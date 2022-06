Discovery стала одним из крупнейших в мире поставщиков услуг секвенирования PacBio HiFi

HudsonAlpha Discovery, подразделение Discovery Life Sciences, стало одним из крупнейших в мире поставщиков услуг секвенирования PacBio HiFi

КОМПАНИЯ СОЗДАЛА УНИКАЛЬНЫЙ КРУПНОМАСШТАБНЫЙ СЕРВИС СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДЛИННЫХ ПРОЧТЕНИЙ HIFI ДЛЯ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ХАНТСВИЛЛ шт. Алабама, 7 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), специализирующаяся на биологических образцах и биомаркерах, теперь входит в число крупнейших в мире поставщиков услуг секвенирования PacBio HiFi. Для удовлетворения растущего спроса биофармацевтической отрасли на масштабируемые, доступные решения, HudsonAlpha Discovery®, подразделение секвенирования и биоинформатики компании, создало высокопроизводительную лабораторию секвенирования длинных прочтений, оснащенную одним из крупнейших в мире флотов инструментов PacBio Sequel IIe, а также робототехникой для автоматизированной работы с жидкостями, которые вместе с оптимизированными рабочими процессами создают уникальное предложение — быструю и доступную доставку высокоточных данных секвенирования HiFi клиентам по всему миру.

Секвенирование длинных прочтений по технологии HiFi улучшает обнаружение вариантов, более полно отображает сложные участки генома, выявляет уникальные изоформы транскриптомов, раскрывает нативную эпигенетическую (5mC) информацию и проясняет сложные, способные вызывать заболевания элементы, такие как повторные расширения и структурные варианты, которые технологии коротких прочтений обнаруживают с меньшей долей вероятности. Эти преимущества способствуют более широкому внедрению технологии секвенирования длинных прочтений PacBio HiFi, особенно в области онкологических исследований. Предлагаемые компанией Discovery услуги секвенирования PacBio HiFi обеспечивают комплексное представление геномов, транскриптомов и эпигеномов для получения новых биологических данных, которые в конечном итоге могут способствовать реализации программ прецизионной медицины.

Компания Discovery обработала тысячи образцов с использованием технологии PacBio Sequel IIe в рамках исследовательских проектов, охватывающих такие области, как характеристика заболеваний, анализ изоформ РНК, анализ тринуклеотидных повторов и генетика популяций. Discovery поддерживает полный набор сценариев применения секвенирования PacBio, включая секвенирование полного генома (WGS), целевое секвенирование, анализ сложных вариантов, секвенирование РНК, секвенирование ампликонов, метагеномику и эпигенетические исследования.

«Инструмент PacBio Sequel IIe является самой передовой технологией секвенирования для генерирования высокоточных длинных прочтений,— заявил исполнительный вице-президент Discovery по геномике Том Халси (Tom Halsey), PhD. — Мы расширили сферу применения их технологии, став одним из крупнейших поставщиков услуг PacBio, и оптимизировали ее применение в биофармацевтической отрасли для поддержки проектов быстрого и доступного секвенирования длинных прочтений любого масштаба, включая исследования на уровне населения».

«Компания PacBio с воодушевлением наблюдает за тем, как уникальные и обширные решения Discovery, основанные на технологии секвенирования длинных прочтений HiFi, демонстрируют прекрасные результаты в лаборатории геномных услуг, — заявила вице-президент и управляющий директор PacBio в Северной и Южной Америке Лара Туриен (Lara Toerien). — Реализованная ими оптимизация услуг, интегрированные решения по биообразцам и услуги по изоляции нуклеиновых кислот создают по-настоящему клиентоориентированный сервис, который, по нашему убеждению, поможет удовлетворить растущий спрос на наши данные секвенирования HiFi и ускорить новые открытия».

Информация о компании Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки Discovery в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР и производства с высочайшей на рынке степенью оперативности. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

Прогностические заявления

В настоящем пресс-релизе могут содержаться «прогностические заявления» в соответствии со смыслом раздела 21E Закона об обращении ценных бумаг 1934 года с внесенными в него поправками и Закона США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года, включая заявления, касающиеся будущей доступности, использования, точности, преимуществ, качества и производительности или выгод и ожидаемых выгод от использования продуктов и технологий PacBio, в том числе в связи с ожидаемыми преимуществами оптимизации рабочих процессов компании Discovery, потенциальным более широким внедрением технологии секвенирования длинных прочтений PacBio HiFi, особенно в области онкологических исследований, потенциальным повышением спроса на данные секвенирования HiFi и мнением о том, что данная технология может ускорить новые открытия и другие события будущего. Читатели предупреждены о том, что им не следует чрезмерно полагаться на эти прогностические заявления, и любые подобные прогностические заявления квалифицируются во всей своей полноте посредством отсылки к следующим предупредительным заявлениям. Все прогностические заявления актуальны только на дату подготовки настоящего пресс-релиза, основаны на текущих ожиданиях и отражают ряд предположений, рисков и факторов неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от данных прогностических заявлений. Читателям настоятельно рекомендуется ознакомиться с полным текстом предупреждений, содержащихся в документах компании PacBio, поданных на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая риски, изложенные в формах 8-K, 10-K и 10-Q. PacBio отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогностических заявлений.

