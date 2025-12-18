DJI Dock 3 verbessert die Gletscherüberwachung bei Lawinen und Überschwemmungen in den peruanischen Anden

SHENZHEN, China, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, hat heute eine neue Fallstudie von DJI Enterprise veröffentlicht, die zeigt, wie die Drohnen DJI Dock 3 und Matrice 4D die Gemeinden in den peruanischen Anden schützen. In Zusammenarbeit mit Forschern der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Westnorwegen und dem peruanischen Nationalinstitut für Gletscher- und Bergökosystemforschung (INAIGEM) revolutioniert die fortschrittliche Drohnentechnologie von DJI die Überwachung und Warnsysteme für Georisiken durch automatisierte Drohnenflüge und cloudbasierte Verarbeitung.

Die Laguna Palcacocha liegt 4.500 Meter über dem Meeresspiegel und ist von den Gletschern Palcaraju und Pucaranra umgeben. Aufgrund des Klimawandels hat sich der Gletscherrandsee durch das beschleunigte Abschmelzen dramatisch vergrößert, wodurch das Risiko von Lawinen und Überschwemmungen für die mehr als 120.000 Menschen, die im selben Becken leben, gestiegen ist.

Überwachung einer hochriskanten, schwer zugänglichen Umgebung

Die herkömmliche Überwachung vor Ort erforderte den physischen Zugang zur Laguna Palcacocha und den umliegenden Gletschern, was eine anspruchsvolle Aufgabe war. Messungen konnten nur manuell und in unregelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dies war aufgrund des steilen Geländes, der begrenzten Sicherheitsinfrastruktur und der instabilen Hänge sowohl schwierig als auch potenziell gefährlich für die Teams vor Ort. Mit automatisierten Drohnenflügen unter Verwendung der Dock 3 und Matrice 4D konnten die Beobachtungen regelmäßig aus sicherer Entfernung durchgeführt werden, sodass die Forscher die Geschwindigkeit der Gletscher messen, die Beschleunigung großer Eisblöcke überwachen und sich bildende Risse erkennen konnten, die auf Instabilität hindeuten könnten.

Innovation und Daten: So leisten automatisierte Drohnen wertvolle Dienste

Durch die frühzeitige Erfassung kritischer Veränderungen mit der Matrice 4D könnten Behörden und lokale Gemeinden möglicherweise wertvolle Zeit gewinnen, um zu reagieren, Warnungen herauszugeben und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, bevor ein gefährliches Ereignis eintritt. Unterdessen könnten Forscher:innen die gesammelten Informationen nutzen, um das Verständnis der Gletscherdynamik und der Wechselwirkungen zwischen Gletschern und Klima in einer Umgebung zu verbessern, die bekanntermaßen sehr empfindlich auf die globale Erwärmung reagiert.

Mithilfe von optischen und thermischen Sensoren konnte die Matrice 4D-Serie hochauflösende Geländekarten, Temperaturschwankungen und Schmelzwasserströmungsmuster rund um die Laguna Palcacocha, die Gletscher und die umgebende Moräne erfassen. Diese Datensätze werden verwendet, um 3D-Modelle der Gletscher zu erstellen und mit zuvor gesammelten Daten zu vergleichen, um den Fortschritt zu bewerten.

Die Drohne ist in der DJI Dock 3 untergebracht, der „Drohne-in-a-Box"-Lösung von DJI für Unternehmen, die speziell für den ferngesteuerten und automatisierten Drohnenbetrieb entwickelt wurde. Ihr wetterfestes Design gewährleistet auch unter extremen Bedingungen eine zuverlässige Leistung, selbst in den Anden bei Temperaturen bis zu −30 °C.

Die schnelle Datenverarbeitung wird durch DJI FlightHub 2 ermöglicht, das als „Gehirn" dieser Vorgänge dient. Diese cloudbasierte Software ermöglichte es den Forscher:innen, Missionen aus der Ferne zu planen, durchzuführen und zu analysieren. Alle Flugdaten werden automatisch in die Cloud hochgeladen und dort verarbeitet, sodass die Teams die Ergebnisse von überall auf der Welt aus überprüfen können. Nach jeder Mission kehrt die Drohne zum Dock zurück, um sich aufzuladen und sich auf den nächsten geplanten Flug vorzubereiten, wodurch eine kontinuierliche und konsistente Überwachung gewährleistet ist.

