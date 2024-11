DMEGC Solar réalise la première usine neutre en carbone et produit 100 % d'énergie verte dans trois usines

DONGYANG, Chine, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar Lianyungang Factory vient d'obtenir le certificat ISO 14068 Organizational Carbon Neutrality Achievement Verification Statement, qui est le premier certificat de ce type délivré par TÜV SÜD dans l'industrie photovoltaïque. Le même jour, les trois usines de DMEGC Solar à Sihong, Lianyungang et Yibin ont également obtenu la déclaration de vérification du carbone organisationnel et la déclaration de vérification de la consommation d'énergie verte.

DMEGC Solar Achieves First Carbon Neutral Factory, 100% Green Energy Production for Three Factories

Au cours de la certification, TÜV SÜD a effectué une vérification de la neutralité carbone de la base de Lianyungang conformément aux normes ISO 14064-3:2019, GHG Protocol et ISO 14068:2023. Les résultats de la vérification montrent que la base a planifié et pris des mesures efficaces de réduction des émissions, et qu'elle a atteint la neutralité carbone en achetant des crédits carbone auprès de projets volontaires internationaux de réduction des émissions pour une compensation totale, devenant ainsi une véritable "usine neutre en carbone".

Dans le même temps, TÜV SÜD a également procédé à la vérification des émissions de carbone et de la consommation d'énergie verte dans les trois bases de Sihong, Lianyungang et Yibin, conformément à la norme ISO 14064-3:2019 et au protocole GHG, couvrant les émissions directes au niveau de l'organisation, les émissions d'énergie indirectes et les émissions générées par la chaîne de valeur. Après vérification, les bases susmentionnées ont atteint une consommation d'énergie verte de 100 %.

Le DMEGC s'est fixé pour objectif d'atteindre le pic de carbone en 2030 et la neutralité carbone en 2050. En améliorant continuellement son système de gestion de l'environnement et des ressources, en promouvant la couverture de l'énergie verte, en construisant des usines sans émission de carbone et en menant d'autres activités pratiques, l'entreprise donne l'exemple à l'industrie photovoltaïque et a été largement reconnue par le marché.

DMEGC Solar a établi six bases de production dans le monde et atteindra une capacité de production annuelle de 23 GW de cellules et de 21 GW de modules au cours de l'année. Au premier semestre 2024, elle est à nouveau entrée dans le top 10 des livraisons de modules, avec des livraisons cumulées dépassant 45 GW.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549851/DMEGC_Solar_Achieves_First_Carbon_Neutral_Factory__100__Green_Energy_Production_for_Three_Factories.jpg