DKNY celebra el vínculo especial y la conexión íntima de Halsey con la fuerza de Nueva York en la primavera de 2020

"La vida es confusa cuando eres joven y estás tratando de entenderlo todo. Lo único que podía calmar el ansia y el desconcierto de mi adolescencia era encontrar mi vocación. La razón que me hace levantarme cada mañana con la determinación de convertirme en una versión mejorada de lo que era ayer. Me he asociado con DKNY para rememorar mi época en Nueva York, cuando empecé a componer y a actuar. Con todo su éxito y todo su entusiasmo, mezclados con días aterradores en los que me preguntaba si este camino era verdaderamente para mí. ¿Cuál es tu vocación?" - Halsey

Diseñado y rodado por un equipo completamente femenino, compuesto por Zoey Grossman, Zoe Costello y Nathalie Canguilhem, la campaña desprende una fresca actitud urbana que tiene como base los estilos icónicos de DKNY. El artista multimedia y modelo David Alexander Flinn se une a la campaña en prendas elegantes y deportivas aptas para cualquier momento del día o de la noche: el uniforme neoyorquino definitivo. Impulsada por el ritmo bullicioso y la actitud vibrante de la ciudad, la colección Primavera 2020 #DKNYCALLING propone básicos con estilo para cualquier ocasión, perfectos para esta temporada.

Líneas minimalistas y fluidas que se unen a siluetas afiladas para crear una colección que combina la elegancia de la parte alta de la ciudad con el riesgo de la parte baja. Las clásicas gabardinas y cazadoras de cuero se definen por blancos puros, toques de cítricos y destellos de neón. Para los hombres, los trajes de sastre y las prendas amplias de punto contrastan con estampados de camuflaje y amarillos soleados. La colección personifica el estilo rebelde y joven de Halsey y Flinn.

La campaña, imbuida de tonos azules y llamativas pinceladas de rosa y morado, utiliza como telón de fondo el metro de Nueva York, el centro neurálgico de la ciudad. Los matices oníricos de la campaña son sin duda un homenaje a la fascinante voluntad de soñar a lo grande y cambiar el mundo que tiene la ciudad de Nueva York.

Todo el mundo puede formar parte de la campaña utilizando los nuevos filtros de la marca DKNY, que transportan a los usuarios a la icónica Times Square para que se prueben sus estilos favoritos de la colección de primavera. La voz de Halsey anunciando "New York calling" junto a su éxito "Graveyard" es la banda sonora que acompaña la temporada y que permite a los usuarios formar parte de su diálogo personal con la ciudad de Nueva York.

La campaña culminará con un movimiento global para todos los soñadores que quieran compartir sus inquietudes en cabinas de la marca DKNY situadas en las principales ciudades (Nueva York y Londres), a partir de marzo. Los participantes cogerán el teléfono en cada una de las cabinas y podrán ganar premios especiales asociados a cada ciudad.

Encuentra tu vocación, deja tu huella. #DKNYCALLING.

DKNY Primavera 2020 se lanzará en todo el mundo el 14 de febrero.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1090428/DKNY_SP20_HALSEY.jpg

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1090425/DKNY_SP20_DAVID_ALEXANDER_FLINN.jpg

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1090426/DKNY_SP20_HALSEY_2.jpg

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1090427/DKNY_SP20_HALSEY_4.jpg

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1090429/DKNY_SP20_DAVID_ALEXANDER_FLINN_2.jpg

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1090432/DKNY_SP20_HALSEY_3.jpg

Related Links

http://www.dkny.com



SOURCE DKNY