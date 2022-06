Divízia HudsonAlpha Discovery spoločnosti Discovery Life Sciences sa stala jedným z najväčších poskytovateľov služieb sekvenovania PacBio HiFi na svete

ZAVÁDZA JEDINEČNÚ, ROZSIAHLU SLUŽBU SEKVENOVANIA HIFI S DLHÝM ČÍTANÍM PRE BIOFARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL.

HUNTSVILLE, Alabama, 7. júna 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Discovery Life Sciences™ (Discovery), biospecimen and biomarker specialists™ (špecialista na biologické vzorky a biomarkery), je v súčasnosti jedným z najväčších poskytovateľov služieb sekvenovania PacBio HiFi na svete. Aby HudsonAlpha Discovery®, divízia sekvenovania a bioinformatiky, uspokojila rastúci dopyt biofarmaceutického priemyslu po rozšírených a cenovo dostupných riešeniach, zriadila vysoko výkonné sekvenčné laboratórium s dlhými čítaniami vybavené jednou z najväčších svetových zostáv prístrojov PacBio Sequel IIe, automatizovanými robotmi na manipuláciu s kvapalinami a optimalizovanými pracovnými postupmi, aby vytvorila jedinečnú ponuku – rýchle a cenovo dostupné poskytovanie vysoko presných HiFi sekvenčných údajov zákazníkom na celom svete.

HiFi sekvenovanie s dlhým čítaním zlepšuje detekciu variantov, komplexnejšie mapuje náročné genomické oblasti, identifikuje jedinečné izoformy transkriptov, odhaľuje pôvodné epigenetické informácie (5mC) a objasňuje komplexné prvky potenciálne spôsobujúce ochorenia, ako sú opakované rozšírenia a štrukturálne varianty, ktoré technológie s krátkym čítaním s menšou pravdepodobnosťou odhalia. Tieto výhody vedú k väčšiemu rozšíreniu technológie HiFi sekvenovania s dlhým čítaním spoločnosti PacBio, najmä v oblasti onkologického výskumu. Služby HiFi sekvenovania PacBio spoločnosti Discovery poskytujú komplexný pohľad na genómy, transkriptómy a epigenómy s cieľom získať nové biologické poznatky, ktoré môžu v konečnom dôsledku pomôcť pri rozvoji programov presnej medicíny.

Spoločnosť Discovery spracovala tisíce vzoriek pomocou technológie Sequel IIe spoločnosti PacBio v rámci výskumných projektov zameraných na charakterizáciu chorôb, analýzu izoforiem RNA, analýzu trinukleotidových opakovaní a populačnú genomiku. Discovery podporuje celý súbor aplikácií sekvenovania PacBio vrátane sekvenovania celého genómu (WGS), cieleného sekvenovania, komplexnej analýzy variantov, sekvenovania RNA, sekvenovania amplikónov, metagenomiky a epigenetických štúdií.

„Prístroj Sequel IIe od spoločnosti PacBio je najmodernejšou technológiou sekvenovania na generovanie veľmi presných dlhých čítaní," povedal Tom Halsey, PhD, výkonný viceprezident spoločnosti Discovery pre genomiku. „Rozšírili sme používanie ich technológie, aby sme sa stali jedným z najväčších poskytovateľov služieb PacBio a optimalizovali jej použitie pre biofarmaceutický priemysel na podporu rýchlych a cenovo dostupných projektov sekvenovania s dlhým čítaním akejkoľvek veľkosti - vrátane populačných štúdií."

„Spoločnosť PacBio je nadšená, že jedinečná a rozsiahla ponuka spoločnosti Discovery postavená na technológii HiFi sekvenovania s dlhými čítaniami prekvitá v jej laboratóriu genomických služieb," povedala Lara Toerien, viceprezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti PacBio pre Ameriku. „Ich optimalizácia služieb, integrované riešenia pre biologické vzorky a služby izolácie nukleových kyselín vytvárajú skutočne zákaznícky orientované služby, ktoré, ako veríme, pomôžu uspokojiť rastúci dopyt po našich HiFi sekvenčných údajoch a urýchliť nové objavy."

O spoločnostiach Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences je spoločnosť špecialistov na biovzorky a biomarkery, ktorá spája najväčšiu svetovú komerčnú sieť zásob a obstarávania biovzoriek s poprednými laboratóriami pre služby multi-omických biomarkerov s cieľom urýchliť nové terapie podporované biomarkerovými a sprievodnými diagnostickými programami pre rakovinu, infekčné choroby a iné zriedkavé a zložité stavy. Sme popredným poskytovateľom vysoko-charakterizovaných ľudských bunkových východiskových materiálov a odborných multi-omických analytických služieb na podporu výskumu, vývoja a výrobných programov bunkovej a génovej terapie.

HudsonAlpha Discovery® je sekvenčná a bioinformatická divízia spoločnosti Discovery, celosvetovo uznávané servisné laboratórium, ktoré využíva najaktuálnejšie technológie genomického výskumu na komplexnú podporu objavovania, translačného a klinického výskumu.

Tím Discovery, motivovaný poprednými vedeckými znalosťami a inovatívnym využívaním súčasných technológií, sa angažuje a konzultuje so zákazníkmi, aby medzi prvými na trhu rýchlejšie prekonal prekážky a získal výsledky na prijímanie dôležitých rozhodnutí v oblasti výskumu a vývoja. Sme vedou vo vašich službách – Science at your Service™! Viac informácií nájdete na stránkach dls.com.

