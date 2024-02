DMEGC Solar de nouveau classé dans la liste des fabricants de modules de niveau 1 de BNEF

DONGYANG, Chine, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 février 2024, BloombergNEF (BNEF), une organisation de recherche énergétique de renommée mondiale, a publié son rapport « 1Q 2024 Global PV Market Outlook » et a annoncé la dernière liste des fabricants de modules photovoltaïques de niveau 1. DMEGC Solar a une fois de plus été sélectionnée pour cette liste faisant autorité, démontrant ses performances exceptionnelles, sa force de marque fiable et ses solides capacités de financement.

Le système d'évaluation des fabricants de modules photovoltaïques de niveau 1 est développé par BNEF pour évaluer la solidité et la compétitivité du marché des fabricants de modules photovoltaïques. Pour être sélectionnés, les fabricants doivent avoir obtenu un financement sans recours auprès de six banques commerciales différentes au cours des deux dernières années, ce qui prouve leur capacité de financement et leur crédibilité sur le marché. De plus, à partir du premier trimestre de 2024, BNEF a augmenté l'exigence de taille du projet de 1,5 MW à 5 MW, augmentant encore le seuil de sélection. La dernière liste Tier 1 (premier trimestre 2024) comprend plus de 20 usines de modules, une forte réduction par rapport aux plus de 40 usines du dernier trimestre.

Malgré des critères de sélection plus stricts et des barrières d'entrée plus élevées, DMEGC Solar a réussi à rejoindre la liste Tier 1 avec ses performances exceptionnelles, démontrant son influence et sa compétitivité sur le marché international. Avec ses excellentes performances de produits et sa qualité fiable, DMEGC Solar a réussi à obtenir des qualifications d'approvisionnement pour de multiples projets photovoltaïques à l'étranger et a reçu un soutien financier sans recours des banques commerciales internationales, reflétant sa solidité et sa fiabilité financières solides et stables.

DMEGC Solar a été très actif sur le marché récemment et a remporté de nombreux honneurs, notamment la certification IEC TS 63209-1:2021, le prix Best Carbon Neutral Practitioner et les meilleures notations MSCI ESG (BBB) et CDP (BB) parmi les sociétés photovoltaïques.