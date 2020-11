DLMS User Association publica perfil de comunicações Wi-SUN para garantir interoperabilidade integrada para serviços de utilidade pública

A colaboração proporciona aos serviços de utilidade pública um padrão comprovado, global e seguro de ponta a ponta para dispositivos inteligentes em redes baseadas em Wi-SUN

SAN RAMON, Califórnia, 30 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Wi-SUN Alliance e a DLMS User Association (DLMS UA) anunciaram hoje que o perfil de comunicações de Field Area Network (FAN) de Wi-SUN foi publicado na última edição das especificações da DLMS UA (livros azul e verde), que atualmente estão disponíveis para download para membros da DLMS UA. Esse anúncio é o mais recente na colaboração de três anos das empresas, destinada a garantir a interoperabilidade integrada de soluções rodando aplicativos DLMS/COSEM em uma rede de comunicações de FAN de Wi-SUN.

A Wi-SUN Alliance impulsiona a proliferação global de soluções sem fio interoperáveis para uso em cidades inteligentes, redes inteligentes e outras aplicações de Internet of Things (IoT) usando padrões globais abertos de empresas, enquanto a DLMS UA (Associação de Usuários de Especificação de Mensagem na Linguagem do Dispositivo) promove e desenvolve o uso do padrão DLMS/COSEM (Especificação Complementar para Medição de Energia), garantindo a interoperabilidade e segurança para dispositivos inteligentes. Possibilitar soluções interoperáveis garantidas, usando tanto a tecnologia DLMS/COSEM quanto a Wi-SUN, permite que os serviços de utilidade pública ampliem suas capacidades.

"Tanto a FAN de Wi-SUN quanto o DLMS/COSEM são tecnologias comprovadas, com milhões de implantações de medidores inteligentes no mundo todo", disse Phil Beecher, presidente e CEO da Wi-SUN Alliance. "A disponibilidade desse padrão proporciona agora a oportunidade para a verdadeira interoperabilidade "de ponta a ponta" entre fornecedores para serviços de utilidade pública no mundo todo, especificando a FAN de Wi-SUN para a infraestrutura de comunicações de base e DLMS/COSEM para a camada de aplicação."

"Nossa parceria com a Wi-SUN Alliance nos ajuda a ampliar o alcance do DLMS/COSEM nos mercados globais e abre as portas para uma variedade de novos casos de uso e aplicações IoT que vão além da medição de gás e de energia elétrica", disse Sergio Lazarrotto, diretor executivo e presidente da DLMS User Association. "Nós esperamos continuar a desenvolver as aplicações de DLMS para ajudar a dar suporte aos modelos de negócios daqueles que utilizam soluções de serviços de utilidade pública inteligentes e de cidades inteligentes."

Sobre a Wi-SUN Alliance

A Wi-SUN Alliance é uma associação global de membros sem fins lucrativos, composta de empresas líderes de setor. Sua missão é impulsionar a proliferação global de soluções sem fio interoperáveis para uso em cidades inteligentes, redes inteligentes e outras aplicações de Internet das Coisas (IoT) que utilizam padrões globais abertos de empresas, como IEEE802, IETF, TIA, TTC e ETSI. Com mais de 240 membros no mundo todo, a adesão à Wi-SUN Alliance é aberta a todos os interessados da indústria e inclui fornecedores de silício, fornecedores de produtos, prestadores de serviços, serviços de utilidade pública, universidades, empresas e municípios e organizações governamentais locais. Para mais informações, acesse: www.wi-sun.org.

A Wi-SUN Alliance e o logotipo da Wi-SUN Alliance são marcas registradas da Wi-SUN Alliance.

Sobre a DLMS User Association

A DLMS User Association promove e desenvolve o uso do padrão DLMS/COSEM, garantindo a interoperabilidade e segurança para dispositivos inteligentes. Com mais de 300 membros no mundo todo, que vão desde serviços de utilidade pública a fabricantes de tecnologia e de medidores, assim como consultorias e integradores de sistemas, a Associação de Usuários acabou de iniciar um novo período de desenvolvimento do padrão, a fim de apoiar a padronização de outras tecnologias inteligentes.

Para mais informações, acesse: www.dlms.com

