La misión de Andiami consiste en empoderar una internet controlada por el usuario y fortalecer las redes descentralizadas a través de computadoras personales plug-and-play de cadena de bloques, una sólida infraestructura de nodos, productos exclusivos, un nuevo protocolo de intercambio de nodos y una economía de tokens cohesiva a través de The Quest for Liberty, un juego global de rompecabezas físico y virtual.

TORONTO, 8 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Anthony Di Iorio, fundador de Ethereum y Decentral, dio a conocer anoche su nuevo proyecto al mundo en un evento especial gratuito celebrado en el Metro Toronto Convention Centre en Toronto, Canadá.

Presentación de Andiami: el nuevo proyecto tecnológico global de Anthony Di Iorio, fundador de Ethereum y Decentral, abordará la paradoja de la centralización en las tecnologías descentralizadas (CNW Group/Decentral Inc.)

"El movimiento descentralizado está en un punto crucial de su evolución. La promesa de una internet controlada por el usuario, que algunos llaman Web3, se está viendo obstaculizada por la continua centralización de la infraestructura de nodos descentralizados y la persistencia de los modelos de negocio de la Web2", sostuvo Anthony Di Iorio. "El objetivo de Andiami es empoderar a las personas y, al mismo tiempo, complementar y prestar apoyo a tecnologías como Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos y otras para lograr la descentralización de la infraestructura".

Andiami está diseñado para ayudar a habilitar una internet controlada por el usuario al ofrecer las herramientas necesarias para que las personas hagan dos cosas simultáneamente: 1) estar en pleno control de sus vidas digitales, es decir, su dinero, identidad y comunicación, y 2) ganar recompensas por contribuir sin esfuerzo a los nodos de la red, que proporcionan fortaleza y resiliencia a las redes descentralizadas.

El dispositivo de hardware insignia de Andiami es una computadora de cadena de bloques personalizada cuyo nombre provisional es el "Cube". Los Cubes, que son plug-and-play y similares a las consolas de videojuegos, funcionan a la vez como nodos completos y como el servidor digital personal de un individuo. A través de una infraestructura de cadena de bloques personalizada diseñada para la escalabilidad, interoperabilidad, confiabilidad y utilidad, el hardware del Cube ejecuta y contiene datos indexados de la cadena de bloques que conectan a las personas directamente a redes descentralizadas, lo cual elimina la necesidad de emplear intermediarios externos de confianza. En la actualidad, la infraestructura ya desarrollada es compatible con Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos, Doge, Binance Chain, Litecoin y otros, y se espera incluir a otros en el futuro.

Andiami cobrará vida como "The Quest for Liberty", un juego físico y virtual que gira en torno a la resolución individual y colaborativa de rompecabezas y problemas. Para disfrutar el juego y participar en el proyecto, los jugadores deben comprar un kit de jugador físico. Cada kit de jugador incluye un Andiami Puzzle Book (libro de rompecabezas), Player Card (tarjeta de jugador), Signing Card (tarjeta de firma), una clave USB y otros elementos relevantes para resolver rompecabezas en el juego.

Cada producto de Andiami es un Phygital no Fungible (NFP), una moneda denominada por Anthony Di Iorio. "Phygital" es el concepto existente del uso de la tecnología para tender puentes entre los mundos digital y físico a fin de ofrecer experiencias interactivas únicas. Los NFP de Andiami son artículos físicos exclusivos de cada persona. Cada NFP tiene un chip de autenticación incorporado en su proceso de fabricación para demostrar su autenticidad y propiedad.

A medida que los jugadores avancen en su camino con Andiami, liberarán Digital Life Tokens al resolver rompecabezas utilizando un nuevo proceso llamado "prueba de resolución de rompecabezas" (Proof of Puzzle Solve; PoPS). Los Digital Life Tokens son fundamentales para Andiami y tienen una utilidad versátil dentro de su ecosistema.

Otro elemento central de Andiami es un nuevo protocolo de comunicación para el intercambio de nodos entre pares. Este protocolo conectará los Cubes de Andiami por internet, lo que les permitirá a los usuarios distribuir datos de la cadena de bloques y transmitir nuevas transacciones de manera descentralizada. El protocolo recompensará a los propietarios de los Cubes con Digital Life Tokens por alojar y compartir sus servicios de nodos y datos de la cadena de bloques con otras personas en la red.

Andiami se encuentra actualmente en su fase de lista blanca y presentación, y la implementación del proyecto está prevista en otras cuatro fases durante los próximos tres años.

Lista blanca y presentación: T3/T4 2022

Venta y distribución del kit de jugador - estimadas para T1/T3 2023

Lanzamiento del juego y desbloqueo del Digital Life Token: estimado para T4 2023

Fabricación, ventas y distribución del Cube: estimado para T4 2023 / T4 2024

Lanzamiento del protocolo para compartir nodos: estimado para 2025

Tenga en cuenta que el plazo anterior es muy preliminar y está sujeto a cambios.

Gran parte del hardware y la infraestructura exclusivos de Andiami se han desarrollado y perfeccionado durante los últimos diez años. A medida que el proyecto avanza, el plan es que tanto el hardware como el software sean de código abierto siempre que sea posible.

Los miembros de la comunidad que deseen mantenerse al día con Andiami pueden registrarse para la lista blanca sin compromiso en andiami.org. Esto garantizará que reciban información sobre cómo participar en el proyecto a medida que se desarrolla.

"El nombre Andiami fue elegido por muchas razones, pero principalmente porque representa nuestro camino previsto hacia el empoderamiento individual y el logro de una internet controlada por el usuario. Significa "vayamos todos juntos", indicó Di Iorio.

Anthony Di Iorio

A fines de 2013, Anthony Di Iorio financió y cofundó Ethereum, la plataforma de contratos inteligentes descentralizados que en su mejor momento alcanzó una capitalización de mercado de USD 500.000 millones. Es el fundador y actual director ejecutivo de Decentral Inc., un centro de innovación y empresa de desarrollo de software con sede en Toronto que se enfoca en tecnologías descentralizadas.

Decentral Inc. construye herramientas en el núcleo de la próxima internet. Esto incluye a Jaxx Liberty, una billetera de criptomonedas gratuita y sin custodia que ha dotado a millones de personas a nivel mundial con las herramientas que necesitan para controlar sus vidas digitales. El último proyecto de Decentral es Andiami: The Quest for Liberty.

