Dispêndios com tecnologia fora do departamento de TI criam oportunidades, mas abrem uma porta para possíveis riscos de segurança e de confiança do consumidor, revela a maior pesquisa do mundo sobre liderança na área de tecnologia da Harvey Nash/KPMG

A maior pesquisa sobre liderança na área de tecnologia do mundo, a 2019 Harvey Nash/KPMG CIO Survey, que analisou respostas de organizações com um dispêndio combinado em tecnologia de mais de US$ 250 bilhões, revela que nas organizações em que a equipe de TI está formalmente envolvida na tomada de decisões sobre a TI voltada para os negócios, as vantagens empresariais incluem a melhora do tempo de colocação no mercado de novos produtos (mais provavelmente, 52% será "significativamente melhor do que o de seus concorrentes") e experiência do empregado (mais provavelmente, 38% será "significativamente melhor do que a de seus concorrentes").