DJI redefine el concepto de energía portátil con DJI Power 1000 Mini

La estación de energía de 1 kWh más portátil de DJI, con mayor eficiencia y autonomía

SHENZHEN, China, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología innovadora para cámaras , lanza hoy DJI Power 1000 Mini al mercado mundial. Esta estación de energía de 1 kWh, con la mitad del tamaño de la DJI Power 1000, es la estación de energía más portátil de la compañía hasta la fecha. Se basa en más de 15 años de investigación y desarrollo dedicados a la innovación en baterías. Con más de 700 patentes de batería y más de 10 millones de usuarios en todo el mundo, las baterías DJI han sido validadas en decenas de miles de millones de ciclos de carga y descarga en drones, cámaras, estabilizadores, micrófonos, estaciones de energía portátiles y más.

DJI Redefines Portable Power with DJI Power 1000 Mini

La DJI Power 1000 Mini, diseñada para acampadas, viajes por carretera y creación de contenido, está optimizada para ofrecer una alta eficiencia energética y puede recargarse hasta el 80 % en solo 58 minutos1. También incluye cables y cargadores integrados para una carga y un almacenamiento sin esfuerzo, entre ellos un cable USB-C retráctil de 100W1, un cargador para coche de 400W1 y un módulo MPPT.

Tamaño compacto, potencia de alta eficiencia

La DJI Power 1000 Mini tiene una capacidad de batería de 1008 Wh1 y está optimizada para ofrecer eficiencia en consumos bajos y un tiempo de funcionamiento1 más prolongado en comparación con la DJI Power 1000. Cuenta con un cuerpo más cuadrado y su diseño compacto mide 314 × 212 × 216 mm y pesa 11.5 kg. Gracias a una salida máxima de 1000 W1, puede alimentar determinados electrodomésticos de 1200 W1 a través de dos puertos USB-A, dos tomas de CA o un puerto SDC.

Acampadas y viajes por carretera Creación de contenido Carga de escritorio Batería auxiliar doméstica Teléfono móvil 54 veces Cámara digital 53 veces Ordenador de sobremesa gaming

2 horas Router Wi-Fi 30 horas Cafetera 55 minutos Ordenador portátil 9 veces Monitor 5 horas Nevera 7 horas Proyector 7 horas Dron 8 veces NAS 7 horas Tostadora 1 hora Nevera de coche 18 horas Equipo de iluminación de fotografía 1.2 horas Consola portátil para videojuegos 50 veces Licuadora 3 horas Ventilador eléctrico 7 horas Altavoz por Bluetooth 50 veces Lámpara 40 horas Microondas 1 hora

Varias opciones de recarga rápida

DJI Power 1000 Mini se puede recargar desde la red eléctrica, con energía solar y a través de un cargador para coche. Cuando se conecta a la red eléctrica en el modo de recarga rápida, se recarga hasta el 80 % en 58 minutos 1 o hasta el 100 % en 75 minutos1. El cargador para coche integrado de 400W1 permite una recarga completa de 1 kWh en solo 160 minutos1 con el cable de carga para batería de coche DJI Power (se vende por separado), incluso mientras se conduce. El módulo MPPT de 400W1 integrado permite una conexión directa a paneles solares mediante el cable de carga de energía solar DJI Power MC4 (ambos se venden por separado), sin adaptadores adicionales. Para cargar pequeños dispositivos electrónicos como teléfonos, tabletas y portátiles, el cable USB–C integrado retráctil de 100 W1 ofrece una carga práctica y sin enredos. Este cable también se puede usar para una recarga de emergencia.

Energía de reserva sin interrupciones

DJI Power 1000 Mini ofrece energía fiable durante todo el día. Si se conecta un dispositivo a una Power 1000 Mini (a través de un puerto de salida de CA) encendida, y ambos reciben alimentación desde la red eléctrica, DJI Power 1000 Mini pasará de forma predeterminada al modo SAI (sistema de alimentación ininterrumpida). Si se produce un corte repentino de energía, la Power 1000 Mini comenzará a alimentar el dispositivo conectado en un plazo de 0.01 segundos1, garantizando un funcionamiento continuo. Además, la iluminación LED integrada puede ser de gran ayuda en casos de emergencia. Su intensidad puede ajustarse desde un brillo suave hasta una luz intensa.

Diseño seguro completo

DJI Power 1000 Mini incorpora un diseño seguro completo, que permite usarla sin preocupaciones al acampar junto al mar o conducir en zonas de gran altitud. Las celdas LFP han superado la prueba de perforación con clavos, lo que indica que la batería puede mantener aproximadamente un 80 % de su capacidad1 después de 4000 ciclos de carga. El sistema de gestión de baterías (Battery Management System, BMS) inteligente cuenta con 10 sensores de temperatura integrados para monitorizar la disipación de calor, con la visualización en tiempo real de la temperatura y el estado de funcionamiento en la aplicación DJI Home. La estación de energía está construida con materiales ignífugos1 y tiene una capacidad de resistencia a presión estática de hasta 1 tonelada1. También se ha probado que funciona normalmente a altitudes de hasta 5000 m1. También incorpora un nuevo proceso de encapsulado para proteger el inversor, lo que garantiza un funcionamiento seguro bajo la lluvia, con condensación y con rociado de sal.

Impulsa el ecosistema DJI

DJI Power 1000 Mini cuenta con puertos SDC, que facilitan una conexión flexible a varios accesorios DJI. Cuando se combina con el cable de carga de energía solar DJI Power MC4 (se vende por separado) y el panel solar plegable IBCPOWER de 100 W, admite carga de paso, lo que incrementa la energía para acampar sin preocupaciones. Del mismo modo, el uso del cable de carga rápida DJI Power para drones (se vende por separado), habilita la función de carga rápida SDC de DJI Power en determinadas baterías de drones DJI. Por ejemplo, una batería de la serie DJI Air 3 se puede recargar del 10 % al 95 % en solo 30 minutos1. Los puertos de la DJI Power 1000 Mini también se pueden controlar de forma remota a través de la aplicación DJI Home. Esto permite a los usuarios ajustar la configuración o ver el estado en tiempo real, como la temperatura.

Precio y disponibilidad

DJI Power 1000 Mini ya puede adquirirse en store.dji.com y a través de distribuidores autorizados. Con un precio minorista de 579 €, DJI ofrecerá precios promocionales por tiempo limitado durante el lanzamiento en store.dji.com y otros distribuidores seleccionados.

Para obtener más información, consulte: https://www.dji.com/power-1000-mini

1 Todos los datos se probaron en condiciones controladas. La experiencia real podría variar. Para más detalles, consulte https://www.dji.com/power-1000-mini

Todos los accesorios se venden por separado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956973/DJI_Power_1000_Mini_Product_KV_EU.jpg