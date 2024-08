DMEGC Solar liefert 940MW-Module für Fischerei-PV-Komplementärprojekt in Ostchina

DONGYANG, China, 23. August, 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar ist mit seinem 940-MW-Fischerei-PV-Ergänzungsprojekt in Jiangsu, China, auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft. In dem Projekt, das im Oktober ans Netz gehen soll, kommen die hocheffizienten 630-W-Module des Typs N von DMEGC zum Einsatz, die für ihre Stromerzeugungseffizienz und Produktzuverlässigkeit bekannt sind.

DMEGC Solar Supplies 940MW Modules for Fishery-PV Complementary Project in East China

Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt voraussichtlich 1,609 Mrd. kWh Strom pro Jahr erzeugen, was zu einer Verringerung des Kohleverbrauchs um 496 400 Tonnen und einer Verringerung der Kohlendioxidemissionen um 1,2374 Mio. Tonnen führen wird. Diese Initiative soll auch den Produktionswert um etwa 1,5 Milliarden RMB erhöhen, was das wirtschaftliche Potenzial von Projekten für nachhaltige Energie unterstreicht.

Durch die optimale Nutzung der reichlich vorhandenen Wasserflächen werden bei diesem Projekt Fischerei und Photovoltaik miteinander verbunden, was für beide Seiten vorteilhafte Bedingungen schafft. Die Installation von PV-Modulen über Fischteichen kann dazu beitragen, die Wasseroberflächentemperaturen zu senken und so die negativen Auswirkungen hoher Temperaturen auf die Fischzucht abzumildern. Sie hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Automatisierung der lokalen Fischerei und den wissenschaftlichen Fortschritt fördert, das gemeinsame Wachstum mehrerer Branchen unterstützt und das Gesamteinkommen der Anwohner erhöht.

Das 1980 gegründete Unternehmen DMEGC ist Teil der Hengdian-Gruppe und verfügt über ein starkes Produktionsgen. Mit einer soliden Grundlage in den Bereichen technologische Forschung und Entwicklung, Fertigung, Qualitätsmanagement und Kundendienst zählt DMEGC Solar seit jeher zu den globalen Tier-1-Solarherstellern und bietet seinen Kunden weltweit zuverlässige Photovoltaikprodukte und -lösungen.

Die in diesem 940-MW-Projekt verwendeten PV-Module stammen alle aus der Produktionsstätte von DMEGC Solar in Lianyungang in Ostchina, einem der sechs fertiggestellten Produktionsstandorte des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt DMEGC Solar über mehr als 20 spezialisierte Fabriken auf der ganzen Welt mit einer jährlichen Produktionskapazität von 17 GW Zellen und 12 GW Modulen und einem kumulativen Liefervolumen von mehr als 35 GW+.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487644/DMEGC_Solar_Supplies_940MW_Modules_for_Fishery_PV_Complementary_Project_in_East_China__1.jpg