DMEGC Solar obtient la médaille d'or EcoVadis, soulignant son engagement en faveur de l'excellence ESG

JINHUA, Chine, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 15 avril, DMEGC Solar, leader mondial des matériaux magnétiques et des solutions d'énergie renouvelable, a réalisé une percée importante dans le domaine du développement durable. Grâce à ses performances exceptionnelles en matière de protection de l'environnement, de responsabilité sociale et d'autres domaines clés, l'entreprise a obtenu la médaille d'or de l'agence de notation internationale EcoVadis, avec un score de 82 points. Ce résultat place DMEGC Solar dans les 3 % les plus performants de toutes les entreprises évaluées dans le monde, dépassant 97 % des participants.

DMEGC Solar Achieves EcoVadis Gold Medal, Underscoring Its Commitment to ESG Excellence

EcoVadis est une plateforme d'évaluation de la durabilité de premier plan au niveau mondial, qui a évalué plus de 150 000 entreprises dans plus de 250 secteurs d'activité et 185 pays. Son cadre d'évaluation couvre 21 indicateurs répartis sur quatre thèmes principaux : environnement, droit du travail et droits humains, éthique et approvisionnement durable. La plateforme vise à évaluer les performances en matière de développement durable et la responsabilité sociale des entreprises au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

DMEGC Solar a participé à l'évaluation au niveau du groupe plutôt qu'en tant qu'usine unique, et a fait preuve d'une force exceptionnelle dans les quatre dimensions. Dans le domaine du travail et des droits de l'homme, l'entreprise a mis en place un système complet de protection des droits des employés, appliqué strictement les normes de santé et de sécurité au travail et encouragé le développement des employés et l'évolution de leur carrière, se classant ainsi parmi les 1 % les plus performants de son secteur d'activité.

En ce qui concerne l'approvisionnement durable, l'entreprise a mis en place un mécanisme de gestion de la chaîne d'approvisionnement verte complète, en collaborant avec ses principaux fournisseurs pour créer un écosystème de "réduction coopérative des émissions de carbone". Des initiatives telles que le recyclage des matériaux d'emballage, l'utilisation d'électricité verte et la production collaborative localisée ont permis de mettre en place une chaîne d'approvisionnement traçable et à faible émission de carbone, se classant également parmi les 1 % les plus performants de l'industrie.

Grâce à ses excellentes performances en matière de gouvernance environnementale et d'éthique des affaires, l'entreprise a obtenu un score impressionnant de 82, dépassant 97 % des entreprises évaluées et remportant la médaille d'or. Cette distinction place DMEGC Solar au premier rang des fabricants mondiaux de modules solaires à recevoir une telle reconnaissance.

Cette médaille d'or renforcera certainement la compétitivité de l'entreprise sur les marchés étrangers. D'une part, sa performance ESG de premier plan permet de répondre aux exigences politiques liées aux chaînes d'approvisionnement durables, ce qui améliore à la fois le prix élevé de ses produits sur les marchés internationaux et sa capacité à obtenir des commandes. D'autre part, cette reconnaissance renforcera la confiance des clients et des partenaires dans la marque de l'entreprise, ce qui favorisera l'expansion de la part de marché de ses principaux produits - tels que les modules photovoltaïques, les systèmes de stockage d'énergie résidentiels et les matériaux magnétiques - tout en consolidant sa position de leader sur le marché.

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