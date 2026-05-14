DJI dévoile l'Osmo Pocket 4P à Cannes et ouvre une nouvelle ère de l'excellence cinématographique portable.

De pionnier de l'industrie à innovateur cinématographique, Osmo Pocket 4P définit le véritable point de départ du cinéma de poche.

CANNES, France, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et de la technologie de capture visuelle, révèle aujourd'hui la DJI Osmo Pocket 4P à Cannes, marquant une étape clé dans l'évolution des solutions cinématographiques portables de la marque. Depuis qu'elle a lancé la catégorie des caméras sur stabilisateur en 2015 et introduit l'une des premières caméras stabilisées de poche au monde en 2018, DJI n'a cessé de redéfinir la manière dont les créateurs capturent le mouvement et racontent leurs histoires. Aujourd'hui, avec l'Osmo Pocket 4P, DJI ouvre une nouvelle ère d'excellence cinématographique dans les systèmes de stabilisation portables, où des capacités de tournage de niveau professionnel rencontrent une véritable portabilité de poche.

Exclusive DJI Osmo Pocket 4P Preview at Cannes

En dévoilant la DJI Osmo Pocket 4P sur l'une des scènes les plus prestigieuses du cinéma mondial, DJI marque une évolution audacieuse de la série Pocket, passant d'un simple outil pour créateurs à un véritable dispositif d'imagerie cinématographique capable d'un storytelling de niveau professionnel.

S'appuyant sur l'héritage de DJI dans la cinématographie professionnelle, notamment avec les plateformes emblématiques DJI Ronin et DJI Inspire, la DJI Osmo Pocket 4P incarne la convergence entre technologies cinématographiques haut de gamme et portabilité extrême. Dotée d'un système d'imagerie de nouvelle génération, la DJI Osmo Pocket 4P offre une plage dynamique de niveau cinéma pour une profondeur tonale riche, ainsi qu'une performance colorimétrique 10 bits D-Log2 permettant des workflows professionnels d'étalonnage des couleurs. Associée à l'expertise avancée de DJI en matière de stabilisation, l'appareil apporte des capacités cinématographiques professionnelles dans un format véritablement de poche, permettant aux créateurs de capturer leurs histoires avec une flexibilité sans précédent.

À Cannes, la DJI Osmo Pocket 4P est déjà explorée par des réalisateurs, documentaristes et conteurs visuels à la recherche d'outils de production agiles et de haute qualité. Son format compact, associé à des performances d'imagerie cinématographique, en fait une compagne de choix pour les cinéastes indépendants et un puissant outil narratif pour les documentaires. Cette présentation à Cannes renforce l'idée que le storytelling cinématographique n'est plus limité aux équipements imposants, mais peut désormais exister dans un appareil suffisamment petit pour être emporté partout.

La DJI Osmo Pocket 4P introduit des avancées majeures conçues pour répondre aux besoins concrets des créateurs. Ses capacités portrait améliorées offrent des tons de peau naturels et une profondeur cinématographique, permettant un storytelling plus émotionnel dans les interviews, les vlogs et les contenus narratifs. Les fonctions de zoom améliorées élargissent les possibilités créatives en permettant de capturer des sujets éloignés tout en préservant l'intégrité de l'image. En basse lumière, une technologie de capteur avancée et des algorithmes d'imagerie optimisés garantissent des images claires et détaillées, permettant de filmer en toute confiance dans des conditions difficiles, des paysages urbains nocturnes aux scènes en intérieur. Ces innovations positionnent la DJI Osmo Pocket 4P comme un véritable appareil d'imagerie professionnel grand public, comblant l'écart entre accessibilité et qualité cinématographique.

Après le succès mondial de son prédécesseur, la DJI Osmo Pocket 4P s'inscrit dans un mouvement croissant où les caméras compactes redéfinissent la manière dont les histoires sont créées et partagées. Son lancement à Cannes met en lumière son potentiel à influencer l'avenir du vlogging cinématographique, à inspirer une nouvelle génération de cinéastes mobile-first et à guider les tendances mondiales du storytelling visuel centré sur le portrait. Grâce à son intégration fluide dans l'écosystème créatif plus large de DJI, incluant des solutions audio et de stabilisation, la DJI Osmo Pocket 4P permet aux créateurs de construire des workflows complets et professionnels dans une configuration ultra-portable.

La DJI Osmo Pocket 4P sera disponible via les canaux officiels de DJI et auprès de partenaires distributeurs agréés. Les prix et configurations seront annoncés ultérieurement.

L'écosystème DJI couvre désormais les caméras de cinéma, drones de cinéma, stabilisateurs professionnels, caméras avec gimbal et solutions d'alimentation portables, reflétant l'engagement de l'entreprise à offrir une approche intégrée de la production moderne de films et de contenus. Lors de l'événement, le DJI Power 1000 Mini, lancé en avril, ainsi que le DJI Power 2000, ont également été présentés comme solutions d'alimentation pour la DJI Osmo Pocket 4P, démontrant comment l'écosystème élargi de DJI peut soutenir les créateurs avec des workflows de production plus flexibles et fiables. Ensemble, ces solutions illustrent la vision de DJI : construire un écosystème créatif complet et professionnel pour les storytellers.

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À propos de DJI

Depuis 2006, DJI est le leader mondial de l'innovation dans le domaine des drones civils, permettant à chacun de découvrir le vol, aux créateurs de donner vie à leur imagination et aux professionnels de transformer durablement leur manière de travailler. Aujourd'hui, DJI œuvre à construire un monde meilleur en favorisant continuellement le progrès humain. Portée par une approche orientée solutions et une curiosité constante, l'entreprise a étendu son expertise à des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, la topographie et cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chacun de ces domaines, les produits DJI offrent des expériences innovantes qui enrichissent le quotidien des utilisateurs à travers le monde de manière toujours plus significative.

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