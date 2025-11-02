Topband signe un accord de coopération stratégique avec WIK

SHENZHEN, Chine, 2 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Récemment, Shenzhen Topband Co., Ltd. (ci-après dénommée « Topband ») et WIK Far East Ltd. (ci-après dénommée « WIK ») ont officiellement signé un accord de coopération stratégique à Shenzhen. Cette signature non seulement confirme les résultats des collaborations antérieures dans le domaine des appareils ménagers et dans des secteurs connexes, mais ouvre également un nouveau chapitre pour une coopération future plus large.

At the signing ceremony

Sur la base de la confiance mutuelle, WIK et Topband vont engager une collaboration complète dans des domaines tels que la fabrication intelligente, la synergie de la chaîne d'approvisionnement, l'innovation technologique dans les produits électroménagers et les solutions respectueuses de l'environnement.

« Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans notre collaboration. WIK s'engage actuellement à réduire son empreinte carbone, et nous espérons que notre future coopération continuera à produire des résultats fructueux en matière de solutions durables », a déclaré Christoph Dörn, PDG du groupe WIK. Lors de la cérémonie de signature, les deux parties sont parvenues à un consensus de haut niveau sur l'approfondissement de la coopération, concernant : la construction conjointe d'un écosystème industriel ouvert afin d'élargir continuellement la portée et la profondeur de la collaboration au sein de l'industrie des appareils électroménagers ; l'accélération de l'intégration efficace des ressources de la chaîne d'approvisionnement ; et l'adhésion aux principes de la fabrication écologique et du développement durable afin de répondre à l'évolution des demandes du marché et à des défis tels que le changement climatique et les déchets électroniques, consolidant ainsi davantage les fondements de la collaboration mondiale.

« En ce qui concerne les opérations de fabrication, Topband a franchi une étape importante dans la fabrication écologique en installant des systèmes d'énergie solaire sur ses sites afin de remplacer l'énergie conventionnelle par de l'électricité propre. Dans le processus de R&D, nous nous concentrons sur l'augmentation de l'efficacité de la conversion énergétique dès le stade de la conception et sur la mise en pratique d'initiatives à faibles émissions de carbone en remplaçant les matériaux par des alternatives plus durables », a déclaré Wu Yongqiang, président de Topband. « Nous pensons qu'en approfondissant notre collaboration avec WIK, nous pouvons non seulement réaliser une synergie au niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi travailler ensemble pour créer un monde plus intelligent et plus sobre en carbone. » Lors de la récente cérémonie annuelle des fournisseurs de WIK, Topband s'est vu décerner en exclusivité le « Prix du fournisseur durable 2025 ». Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance des efforts continus de Topband en matière de décarbonisation, mais aussi une preuve puissante de son engagement actif dans la pratique de la durabilité.

À l'avenir, Topband s'appuiera sur ce partenariat pour continuer à se concentrer sur l'innovation des produits et l'amélioration de l'efficacité de la production. Par des actions concrètes, elle favorisera une croissance durable et de qualité dans l'ensemble du secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809282/At_signing_ceremony.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpg