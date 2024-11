DMEGC Solar erreicht erste kohlenstoffneutrale Fabrik, 100% grüne Energieproduktion für drei Fabriken

DONGYANG, China, 6 .November 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar Lianyungang Factory hat soeben das Zertifikat ISO 14068 Organizational Carbon Neutrality Achievement Verification Statement erhalten, das erste derartige Zertifikat, das vom TÜV SÜD in der Photovoltaikbranche ausgestellt wurde. Am selben Tag erhielten auch die drei Fabriken von DMEGC Solar in Sihong, Lianyungang und Yibin die Bescheinigung über den Kohlenstoffgehalt der Organisation und die Bescheinigung über den Verbrauch von grüner Energie.

DMEGC Solar Achieves First Carbon Neutral Factory, 100% Green Energy Production for Three Factories

Während der Zertifizierung führte TÜV SÜD eine Überprüfung der Klimaneutralität des Standorts Lianyungang gemäß den Normen ISO 14064-3:2019, GHG Protocol und ISO 14068:2023 durch. Die Verifizierungsergebnisse zeigen, dass die Basis wirksame Maßnahmen zur Emissionsreduzierung geplant und ergriffen hat und durch den Kauf von Emissionsgutschriften aus internationalen freiwilligen Emissionsreduzierungsprojekten zur vollständigen Kompensation Kohlenstoffneutralität erreicht hat und so zu einer echten "Kohlenstoffneutralen Fabrik" geworden ist.

Gleichzeitig führte TÜV SÜD an den drei Standorten in Sihong, Lianyungang und Yibin eine Verifizierung des CO2-Ausstoßes und des Verbrauchs an grüner Energie gemäß ISO 14064-3:2019 und dem GHG-Protokoll durch, wobei die direkten Emissionen auf Organisationsebene, die indirekten Energieemissionen und die durch die Wertschöpfungskette verursachten Emissionen berücksichtigt wurden. Nach der Überprüfung haben die oben genannten Standorte 100 % Ökostromverbrauch erreicht.

DMEGC hat sich zum Ziel gesetzt, 2030 den Carbon Peak zu erreichen und 2050 kohlenstoffneutral zu sein. Durch die kontinuierliche Verbesserung seines Umwelt- und Ressourcenmanagementsystems, die Förderung der Abdeckung mit grüner Energie, den Bau von kohlenstofffreien Fabriken und andere praktische Aktivitäten setzt das Unternehmen ein Beispiel für die PV-Branche und wird vom Markt weitgehend anerkannt.

DMEGC Solar hat sechs Produktionsstandorte auf der ganzen Welt errichtet und wird im Laufe des Jahres eine jährliche Produktionskapazität von 23 GW Zellen und 21 GW Modulen erreichen. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wird es erneut in die Top 10 der Modullieferungen aufsteigen, mit kumulierten Lieferungen von mehr als 45 GW.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2549851/DMEGC_Solar_Achieves_First_Carbon_Neutral_Factory__100__Green_Energy_Production_for_Three_Factories.jpg