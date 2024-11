Disposition de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Topband

SHENZHEN, Chine, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Fondée en 1996, Topband est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de contrôle intelligentes. Après environ 30 ans de développement, Topband s'engage principalement dans la R&D, la production et la vente de solutions de systèmes de contrôle intelligents, fournissant des solutions de contrôle intelligentes personnalisées de premier plan à travers les appareils électroménagers, les outils, les nouvelles énergies et les secteurs industriels, avec la technologie « Four Electrics and One Network » (Quatre électriques et un réseau) (contrôle électrique, moteur, batterie, puissance et plateforme IdO) en tant que pierre angulaire.

image

Le rapport du troisième trimestre 2024 de Topband a révélé un revenu d'environ 7,7 milliards de yuans (1,05 milliard de dollars) de janvier à septembre (statistiques basées sur les règles des sociétés cotées en Chine), soit une augmentation de 21,04 % d'une année sur l'autre, marquant quatre trimestres consécutifs de croissance. Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger a également augmenté, passant de 16 % en 2023 à 21 % en 2024, grâce à la stratégie de Topband qui consiste à « s'enraciner en Chine, se développer à l'échelle mondiale et être proche des clients ».

Le réseau mondial de fabrication de Topband s'étend sur plusieurs sites stratégiques : Shenzhen, Huizhou et Ningbo en Chine, le Vietnam et l'Inde en Asie du Sud-Est, le Mexique en Amérique du Nord et la Roumanie en Europe. Cela permet à Topband de fournir des services réactifs et localisés, soutenant ainsi une croissance résiliente.

En Chine, les usines de Topband sont situées dans les deltas des rivières des Perles et Yangtze, des régions dotées d'une base industrielle et d'une logistique solides. Topband possède des usines à Shenzhen, Huizhou et Ningbo, ainsi qu'un site en construction à Nantong, optimisant ainsi les ressources régionales pour améliorer l'efficacité de la production et apporter une réponse rapide au marché.

Au niveau international, la chaîne d'approvisionnement de Topband est conçue pour être flexible et résistante. Sa première usine à l'étranger, en Inde (2016), a marqué son expansion mondiale. En 2019, Topband a établi une usine au Vietnam, capitalisant sur la main-d'œuvre et l'infrastructure locales. Pour répondre aux besoins des clients de l'hémisphère occidental, Topband a ouvert une usine à Monterrey, au Mexique, en 2021. Cette année-là, Topband a également renforcé sa présence en Europe en ouvrant une usine en Roumanie pour répondre à la demande régionale.

Les responsabilités en matière de production sont réparties stratégiquement entre les différents sites : les installations chinoises produisent la plupart des outils, des appareils électroménagers, des nouvelles énergies et des produits industriels. Le Vietnam et le Mexique se concentrent sur les composants d'outils, tandis que l'Inde et la Roumanie s'occupent des composants d'appareils électroménagers.

Les usines du Vietnam et de l'Inde ont atteint une production à grande échelle avec une capacité en croissance rapide, tandis que le Mexique et la Roumanie augmentent leur production et optimisent leurs opérations. Au troisième trimestre 2024, les usines du Vietnam et de l'Inde avaient dépassé leur production de 2023. L'usine du Mexique a enregistré une production de plus de 100 millions de yuans, avec une croissance significative, tandis que la Roumanie a atteint des niveaux de production de dizaines de millions depuis son lancement l'année dernière. Ces chiffres soulignent les bonnes performances des installations de Topband à l'étranger.

Face aux défis géopolitiques et aux catastrophes naturelles, Topband a fait de la résilience de la chaîne d'approvisionnement une priorité. Elle a mis en place un système rigoureux de certification des fournisseurs à l'échelle mondiale, utilisant son siège de Shenzhen comme centre de planification central pour coordonner 13 centres de production et de recherche et développement et 26 filiales dans le monde, garantissant ainsi une logistique et une conformité efficaces.

D'ici 2023, environ 1,45 milliard de produits équipés des systèmes intelligents de Topband seront entrés dans les foyers du monde entier. Guidée par ses valeurs « Agilité, Innovation, Partenariat », Topband développe son empreinte mondiale, améliore ses opérations et accélère la « fabrication intelligente » chinoise dans le monde entier pour créer un avenir plus intelligent et plus beau avec ses clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2553580/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpg