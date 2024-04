DMEGC Solar rejoint le Pacte mondial des Nations Unies

DONGYANG, Chine, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Plus tôt ce mois-ci, DMEGC Solar a annoncé avoir officiellement rejoint le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), affirmant que cela fait partie de son plan ESG 2024 et de la preuve de sa pratique fidèle du développement durable.

En tant que plus grande organisation internationale de promotion du développement durable des entreprises, L'UNGC vise à encourager les entreprises à adopter des pratiques commerciales durables et socialement responsables et à promouvoir la mise en œuvre des dix principes du Pacte mondial couvrant des domaines tels que les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contrela corruption, afin de parvenir à une économie mondiale plus équitable et durable.

DMEGC Solar est devenu bien connu dans l'industrie photovoltaïque pour ses avantages en matière de production verte. Dans son introduction en entreprise, elle met l'accent sur le concept de développement « vert, intelligent et durable », le principe « axé sur les personnes » et l'objectif de « co-création, copropriété, co-prospérité et partage ». Dans les rapports publics, nous avons vu les nombreuses réalisations de DMEGC Solar en matière d'ESG, notamment les normes de responsabilité sociale SA8000, les usines zéro carbone, les produits environnementaux EPD, l'ACV à faible émission de carbone et le prix du meilleur praticien neutre en carbone.

En janvier 2024, dans un rapport publié par MSCI ESG, la note de DMEGC Solar est passée de BB à BBB, devenant l'une des deux seules entreprises photovoltaïques chinoises à recevoir cette note. Dans un autre résultat de notation publié par le Global Environmental Information Research Center (CDP), DMEGC Solar a atteint B à la fois dans le changement climatique et la sécurité de l'eau, ce qui est également un résultat exceptionnel dans l'industrie photovoltaïque.

Dans le rapport annuel de la société publié plus tôt, les livraisons de modules de DMEGC Solar en 2023 ont dépassé 10 GW, soit une augmentation de 24,27 % en glissement annuel. Cette expédition lui a permis de rester dans le top 10 annuel des fabricants mondiaux de modules.