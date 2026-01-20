Le terminal de contrôle d'accès AC02C de DNAKE reçoit la médaille d'or du prix du design français

XIAMEN, Chine, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DNAKE a annoncé que son terminal de contrôle d'accès intelligent AC02C avait obtenu la médaille d'or 2025 du prix du design français, un programme international récompensant l'excellence en matière de design industriel et de produits.

DNAKE AC02C Access Control Terminal

L'AC02C a été distingué pour sa forme ultramince, son montage sur meneau et son esthétique minimaliste, qui l'intègrent harmonieusement dans les environnements résidentiels et commerciaux modernes tout en lui permettant de répondre aux exigences fonctionnelles et de durabilité imposées aux systèmes de contrôle d'accès professionnels.

Caractéristiques primées

Mesurant 137 × 50 × 27 mm, l'AC02C est doté d'un boîtier mince en aluminium associé à une façade en verre trempé 2,5D qui en font l'accessoire idéal pour les installations à espace restreint, telles que les encadrements de porte et les halls d'ascenseur. Conçu pour être fiable à long terme, l'appareil est classé IP65 pour la résistance à l'eau et à la poussière et IK08 pour la protection contre les chocs, ce qui en garantit un fonctionnement à toute épreuve en extérieur et en semi-extérieur.

Malgré son encombrement réduit, l'AC02C intègre en un seul terminal plusieurs méthodes d'authentification : cartes RFID (MIFARE®), codes PIN, communication en champ proche, Bluetooth (BLE), codes QR et accès par application mobile, pour un déploiement tout en souplesse dans divers scénarios d'accès.

L'appareil prend également en charge la gestion d'accès basée sur le nuage, est conforme aux exigences de cybersécurité de la directive sur les équipements radioélectriques (RED) et détient des certifications internationales clés telles que CE, FCC et RCM. Il est donc parfaitement adapté aux principaux marchés mondiaux.

Capacités renforcées

L'AC02C propose une gamme de fonctions configurables qui peuvent être activées en fonction des besoins du projet :

Contrôle d'ascenseur , qui comprend les appels automatiques et l'accès temporaire par code QR

, qui comprend les appels automatiques et l'accès temporaire par code QR Enregistrement de présence et synchronisation des données avec des systèmes tiers

et synchronisation des données avec des systèmes tiers Règles d'accès programmées pour la gestion de la sécurité en dehors des heures ouvrables

pour la gestion de la sécurité en dehors des heures ouvrables Intégration avec les systèmes de gestion vidéo, qui assure une surveillance visuelle en temps réel

Scénarios d'application

Pensé pour les propriétés résidentielles et commerciales, l'AC02C allie une esthétique minimaliste à des performances fiables et durables. DNAKE continue d'accorder la priorité aux applications pratiques, à la pérennité des systèmes et à l'intégration dans les écosystèmes afin d'apporter une valeur ajoutée aux propriétaires de bâtiments, aux installateurs et aux promoteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=q7w6K7lpbxo

À propos de DNAKE

Fondée en 2005, l'entreprise DNAKE conçoit et fabrique des produits intelligents haut de gamme pour des applications résidentielles et commerciales d'interphonie, de contrôle d'accès et d'automatisation des bâtiments. Sa plateforme en nuage, ses capacités certifiées GMS, son système Android 15, ses protocoles Zigbee et KNX, son protocole SIP ouvert et ses API ouvertes donnent à DNAKE les moyens de s'intégrer en toute fluidité dans les écosystèmes mondiaux de sécurité et de domotique. Forte de 20 ans d'expérience, DNAKE bénéficie de la confiance de 12,6 millions de familles dans plus de 90 pays. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.dnake-global.com, ou suivez DNAKE sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X ou YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862615/DNAKE_AC02_Access_Control_Terminal.jpg