DJI presenta Osmo Pocket 4P en Cannes, inaugurando una nueva era de excelencia cinematográfica compacta.

De pionero del sector a referente en innovación cinematográfica, Osmo Pocket 4P marca el verdadero inicio de la cinematografía de bolsillo.

CANNES, Francia, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de captura visual, presenta hoy la DJI Osmo Pocket 4P en Cannes, marcando un hito clave en la evolución de las soluciones cinematográficas portátiles de la marca. Desde que fue pionera en la categoría de cámaras con estabilizador en 2015 y presentó una de las primeras cámaras con gimbal de bolsillo del mundo en 2018, DJI ha redefinido continuamente la manera en que los creadores capturan el movimiento y cuentan historias. Hoy, con la Osmo Pocket 4P, DJI impulsa una nueva era de excelencia cinematográfica en los sistemas de estabilización portátiles, donde las capacidades de filmación de nivel profesional se unen a una verdadera portabilidad de bolsillo.

Exclusive DJI Osmo Pocket 4P Preview at Cannes

Al presentar la DJI Osmo Pocket 4P en uno de los escenarios más prestigiosos del cine mundial, DJI marca una evolución audaz de la serie Pocket, pasando de ser una herramienta para creadores a convertirse en un dispositivo de imagen cinematográfica capaz de ofrecer narrativa visual de nivel profesional.

Basada en el legado de DJI en cinematografía profesional, incluidas sus plataformas icónicas DJI Ronin y DJI Inspire, la DJI Osmo Pocket 4P representa la convergencia entre tecnología cinematográfica de alta gama y portabilidad extrema. Equipada con un sistema de imagen de nueva generación, la DJI Osmo Pocket 4P ofrece un rango dinámico de nivel cinematográfico para una rica profundidad tonal, junto con rendimiento de color 10 bits D-Log2 que permite flujos de trabajo profesionales de corrección de color. Combinada con la avanzada experiencia de DJI en estabilización, el dispositivo lleva capacidades cinematográficas profesionales a un formato verdaderamente de bolsillo, permitiendo a los creadores capturar historias con una flexibilidad sin precedentes.

En Cannes, la DJI Osmo Pocket 4P ya está siendo explorada por cineastas, documentalistas y narradores visuales que buscan herramientas de producción ágiles y de alta calidad. Su formato compacto, combinado con un rendimiento de imagen cinematográfico, la posiciona como una compañera ideal para cineastas independientes y una potente herramienta narrativa para trabajos documentales. Su debut en Cannes refuerza la idea de que la narrativa cinematográfica ya no está limitada a grandes equipos, sino que ahora puede existir en un dispositivo lo suficientemente pequeño como para llevarlo a cualquier parte.

La DJI Osmo Pocket 4P introduce importantes avances diseñados para responder a las necesidades reales de los creadores. Sus capacidades mejoradas para retratos ofrecen tonos de piel naturales y profundidad cinematográfica, permitiendo una narrativa más emocional en entrevistas, vlogs y contenido narrativo. Las funciones de zoom mejoradas amplían las posibilidades creativas, permitiendo capturar sujetos lejanos manteniendo la integridad de la imagen. En entornos de poca luz, la avanzada tecnología del sensor y los refinados algoritmos de imagen garantizan grabaciones claras y detalladas, haciendo posible filmar con confianza en condiciones difíciles, desde paisajes urbanos nocturnos hasta escenas en interiores. Estas innovaciones posicionan a la DJI Osmo Pocket 4P como un verdadero dispositivo de imagen profesional para consumidores, cerrando la brecha entre accesibilidad y calidad cinematográfica.

Tras el éxito mundial de su predecesora, la DJI Osmo Pocket 4P se suma a un movimiento creciente en el que las cámaras compactas están transformando la manera de crear y compartir historias. Su debut en Cannes destaca su potencial para influir en el futuro del vlogging cinematográfico, inspirar a una nueva generación de cineastas mobile-first y liderar tendencias globales en narrativa visual centrada en retratos. Gracias a su integración fluida en el ecosistema creativo más amplio de DJI, incluyendo soluciones de audio y estabilización, la DJI Osmo Pocket 4P permite a los creadores construir flujos de trabajo completos y profesionales dentro de una configuración ultra portátil.

La DJI Osmo Pocket 4P estará disponible a través de los canales oficiales de DJI y distribuidores autorizados. Los precios y configuraciones se anunciarán más adelante.

El ecosistema de DJI abarca actualmente cámaras de cine, drones cinematográficos, estabilizadores profesionales, cámaras con gimbal y soluciones de energía portátil, reflejando el compromiso de la compañía de ofrecer un enfoque integrado para la producción moderna de cine y contenidos. Durante el evento también se presentaron el DJI Power 1000 Mini, lanzado en abril, y el DJI Power 2000 como soluciones de energía para la DJI Osmo Pocket 4P, demostrando cómo el ecosistema ampliado de DJI puede apoyar a los creadores con flujos de producción más flexibles y fiables. Juntas, estas soluciones refuerzan la visión de DJI de construir un ecosistema creativo completo y profesional para storytellers.

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