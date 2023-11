DMEGC Solar présente des modules rectangulaires de type N révolutionnaires, améliorant l'efficacité et les performances

HENGDIAN, Chine, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, DMEGC Solar, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de modules photovoltaïques (PV) à haute efficacité, a dévoilé deux séries innovantes de modules rectangulaires de type N, le M10RT et le G12RT, pour le marché international. Les modules tirent parti des plaquettes de silicium de type N qui permettent d'atteindre des rendements de production de masse allant jusqu'à 25,5 %. L'intégration de la technologie Super-Multiple Busbar (SMBB), de l'emballage haute densité et d'autres améliorations ont permis de réaliser des progrès significatifs en matière de puissance et d'efficacité des modules. De plus, ces améliorations contribuent à une atténuation plus faible, à des coefficients de température plus élevés et à des performances supérieures dans des conditions de faible luminosité pour la production d'énergie.

La série M10RT 54, principalement destinée au marché de la production distribuée, comprend des modules de 1 762 mm x 1 134 mm. Ils sont disponibles dans une variété d'options, y compris les versions à verre simple, à double verre, entièrement noires et transparentes, avec des puissances allant de 430 W à 450 W. La série G12RT 66, y compris les conceptions à verre simple et double, est spécialement conçue pour les projets à grande échelle. Elle est dotée de modules plus grands de 2 382 mm x 1 344 mm et d'une plage de puissance supérieure de 605 W à 620 W. L'ensemble de la gamme de produits a été certifié par les organismes de normalisation TÜV Rheinland et TÜV SüD, et a passé avec succès les essais de contrainte prolongée conformément à la norme IEC TS 63209-1:2021. Les produits sont désormais disponibles à l'achat dans le monde entier.

Les derniers modules de plaquettes rectangulaires de type N affichent une efficacité exceptionnelle, une puissance de sortie robuste, une capacité de production d'électricité de niveau supérieur et une fiabilité exceptionnelle, entraînant une augmentation des revenus pour les clients. Dans le cas de la version 54, la cellule M10RT, qui mesure 182,2 mm x 186,7 m par rapport à la cellule M10 de 182 mm x 182 mm, augmente la puissance de sortie maximale de 15 W et l'efficacité de conversion de 0,3 %. Ces améliorations permettent de renforcer l'efficacité du système et réduisent les coûts liés à l'équilibre du système (BOS) et au coût actualisé de l'énergie (LOCE).

Les nouveaux modules rectangulaires offrent une plus grande compatibilité que les modèles traditionnels et peuvent facilement s'adapter à divers scénarios d'application. Conçus pour la flexibilité, ils s'adaptent à la fois aux onduleurs et aux optimiseurs de puissance et respectent les dimensions standard de l'industrie. Cela se traduit par une utilisation accrue des conteneurs, une réduction des coûts de transport et un plus grand confort d'installation et d'entretien.

Notamment, la dernière gamme de modules est fabriquée à partir d'énergie 100 % renouvelable, conformément aux normes strictes de l'industrie pour les substances dangereuses. Ils sont certifiés sans PFAS, et conformes aux certifications RoHS et REACH, ce qui souligne leur engagement en faveur de la sécurité environnementale. Pour l'avenir, nous sommes enthousiasmés par le potentiel des futurs modules à haut rendement de DMEGC Solar, qui devraient faire progresser de manière significative le développement de l'industrie photovoltaïque.

