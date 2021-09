Doação de pontos para instituições sociais aumenta mais de 200% nos primeiros meses de 2021 na Livelo

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Programas de recompensas costumam ser lembrados por possibilitarem a troca de pontos por milhas aéreas ou produtos físicos. No entanto, na Livelo, uma das principais empresas desse segmento no Brasil, há um vasto portfólio para troca de pontos por mais de 800 mil opções de itens, experiências e serviços, entre eles a doação de pontos para 15 instituições sociais parceiras da companhia.

Essa opção sempre esteve presente no catálogo do programa de recompensas. Desde o ano passado, a Livelo vem promovendo frequentemente campanhas de doação de pontos, visando amenizar os impactos da pandemia na sociedade. Com isso, a empresa viu esse movimento solidário aumentar significativamente. O número de clientes realizando doações praticamente triplicou no primeiro trimestre de 2021 em comparação ao mesmo período do ano passado, o mesmo ocorreu com a quantidade de pontos doados, que aumentou mais de 200%. Isso reflete o resultado positivo da estratégia da empresa, que neste ano lançou a campanha "Faça o bem em dobro", com temáticas mensais de doação de pontos para estimular ainda mais a solidariedade de seus clientes. Nessas campanhas, a cada ponto doado pelo cliente, a Livelo também doa um ponto para a instituição parceria escolhida. Até o final de julho de 2021, a Livelo, junto com seus clientes, já havia doado mais de 36,9 milhões de pontos.

"Com o agravamento da pandemia, o investimento social privado tornou-se fundamental para auxiliar causas e comunidades que sempre necessitaram de aportes, mas que, neste momento, enfrentam dificuldades ainda maiores. A campanha mensal de doação de pontos entrou em nosso calendário de responsabilidade social para potencializar a nossa contribuição e a dos participantes de nosso programa", destaca Daniel Pagano, Chief Marketing & Operations Officer da Livelo.

Entre as iniciativas promovidas até agora, o destaque fica para a campanha realizada em abril em apoio ao Dia Mundial de Luta Contra o Câncer. Só nesta ação houve um aumento de quase 50% dos clientes aderindo ao movimento, se comparado com a primeira campanha mensal de doação de pontos realizada pela Livelo em março, e um incremento de 45% no volume de pontos doados ao GRAAC e CONIAC, instituições parceiras na ocasião. Com isso, foi possível capacitar mais de 450 profissionais da área de saúde com treinamentos para tratamento para pessoas com câncer, além de beneficiar mais de 600 crianças com insumos médicos.

O mês de abril também ficou marcado por ter sido o período com a maior quantidade de pontos doados em 2021 para instituições que fazem parte do catálogo da Livelo. À frente desse mês fica apenas maio de 2020, quando foi promovida a primeira grande campanha de doação de pontos para contribuir com os impactos causados pelo início da pandemia.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

