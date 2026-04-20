DMEGC Solar obtiene la medalla de oro de EcoVadis, lo que subraya su compromiso con la excelencia ESG

JINHUA, China, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de abril, DMEGC Solar, líder mundial en materiales magnéticos y soluciones de energía renovable, logró un hito en el desarrollo sostenible. Gracias a su excelente desempeño en protección ambiental, responsabilidad social y otras áreas clave, la compañía recibió la Medalla de Oro de la agencia de calificación internacional EcoVadis, con una puntuación de 82 puntos. Esto sitúa a DMEGC Solar en el 3 % superior de todas las empresas calificadas a nivel mundial, superando al 97 % de los participantes.

DMEGC Solar Achieves EcoVadis Gold Medal, Underscoring Its Commitment to ESG Excellence

EcoVadis es una plataforma líder mundial en evaluación de la sostenibilidad, que ha calificado a más de 150.000 empresas en más de 250 sectores y 185 países. Su marco de evaluación abarca 21 indicadores en cuatro áreas temáticas principales: Medio Ambiente, Trabajo y Derechos Humanos, Ética y Compras Sostenibles. La plataforma tiene como objetivo evaluar el desempeño en sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas dentro de las cadenas de suministro globales.

DMEGC Solar participó en la evaluación a nivel de grupo, en lugar de como una sola fábrica, demostrando una solidez excepcional en las cuatro dimensiones. En la dimensión de Trabajo y Derechos Humanos, la empresa ha establecido un sistema integral de protección de los derechos de los empleados, ha implementado rigurosamente normas de salud y seguridad laboral y ha promovido el desarrollo y el crecimiento profesional de sus empleados, situándose en el 1 % superior de su sector.

En el ámbito de la Compra Sostenible, la empresa ha desarrollado un mecanismo integral de gestión de la cadena de suministro verde, colaborando con sus principales proveedores para crear un ecosistema de "reducción cooperativa de carbono". Iniciativas como el reciclaje de materiales de embalaje, el uso de electricidad verde y la producción colaborativa localizada han permitido una cadena de suministro trazable y con bajas emisiones de carbono, que además se sitúa en el 1 % superior del sector.

Gracias a su sólido desempeño en gobernanza ambiental y ética empresarial, la compañía obtuvo una impresionante puntuación de 82, superando al 97 % de las empresas evaluadas y ganando la Medalla de Oro. Esta distinción sitúa a DMEGC Solar a la cabeza de los fabricantes mundiales de módulos solares en recibir tal reconocimiento.

Esta distinción de Medalla de Oro fortalecerá sin duda la competitividad de la empresa en los mercados internacionales. Por un lado, su desempeño líder en ESG contribuye a cumplir con los requisitos normativos relacionados con las cadenas de suministro sostenibles, lo que mejora tanto el precio superior de sus productos en los mercados internacionales como su capacidad para obtener pedidos. Por otro lado, este reconocimiento impulsará la confianza de clientes y socios en la marca, apoyando la expansión de la cuota de mercado de sus productos principales —como módulos fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía residencial y materiales magnéticos— al tiempo que consolida su liderazgo en el mercado.

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