquettes.

Antti Sunnari, PDG de Dispelix, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec AAC, l'un des rares fabricants de masse de composants optiques miniaturisés de haute précision destinés à des applications grand public de grand volume. L'expertise avérée d'AAC en matière d'accélération, de mise à l'échelle et d'exploitation efficace de processus de fabrication nouveaux et très complexes au niveau des plaquettes pour des composants optiques personnalisés en masse ajoute une toute nouvelle dimension à notre offre. Le partenariat garantira la force et l'avantage concurrentiel pour les clients des deux sociétés avec des solutions d'affichage à guide d'ondes hautement manufacturables présentant des performances et une qualité inégalées. » « Toute organisation développant un wearable AR ou MR, comprend que la qualité de l'affichage est critique car sans un affichage de haute qualité, leur wearable sera un échec aux yeux des consommateurs. »

Antonino F. Parrinello, responsable du développement de l'entreprise chez AAC, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre Dispelix sur la voie du déploiement de solutions de RA haut de gamme sur le marché grand public. Ce partenariat permettra d'exploiter tout le potentiel de la plateforme de fabrication unique d'AAC et de ses opérations mondiales pour soutenir tous les clients engagés dans le développement de solutions de niveau système rendues possibles par la technologie unique de Dispelix. AAC considère ce moment de croissance rapide du marché AR/MR comme une occasion importante de fournir une valeur stratégique à nos clients et de continuer à renforcer notre position de leader mondial dans le domaine de l'optique de précision. »

À propos de Dispelix

Dispelix est un concepteur et fabricant de guides d'ondes qui fournit des écrans transparents visionnaires de réalité augmentée et mixte pour des solutions grand public et d'entreprise. Ses guides d'ondes DPX brevetés ouvrent de nouvelles libertés dans la conception de produits AR avec une qualité d'image, des performances et une efficacité inégalées. Dirigé par les experts les plus recherchés au monde en matière d'optique, de photonique et de fabrication, Dispelix crée des expériences de réalité augmentée qui repoussent les limites. Dispelix a son siège en Finlande et des bureaux aux États-Unis, en Chine et à Taiwan. Pour en savoir plus, consultez le site dispelix.com.

À propos de AAC Technologies

Le groupe AAC Technologies est le premier fournisseur mondial de solutions pour les dispositifs intelligents, avec des technologies de pointe dans la recherche sur les matériaux, la simulation, les algorithmes, la conception, l'automatisation et le développement de processus. Le Groupe fournit des solutions technologiques avancées miniaturisées et propriétaires dans les domaines de l'acoustique, de l'optique, des entraînements électromagnétiques et de la mécanique de précision, des MEMS, des radiofréquences et des antennes pour des applications sur les marchés de l'électronique grand public et de l'automobile. Le groupe possède 32 bureaux dans la région Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis, 13 sites de production en Chine, en République tchèque, en Malaisie et au Vietnam, et 19 centres de R&D en Chine, aux États-Unis, en Finlande, au Danemark, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, au Japon et à Singapour.

