DMEGC Solar fournit des modules de 940 MW pour le projet complémentaire Fishery-PV dans l'est de la Chine

DONGYANG, Chine, 23 août, 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar progresse vers un avenir énergétique durable avec son projet complémentaire Fishery-PV de 940 MW à Jiangsu, en Chine. Le projet, dont la connexion au réseau est prévue pour octobre, utilise les modules 630 W de type N à haut rendement de DMEGC, qui sont réputés pour leur efficacité en matière de production d'énergie et la fiabilité de leurs produits.

Une fois achevé, le projet devrait produire 1,609 milliard de kWh d'électricité par an, contribuant à une réduction de 496 400 tonnes de la consommation de charbon et diminuant les émissions de dioxyde de carbone de 1,2374 million de tonnes. Cette initiative devrait également augmenter la valeur de la production d'environ 1,5 milliard de RMB, soulignant ainsi le potentiel économique des projets d'énergie durable.

Utilisant de manière optimale l'abondante surface d'eau locale, ce projet intègre la pêche et l'énergie photovoltaïque, créant ainsi une situation industrielle mutuellement bénéfique. L'installation de modules photovoltaïques au-dessus des étangs à poissons peut contribuer à réduire les températures à la surface de l'eau, atténuant ainsi les effets néfastes des températures élevées sur la reproduction des poissons. Elle présente également l'avantage de renforcer l'automatisation de la pêche locale et les progrès scientifiques, de favoriser la croissance de la collaboration entre plusieurs secteurs et d'augmenter le revenu global des résidents locaux.

Fondée en 1980, DMEGC fait partie du groupe Hengdian et possède un solide gène de fabrication. Grâce à une base solide en matière de recherche et de développement technologique, de fabrication, de gestion de la qualité et de service à la clientèle, DMEGC Solar a toujours été classé parmi les fabricants mondiaux de produits solaires de niveau 1, fournissant des produits et des solutions photovoltaïques fiables à ses clients du monde entier.

Les modules photovoltaïques utilisés dans ce projet de 940 MW proviennent tous de l'usine de fabrication de DMEGC Solar à Lianyungang, dans l'est de la Chine, l'une de ses six bases de fabrication achevées. En outre, DMEGC solar possède plus de 20 usines spécialisées dans le monde entier, avec une capacité de production annuelle de 17 GW de cellules et de 12 GW de modules, et un volume d'expédition cumulé de plus de 35 GW+.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487644/DMEGC_Solar_Supplies_940MW_Modules_for_Fishery_PV_Complementary_Project_in_East_China__1.jpg