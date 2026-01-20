DNAKE AC02C erhält Gold beim French Design Award

XIAMEN, China, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DNAKE gab bekannt, dass sein intelligentes Zugangskontrollterminal AC02C beim French Design Award 2025, einem internationalen Programm zur Auszeichnung herausragender Leistungen im Industrie- und Produktdesign, mit Gold ausgezeichnet wurde.

Das Modell AC02C wurde für sein ultraschlankes, auf Pfosten montiertes Design und seine minimalistische Ästhetik ausgezeichnet, die sich nahtlos in moderne Wohn- und Geschäftsumgebungen einfügt und gleichzeitig die Anforderungen an Funktionalität und Langlebigkeit professioneller Zugangskontrollsysteme erfüllt.

DNAKE AC02C Access Control Terminal

Preisgekrönte Funktionen

Mit Abmessungen von 137 × 50 × 27 mmverfügt das AC02C über ein schlankes Aluminiumgehäuse in Kombination mit einer 2,5D-Front aus gehärtetem Glas und eignet sich somit ideal für Installationen mit begrenztem Platzangebot, wie beispielsweise Türrahmen und Aufzugslobbys. Das Gerät wurde für langfristige Zuverlässigkeit entwickelt und verfügt über die Schutzart IP65 für Wasser- und Staubschutz und IK08 für Aufprallschutz, wodurch ein stabiler Betrieb im Außen- und Halbaußenbereich gewährleistet ist.

Trotz seiner kompakten Abmessungen integriert das AC02C mehrere Authentifizierungsmethoden in einem einzigen Terminal, darunter RFID-Karten (MIFARE®), PIN-Codes, NFC, Bluetooth (BLE), QR-Codes und Zugriff über mobile Apps, was einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Zugangsszenarien ermöglicht.

Das Gerät unterstützt außerdem die cloudbasiertes Zugangsmanagement, erfüllt die RED-Cybersicherheitsanforderungen und verfügt über wichtige internationale Zertifizierungen wie CE, FCC und RCM, wodurch es für globale Märkte geeignet ist.

Erweiterte Funktionen

Das AC02C bietet eine Reihe konfigurierbarer Funktionen, die je nach Projektanforderungen aktiviert werden können:

Aufzugssteuerung , einschließlich automatischer Anrufe und temporären QR-basierter Zugangs

, einschließlich automatischer Anrufe und temporären QR-basierter Zugangs Anwesenheitserfassung , mit Datensynchronisation zu Drittsystemen

, mit Datensynchronisation zu Drittsystemen Geplante Zugangsregeln für das Sicherheitsmanagement außerhalb der Geschäftszeiten

für das Sicherheitsmanagement außerhalb der Geschäftszeiten Integration mit Videomanagementsystemen, die eine visuelle Echtzeit-Überwachung ermöglichen

Anwendungsszenarien

Der AC02C wurde für Wohn- und Gewerbeimmobilien entwickelt und kombiniert minimalistische Ästhetik mit zuverlässiger, langfristiger Leistung. DNAKE legt weiterhin Wert auf praktische Anwendungen, Systemhaltbarkeit und Ökosystemintegration, um Gebäudeeigentümern, Installateuren und Entwicklern einen Mehrwert zu bieten.

https://www.youtube.com/watch?v=q7w6K7lpbxo

Informationen zu DNAKE

DNAKE wurde 2005 gegründet und entwickelt und produziert hochwertige intelligente Gegensprechanlagen, Zugangskontrollsysteme und Hausautomatisierungsprodukte für private und gewerbliche Anwendungen. Dank seiner Cloud-Plattform, GMS-zertifizierten Funktionen, dem Android 15-System, Zigbee- und KNX-Protokollen, offenem SIP und offenen APIs lässt sich DNAKE nahtlos in globale Sicherheits- und Smart-Home-Ökosysteme integrieren. Mit 20 Jahren Erfahrung genießt DNAKE das Vertrauen von 12,6 Millionen Familien in über 90 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.dnake-global.com oder folgen Sie DNAKE auf LinkedIn, Facebook, Instagram, X, und YouTube.

