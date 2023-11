DJI Agriculture apporte une technologie agricole avancée en Europe

Les drones pour les applications agricoles exposés montreront comment les acteurs du secteur peuvent améliorer leurs rendements grâce aux dernières technologies.

FRANCFORT, Allemagne, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture, leader mondial de l'innovation agricole grâce à la technologie des drones, présentera pour la première fois ses produits au salon Agritechnica de Hanovre, qui se tiendra du 12 au 18 novembre. Les visiteurs se verront présenter des solutions pour les métiers de l'agriculture, des aperçus des nouvelles techniques intelligentes et les dernières recherches de l'industrie pour améliorer la gestion des terres agricoles. Des présentations seront également données sur l'agriculture de précision, la politique en matière de drones, les tests de dérive des drones agricoles, etc.

DJI Agriculture Brings Advanced Agricultural Technology to Europe

Programme des présentations

Date et heure Présentation et conférencier Emplacement 12 nov. 14 h 30 - 14 h 50 Présentation de la marque Toby Knisely, DJI Agriculture Stand DJI : Salle 9, Stand 16 12 nov. 15 h 00 - 15 h 20 Agriculture intelligente Wing Zhong, DJI Agriculture Stand DJI : Salle 9, Stand 16 12 nov. 15 h 10 - 15 h 50 Valeur sociale des drones agricoles Matteo Natale, DJI Agriculture Stand DJI : Salle 9, Stand 16 13 nov. 15 h 00 - 15 h 20 Introduction à la politique sur les drones agricoles Joanna Wang, DJI Agriculture Stand DJI : Salle 9, Stand 16 13 nov. 15 h 30 - 15 h 50 Tests de conduite des drones agricoles en Australie Professeur Andrew Hewitt Stand DJI : Salle 9, Stand 16 14 nov. 14 h 30 - 14 h 50 Partage d'expérience avec les distributeurs - Geo Agri, Brésil Gustavo Streiff Stand DJI : Salle 9, Stand 16 14 nov. 15 h 00 - 15 h 20 Partage d'expérience avec les distributeurs - Daze Tarim, Turquie Bahar Dagli Ataman Stand DJI : Salle 9, Stand 16 14 nov. 15 h 30 - 15 h 50 Partage d'expérience avec les distributeurs - Plantadrone, Hongrie Szabolcs Gyovai Stand DJI : Salle 9, Stand 16 14 nov. 16 h 00 - 16 h 20 Partage d'expérience avec les distributeurs - Schmidt Solutions, Allemagne Jan Schmidt Stand DJI : Salle 9, Stand 16

« DJI Agriculture a récemment publié un rapport qui révèle que les agriculteurs et les gouvernements du monde entier adoptent l'utilisation de drones agricoles et de méthodes d'agriculture intelligente pour augmenter la production alimentaire d'une manière plus scientifique, durable et respectueuse de l'environnement, a déclaré Yuan Zhang, responsable des ventes mondiales chez DJI Agriculture. Notre présence à Agritechnica est un engagement à cette adoption en rencontrant les agriculteurs et en les aidant à comprendre comment la technologie peut améliorer les méthodes agricoles d'aujourd'hui pour le bénéfice de tous. »

Des solutions aériennes pour une nouvelle ère agricole

DJI Agriculture propose une gamme de produits qui constituent une solution complète de protection des cultures pour les agriculteurs, depuis la cartographie jusqu'à la pulvérisation et l'épandage. Ces drones représentent l'avenir de la technologie agricole et sont conçus pour accroître l'efficacité et la productivité de la gestion des cultures.

Pour la toute première fois, certains produits qui n'étaient auparavant disponibles qu'en dehors de l'Europe seront exposés. Les produits exposés comprennent entre autre :

DJI Agras T50 et DJI Agras T25 (début en Europe)

Le drone d'application aérienne le plus grand et le plus avancé de DJI, l'Agras T50, est capable de transporter une charge utile de pulvérisation de 40 kg [1] ou une charge utile d'épandage de 50 kg [2] . Équipé d'une double pulvérisation, de radars à réseau phasé avant et arrière, d'une double vision binoculaire et d'une caméra FPV à cardan haute résolution, il intègre l'arpentage aérien à la protection des cultures pour fournir une solution de drone agricole complète. L'Agras T25 intègre ces caractéristiques dans une cellule compacte optimisée pour une utilisation en solo, et est capable de transporter une charge utile de pulvérisation de 20 kg [3] ou une charge utile d'épandage de 25 kg [4] .

DJI Mavic 3M

Solution portable de cartographie multispectrale, le DJI Mavic 3M associe une caméra RVB à une caméra multispectrale pour scanner et analyser la croissance des cultures avec une clarté totale. Les données multispectrales permettent de créer des cartes d'application de prescription pour diriger les opérations automatiques effectuées par les drones de la série Agras.

Module relais DJI

Récepteur de signaux permettant d'étendre et de renforcer efficacement la transmission entre les drones DJI Agras compatibles et la télécommande, le module relais DJI permet d'étendre les opérations sur de plus grandes distances et dans des environnements plus complexes.

DJI FlyCart 30 (début en Europe)

Le DJI FlyCart 30 est un transporteur de charges lourdes sur de longues distances qui s'élève au-delà des limites logistiques traditionnelles pour offrir une solution de transport aérien sûre, économique et efficace.

Venez rencontrer DJI sur notre stand

DJI Agriculture est ravi de participer à Agritechnica 2023 et se réjouit de rencontrer les professionnels de l'industrie et de présenter nos derniers produits et services. Pour organiser une interview ou en savoir plus sur la façon dont DJI Agriculture travaille avec ses partenaires pour bâtir un écosystème d'application aérienne centré sur l'optimisation des pesticides, l'amélioration des produits, le progrès technologique et la croissance des talents, veuillez contacter : [email protected]

Emplacement du stand : Salle 9, Stand 16

À propos de DJI Agriculture

Depuis 2006, DJI a mené le monde avec des innovations de drones civils qui ont permis aux individus de prendre leur envol pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité, et aux professionnels de transformer entièrement leur travail. Avec un état d'esprit orienté vers les solutions et une curiosité authentique, DJI a étendu ses ambitions au domaine de l'agriculture.

En 2012, DJI a commencé la recherche et le développement de drones agricoles et a créé DJI Agriculture en 2015. DJI Agriculture s'engage à mettre au point des solutions innovantes, efficaces et durables pour améliorer continuellement la productivité agricole. Avec des produits desservant plus de 100 pays à travers le monde, DJI Agriculture a permis à plus de 10 millions d'utilisateurs professionnels de bénéficier de solutions agricoles intelligentes.

Pour en savoir plus :

[1] Mesurée au niveau de la mer, l'application DJI Agriculture recommandera intelligemment le poids de chargement en fonction de l'état actuel de l'appareil et de l'environnement. Le poids maximal des matériaux chargés par l'utilisateur ne doit pas dépasser la valeur recommandée, sous peine d'affecter la sécurité du vol. [2] Voir la note 1. [3] Voir la note 1. [4] Voir la note 1.

