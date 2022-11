A missão do Andiami é capacitar uma internet controlada pelo usuário e fortalecer redes descentralizadas por meio de computadores de blockchain pessoais plug-and-play, robusta infraestrutura de nodos, produtos exclusivos, um novo protocolo de compartilhamento de nodos e economia de tokens coesa oferecida por meio do Quest of Liberty, um jogo de quebra-cabeça global físico e virtual.

TORONTO, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O fundador da Ethereum & Decentral, Anthony Di Iorio, divulgou seu novo projeto para o mundo ontem à noite em um evento especial gratuito realizado no Metro Toronto Convention Centre em Toronto, no Canadá.

Divulgação do Andiami: o novo projeto global de tecnologia do fundador da Ethereum & Decentral, Anthony Di Iorio, aborda o paradoxo da centralização em tecnologias descentralizadas (CNW Group/Decentral Inc.)

"O movimento descentralizado está em um ponto central de sua evolução. A promessa de uma internet controlada pelo usuário, que alguns chamam de Web3, está sendo prejudicada pela centralização contínua da infraestrutura de nodos descentralizada e pela persistência dos modelos de negócios da Web2", diz Di Iorio. "O objetivo do Andiami é capacitar os indivíduos e, ao mesmo tempo, complementar e auxiliar tecnologias como Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos e outros para alcançar a descentralização da infraestrutura."

O Andiami foi desenvolvido para ajudar a viabilizar uma internet controlada pelo usuário, oferecendo as ferramentas para as pessoas fazerem duas coisas simultaneamente: 1) ter controle total de suas vidas digitais—seu dinheiro, identidade e comunicação, e 2) ganhar recompensas por contribuir sem esforço com os nodos de rede que oferecem força e resiliência às redes descentralizadas.

O principal dispositivo de hardware do Andiami é um computador de blockchain personalizado que está funcionando como o "Cube". Plug-and-play e semelhante aos consoles de jogos, os Cubes funcionam como nodos completos e como servidor digital pessoal de um indivíduo. Por meio de infraestrutura de blockchain personalizada projetada para escalabilidade, interoperabilidade, confiabilidade e usabilidade, o hardware Cube funciona e contém dados indexados de blockchain que conectam os indivíduos diretamente a redes descentralizadas, eliminando a necessidade de intermediários terceirizados confiáveis. Atualmente, a infraestrutura já desenvolvida suporta Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos, Doge, Binance Chain, Litecoin e outros, com mais por vir no futuro.

O Andiami ganhará vida como "The Quest for Liberty", um jogo físico e virtual que gira em torno de quebra-cabeças e resolução de problemas individuais e colaborativos. Para jogar o jogo e participar do projeto, os jogadores devem comprar um Kit de jogador físico. Cada Kit de jogador inclui um livro de quebra-cabeça Andiami, um cartão de jogador, um cartão de assinatura, uma chave USB e outros itens relevantes para resolver quebra-cabeças no jogo.

Cada produto Andiami é um físico não fungível (NFP), uma moeda denominada por Anthony Di Iorio. "Phygital" é o conceito existente de usar tecnologia para preencher os mundos digital e físico para oferecer experiências interativas únicas. Os NFPs do Andiami são itens físicos exclusivos de cada indivíduo. Cada NFP tem um chip de autenticação integrado em seu processo de fabricação para provar sua autenticidade e propriedade.

À medida que os jogadores avançam em sua jornada do Andiami, eles desbloquearão Tokens da Vida Digital, resolvendo quebra-cabeças usando um novo processo chamado "Proof of Puzzle Solve" (PoPS). Os Tokens da Vida Digital são essenciais para o Andiami e têm utilidade versátil em seu ecossistema.

Outro elemento central do Andiami é um novo protocolo de comunicação para compartilhamento de nodos ponto a ponto. Este protocolo conectará os Andiami Cubes à internet, permitindo que os usuários distribuam dados de blockchain e transmitam novas transações de forma descentralizada. O protocolo recompensará os proprietários do Cube com Tokens de Vida Digital por hospedar e compartilhar seus serviços de nodos e dados de blockchain com outros na rede.

O Andiami está atualmente em sua fase de whitelist e divulgação, e o projeto está planejado para ser implementado em outras quatro fases nos próximos três anos.

Whitelist & divulgação - Terceiro trimestre/Quarto trimestre de 2022

Kit para jogadores venda e distribuição - estimativa Primeiro trimestre - Terceiro trimestre de 2023

Lançamento do jogo e desbloqueio do Token de Vida Digital - Estimativa Quarto trimestre de 2023

Manufatura, vendas e distribuição do Cube - estimativa Quarto trimestre de 2023 / Quarto trimestre de 2024

Lançamento do protocolo de compartilhamento de nodos - estimativa 2025

Observe que o cronograma acima é muito preliminar e sujeito a alterações.

Grande parte do hardware e infraestrutura únicos do Andiami foi desenvolvida e aperfeiçoada nos últimos dez anos. À medida que o projeto avança, o plano é abrir tanto o hardware quanto o software sempre que possível.

Os membros da comunidade que desejarem se manter atualizados sobre o Andiami devem se inscrever no whitelist sem obrigações em emandiami.org. Isso garantirá que eles recebam comunicações sobre como participar do projeto à medida que ele se desenrolar.

"O nome Andiami foi escolhido por muitas razões, porém, o mais importante é que representa nosso caminho pretendido para a capacitação individual e o cumprimento de uma internet controlada pelo usuário. Significa, "Vamos caminhar todos juntos", disse Di Iorio.

Anthony Di Iorio

No final de 2013, Anthony Di Iorio financiou e cofundou a Ethereum, uma plataforma descentralizada inteligente de contrato que atingiu 500 bilhões de dólares em valor de mercado no seu auge. Atualmente, Di Iorio é fundador e CEO da Decentral Inc., uma empresa de desenvolvimento de software e centro de inovação com sede em Toronto com foco em tecnologias descentralizadas.

Decentral Inc. desenvolve ferramentas no núcleo da próxima internet. Esse desenvolvimento inclui a Jaxx Liberty, uma carteira de criptomoedas sem custódia que capacitou milhões de pessoas em todo o mundo com as ferramentas necessárias para controlar suas vidas digitais. O mais recente projeto da Decentral é o Andiami: The Quest for Liberty.

Contato para a imprensa: Jen Wheatley, Decentral Inc., [email protected], +1 (519) 791-5769

