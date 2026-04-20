DJI redéfinit l'énergie portable avec DJI Power 1000 Mini

La station électrique 1kWh la plus portable de DJI, avec une meilleure efficacité et une plus longue autonomie

Shenzhen, Chine, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméras innovantes, lance aujourd'hui DJI Power 1000 Mini sur le marché mondial. Avec un format deux fois plus compact que DJI Power 1000, elle est à ce jour la station électrique 1 kWh la plus portable de l'entreprise. Elle s'appuie sur plus de 15 ans de recherche et de développement dédiés à l'innovation en matière de batteries. Avec plus de 700 brevets de batterie et plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde, les batteries DJI ont été validées sur des dizaines de milliards de cycles de charge et de décharge pour des drones, des caméras, des nacelles, des microphones, des stations électriques portables et bien plus encore.

DJI Redefines Portable Power with DJI Power 1000 Mini

Conçue pour le camping, les road trips et la création de contenu, DJI Power 1000 Mini est optimisée pour fournir une puissance redoutable et peut être rechargée à 80 % en seulement 58 minutes1. Elle inclut également des câbles et des chargeurs intégrés pour une recharge et un rangement sans effort, notamment un câble USB-C rétractable de 100 W1, un chargeur allume-cigare pour la voiture de 400 W1 et un module MPPT.

Format compact, puissance redoutable

DJI Power 1000 Mini a une capacité de batterie de 1 008 Wh1 et est optimisée pour une faible consommation énergétique, offrant plus de temps de fonctionnement1 par rapport à DJI Power 1000. Doté d'une forme plus cubique, son corps compact mesure 314 × 212 × 216 mm et pèse 11,5 kg. Avec une puissance maximale de 1 000 W1, elle peut alimenter certains appareils de 1 200 W1 via deux ports USB-A, deux prises CA ou un port SDC.

Camping et road trips Création de contenu Recharge de bureau Batterie de secours domestique Téléphone portable 54 fois Caméra numérique 53 fois PC Gamer

2 heures Routeur Wi-Fi 30 heures Machine à café 55 min Ordinateur portable 9 fois Moniteur 5 heures Réfrigérateur 7 heures Projecteur 7 heures Drone 8 fois NAS 7 heures Grille-pain 1 heure Réfrigérateur de voiture 18 heures Équipement d'éclairage photographique 1,2 heure Console de jeu portable 50 fois Presse-agrumes 3 heures Ventilateur électrique 7 heures Haut-parleur Bluetooth 50 fois Lampe 40 heures Micro-ondes 1 heure

Plusieurs options de recharge rapide

DJI Power 1000 Mini peut être rechargée via réseau électrique, panneaux solaires et batterie de voiture. Lorsqu'elle est connectée au réseau électrique en mode recharge rapide, elle peut être rechargée à 80 % en 58 minutes1 ou à 100 % en 75 minutes1. Le chargeur allume-cigare pour voiture intégré de 400 W1 permet une recharge complète de 1 kWh, même en conduisant, en seulement 160 minutes1 avec le câble de recharge via batterie de voiture DJI Power (vendu séparément). Le module MPPT intégré de 400 W1 permet une connexion directe à des panneaux solaires avec le câble de charge solaire DJI Power MC4 (tous deux vendus séparément), sans adaptateurs supplémentaires. Pour recharger de petits appareils électroniques tels que des téléphones, des tablettes et des ordinateurs portables, le câble USB-C intégré rétractable de 100W1 offre une recharge pratique et sans emmêlement. Ce câble peut également être utilisé pour la recharge d'urgence.

Alimentation de secours continue

DJI Power 1000 Mini fournit une alimentation fiable tout au long de la journée. En cas de connexion d'un appareil à un Power 1000 Mini sous tension via un port de sortie CA, et si les deux sont alimentés par le réseau électrique, la station électrique bascule par défaut en mode alimentation sans interruption (ASI). En cas de panne de courant, DJI Power 1000 Mini commence à alimenter l'appareil connecté en moins de 0,01 seconde1, garantissant un fonctionnement ininterrompu. De plus, l'éclairage LED intégré peut aider en cas d'urgence et s'ajuste d'une lueur douce à une lumière intense.

Sécurité assurée

DJI Power 1000 Mini promet une sécurité assurée, pour une utilisation en toute sérénité lors de vos sorties en camping au bord de la mer ou de vos trajets en voiture en haute altitude. Les cellules LFP ont réussi les tests de perforation par clou, indiquant que la batterie peut maintenir environ 80 % de sa capacité1 après 4 000 cycles de charge. Le système de gestion de batterie intelligent (BMS) comprend 10 capteurs de température intégrés pour surveiller la dissipation de chaleur, avec affichage en temps réel de la température et de l'état de fonctionnement dans l'app DJI Home. La station électrique est fabriquée à partir de matériaux ignifugés1 et présente une capacité de résistance à la pression statique pouvant atteindre 1 tonne1. Testée pour fonctionner normalement à des altitudes allant jusqu'à 5 000 m1. Elle intègre également un nouveau procédé d'encapsulation pour protéger l'onduleur, garantissant un fonctionnement sûr sous la pluie, avec de la condensation et dans les embruns salins.

Alimenter l'écosystème DJI

DJI Power 1000 Mini est équipée de ports SDC, permettant une connexion flexible à divers accessoires DJI. Associée au câble de charge solaire DJI Power MC4 (vendu séparément) et au panneau solaire pliable de 100 W IBCPOWER, elle permet le chargement pass-through, prolongeant l'alimentation pour un camping en toute sérénité. De même, utiliser le câble de charge rapide DJI Power pour drones (vendu séparément) permet d'activer la fonction de recharge rapide DJI Power SDC pour certaines batteries de drones DJI. Par exemple, une batterie de la gamme DJI Air 3 peut être rechargée de 10 % à 95 % en seulement 30 minutes1. Avec l'app DJI Home, les ports de DJI Power 1000 Mini peuvent aussi être contrôlés à distance, permettant aux utilisateurs d'ajuster les paramètres ou de consulter l'état en temps réel, comme la température.

Prix et disponibilité

DJI Power 1000 Mini est désormais disponible à la commande sur store.dji.com et auprès des partenaires commerciaux agréés. Proposé au prix de 579 €, DJI offrira un tarif promotionnel limité lors du lancement sur store.dji.com et auprès d'autres revendeurs sélectionnés.



Pour plus d'informations, veuillez consulter la page：https://www.dji.com/power-1000-mini

1Toutes les données ont été testées dans des conditions contrôlées. L'expérience réelle est susceptible de varier. Pour plus de détails, veuillez consulter la page https://www.dji.com/power-1000-mini

Tous les accessoires nommés sont vendus séparément

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2956973/DJI_Power_1000_Mini_Product_KV_EU.jpg