Divergent Technologies, Inc. annonce la clôture d'une levée de fonds de série D d'un montant de 230 millions de dollars

Le cycle de financement accélérera la mise à l'échelle commerciale de Divergent dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense.

LOS ANGELES, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Divergent Technologies, Inc. (« Divergent »), la société qui a inventé, développé et commercialisé le premier système de fabrication industrielle numérique de bout en bout au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un financement par actions de série D d'un montant total de 230 millions de dollars. Ce tour de table a été mené par un investissement de 100 millions de dollars d'Hexagon AB et a bénéficié de la participation d'investisseurs institutionnels et de bureaux familiaux, nouveaux et existants.

Divergent a développé le Divergent Adaptive Production System (« DAPS™ »), un système de bout en bout qui remplace les solutions traditionnelles de conception, de fabrication et d'assemblage. DAPS est un système de production logiciel-matériel complet qui s'appuie sur un logiciel de conception générative piloté par l'IA développé en interne pour concevoir des structures par calcul, sur de nouveaux matériaux et sur la fabrication additive pour matérialiser les structures, ainsi que sur l'assemblage automatisé sans fixation pour créer de grands ensembles à pièces multiples. Les produits créés à l'aide de DAPS sont plus performants, moins coûteux, rapidement personnalisables pour répondre aux exigences des missions et des clients, plus rapides à mettre sur le marché et évolutifs à la demande vers une production en grande quantité.

Divergent utilise ce système révolutionnaire pour fournir aux industries de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense des produits de nouvelle génération en tant que fournisseur certifié de niveau 1. Elle compte sept clients de premier ordre dans le secteur automobile, dont Aston Martin et Mercedes-AMG. Dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, Divergent travaille activement avec six entrepreneurs du gouvernement américain sur une gamme variée d'applications.

« DAPS a été créé pour servir de base à un système mondial d'installations de fabrication régionales qui combinent et exploitent pleinement les supercalculateurs, l'IA, la robotique et la fabrication additive d'une manière inédite », a déclaré Kevin Czinger, fondateur, inventeur principal et PDG. « Nous sommes désormais entrés dans l'« ère 4D » de la conception-fabrication-assemblage entièrement numérisée en tant que service, des produits dématérialisés utilisant et nécessitant moins de matériaux et d'énergie, de la production régionale distribuée et de l'accès démocratisé aux outils, aux données et aux actifs de production nécessaires à l'innovation dans notre monde construit par l'Homme. »

Lukas Czinger, président et directeur de l'exploitation, a ajouté que « DAPS permet aux clients de développer des produits plus performants dans des délais plus courts et sans dépenses d'investissement spécifiques à la conception, libérant ainsi les fabricants du fardeau des décisions de conception héritées du passé. Avec la montée des conflits mondiaux, il devient primordial que nous reconstruisions la base industrielle américaine avec une technologie de fabrication véritablement transformatrice. »

À propos de Divergent

Divergent a créé le premier système de production logiciel-matériel de bout en bout au monde pour la fabrication numérique industrielle - le Divergent Adaptive Production System (DAPS™) - permettant aux clients de concevoir, de fabriquer de manière additive et d'assembler automatiquement des structures complexes pour des applications dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense. DAPS transforme l'économie et l'impact environnemental de la fabrication de structures complexes pour des véhicules de tous types en optimisant les conceptions, en dématérialisant les structures et en éliminant les dépenses d'investissement initiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.divergent3d.com.