Doação da SC Johnson apoia a primeira Escola Sustentável em Fortaleza, Brasil

RACINE, Wisconsin, 21 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Dando continuidade ao compromisso de longa data da empresa com a educação e seu legado de mais de 80 anos no Brasil, a SC Johnson hoje, orgulhosamente, se juntou ao Estado do Ceará e à Federação das Indústrias do Ceará (FIEC) para celebrar a construção da nova Escola Johnson em Fortaleza, Brasil. Por meio de um empenho de US$ 250.000 da SC Johnson, a Escola Johnson irá instalar painéis solares que cobrirão 100% das necessidades de energia da instalação, tornando-a a primeira escola sustentável do tipo na área.

"A SC Johnson e a minha família há muito tempo têm uma forte conexão com o maravilhoso povo brasileiro. Nós temos orgulho de apoiar a nova Escola Johnson, ajudando a aumentar o número de estudantes desta comunidade que entram na faculdade", disse Fisk Johnson, Presidente do Conselho e CEO da SC Johnson. "Os painéis solares da Escola Johnson são únicos, reforçando o comprometimento contínuo da SC Johnson com o meio ambiente e servindo como modelo para outras escolas do Estado do Ceará."

A Escola Johnson é uma escola pública de primeira linha para alunos do 4º ao 6º anos do ensino fundamental, fundada e administrada pelo Estado do Ceará com o apoio da SC Johnson e da FIEC. Ela tem sido uma escola de alto desempenho, com aproximadamente 47% dos alunos que se formam entrando na faculdade, o que é mais que o dobro da média nacional do Brasil. A escola possui um consultório dentário no local que fornece serviço completo, sendo totalmente patrocinado pela SC Johnson desde 2010.

A SC Johnson também está apoiando a construção de uma estufa no local e um programa educacional que irá convergir ciências ambientais com educação de negócios. A estufa é projetada para produzir sementes da carnaubeira nativas do Bioma da Caatinga por meio de um sistema de colheita com água da chuva. Os estudantes irão plantar, cultivar e vender as sementes à comunidade, em parceria com a Junior Achievement, como parte de seu programa de educação em ciências e reforçar os conceitos de sustentabilidade e empreendedorismo.

Uma dedicação adicional de US$ 200.000 feita pela SC Johnson ao STEM Brasil vai impulsionar a educação de estudantes apoiando o ensino de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e o treinamento de professores na Escola Johnson e outras escolas da área. Essa doação irá encorajar jovens estudantes a seguir carreiras científicas, uma necessidade sempre crescente à medida que as habilidades se desenvolvem a partir do ensino baseado em STEM, e que estão em demanda no Brasil e ao redor do mundo.

"Durante décadas, a SC Johnson fez a diferença na vida de muitas pessoas no Estado do Ceará e do Brasil, por meio do legado filantrópico da empresa, e seu comprometimento com a educação e a sustentabilidade", disse Camilo Santana, governador do Ceará. "Nós agradecemos a SC Johnson pelo seu apoio ao campus da nova Escola Johnson e aos programas educacionais que ajudam a preparar os nossos estudantes para entrarem na faculdade nos anos seguintes."

Um legado de compromisso com o Brasil

Por mais de 80 anos, o Brasil desempenha um papel de protagonista no sucesso da SC Johnson. A conexão começou em 1935 quando o líder da terceira geração H.F. Johnson, Jr. liderou uma expedição de 24.000 quilômetros de ida e volta à América do Sul para estudar a Carnaubeira. Ela era a fonte da cera de carnaúba, o principal ingrediente dos produtos da SC Johnson na época. A jornada levou H.F. à Fortaleza e marcou o início do relacionamento da família e da empresa com o Brasil, um forte elo que se mantém até os dias atuais.

A SC Johnson abriu a Escola Johnson original em Fortaleza em 1963, convertendo uma porção do depósito da empresa em uma escola completa com salas de aula, cozinha, refeitório e até mesmo uma clínica para fornecer os cuidados médicos necessários às crianças. A Escola Johnson foi a primeira escola de ensino fundamental pública de Fortaleza, ensinando 300 crianças que anteriormente não tinham acesso à educação. Posteriormente, a SC Johnson doou a escola ao governo brasileiro, e continua a fornecer apoio por meio de vários subsídios e presentes, incluindo consultório dentário, novos laboratórios de ciências, uma quadra de esportes coberta e iluminada e reforma geral.

Em 1998, o líder da quarta geração Sam Johnson e seus filhos, incluindo Fisk Johnson, líder da quinta geração, reconstituíram a histórica Expedição Carnaúba de 1935, reafirmando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e honrando o "espírito de aventura" iniciado com a associação da SC Johnson com o Brasil. Em reconhecimento ao papel fundamental que a região da caatinga brasileira tem para a biosfera, a SC Johnson estabeleceu o Fundo de Conservação da Caatinga após a viagem de 1998. Esse fundo foi decisivo para subsidiar a Associação Caatinga, uma organização não governamental comprometida com o estudo e a proteção da região.

Como parte do trabalho contínuo e das contribuições da empresa com a organização não governamental Conservação Internacional, já foram preservados mais de 40 mil hectares de terras, a grande maioria na região amazônica. Em 2017, a SC Johnson se associou à Conservação Internacional para apoiar o filme de realidade virtual "Under the Canopy" ("Amazônia Adentro") e incentivar o público a se unir pela proteção de 4.000 hectares de floresta tropical. Os recursos arrecadados estão sendo agora empregados para lançar o maior projeto de reflorestamento tropical do mundo na Amazônia brasileira.

Além disso, em 2017, a SC Johnson anunciou que cumpriu um compromisso estabelecido em 2016 de doar pelo menos US$ 15 milhões em produtos destinados ao controle de pragas e em apoio financeiro para ajudar famílias em situação de risco em todo o mundo a combater mosquitos que podem ser portadores do zika vírus e de outras doenças transmitidas por mosquitos. Grande parte da doação ajudou famílias no Brasil e na América Latina, com parte do compromisso da SC Johnson em tornar a vida melhor para famílias nas comunidades onde ela atua.

Desenvolvendo habilidades em ciências, tecnologia, engenharia e matemática

Os US$ 200.000 da SC Johnson ao STEM Brasil é outra forma da empresa priorizar a educação. Os programas abrangentes para professores da STEM Brasil usam inovação, tecnologia, criatividade e projetos práticos contextualizados de acordo com o local, na intenção de aprimorar o currículo oficial de ciências e matemática. Desde 2009, a STEM Brasil impactou mais de 4.000 professores e 458.000 estudantes. De acordo com o estudo feito pelo Estado de São Paulo em 2014, 84% das escolas participantes do STEM Brasil demonstraram um aumento de 20% nas notas de matemática de seus estudantes.

A STEM Brasil é parte da Worldfund, que trabalha para transformar a educação da juventude latino-americana. Por meio de treinamento de excelência e apoio contínuo a professores e diretores de escolas públicas, a Worldfund está criando uma mudança sistêmica na educação ao capacitar pessoas jovens para oportunidades de carreira profissional melhores, levando a um futuro mais brilhante e próspero.

