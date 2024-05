Doceree lance HIEP pour dévoiler le potentiel inexploité des plateformes numériques de soins de santé

LONDRES, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Doceree, la principale plateforme mondiale de marketing des soins de santé qui développe des solutions programmatiques sans précédent pour le marketing des professionnels de la santé, a annoncé aujourd'hui le lancement de son édition très attendue de HIEP (High Interaction & Engagement Platforms) au Royaume-Uni et en Europe. Présenté en collaboration avec l'agence spécialisée en soins de santé CMI Media Group de WPP, le rapport révolutionnaire décrit les profils des plateformes endémiques, de point d'intervention et de mise en réseau des médecins dans un contexte d'engagement numérique, mettant en lumière leur potentiel pour alimenter les interactions et stimuler les communications dans le secteur de la santé.

Dans le paysage actuel, le secteur de la santé privilégie une approche marketing omnicanale qui combine efficacement les canaux numériques et traditionnels. Ce changement souligne l'importance cruciale pour les spécialistes du marketing pharmaceutique d'exceller dans les stratégies numériques. Pourtant, des défis persistent dans les secteurs pharmaceutiques et des sciences de la vie en ce qui concerne la sélection optimale des plateformes numériques pour mobiliser les professionnels de la santé (PS), car les spécialistes du marketing n'ont souvent pas une compréhension approfondie des outils numériques disponibles pour formuler des stratégies précises d'allocation du budget numérique.

Pour combler cette lacune en matière de connaissances et donner aux spécialistes du marketing les moyens d'améliorer la mobilisation et la prise de décision, Doceree a présenté HIEP comme un moyen qui pourrait aider les marques à forger des stratégies numériques soigneusement chorégraphiées, ce qui permettrait d'accroître l'efficacité des opérations à grande échelle et d'améliorer les résultats commerciaux. Le rapport se concentre sur la façon dont le média numérique peut être exploité pour créer une situation gagnant-gagnant pour tous les intervenants : les spécialistes du marketing, en termes d'efficacité ; les éditeurs, en termes de revenus ; les professionnels de la santé, pour l'échange de connaissances et de meilleurs résultats de traitement.

Commentant le lancement du rapport, Harshit Jain MD, fondateur et PDG mondial de Doceree, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter le rapport HIEP (édition Royaume-Uni/Union européenne), car il marque une étape importante dans l'avancement des stratégies marketing des soins de santé au Royaume-Uni et en Europe et tire parti de la puissance des plateformes numériques pour mobiliser efficacement les professionnels de la santé dans la région. Ce qui est particulièrement excitant, c'est la façon dont les spécialistes du marketing peuvent sans effort cartographier et suivre les interactions et l'engagement numériques des professionnels de la santé, et peaufiner les campagnes marketing omnicanales, afin d'amplifier l'impact et de générer des rendements de l'investissement supérieurs avec HIEP. Nous prévoyons que ce rapport profitera grandement à nos partenaires pharmaceutiques et agences dans la région Royaume-Uni et Europe, et nous sommes impatients de reproduire ce succès dans d'autres régions tout au long de l'année ».

Commentant l'initiative, Joe Warren, vice-président exécutif, Croissance, CMI Media Group, a déclaré : « La collaboration avec Doceree sur l'initiative HIEP nous permet de faire la lumière sur l'impact que les spécialistes du marketing peuvent avoir sur les soins de santé. Ce partenariat réaffirme notre engagement à améliorer les résultats en matière de soins de santé dans la région et souligne l'importance de comprendre les canaux et les partenaires pour élaborer des stratégies omnicanales supérieures. Ensemble, nous visons à sensibiliser et à donner aux spécialistes du marketing les informations dont ils ont besoin pour avoir un impact significatif sur le marketing des soins de santé. »

Voici les points saillants du rapport HIEP :

Analyse approfondie des plateformes endémiques, de point d'intervention et de mise en réseau des médecins

Études de cas présentant l'intégration réussie des plateformes numériques dans le marketing des soins de santé

Recommandations pour optimiser les campagnes marketing omnicanales et maximiser le retour sur investissement

Le rapport de Doceree a été méticuleusement élaboré en collaboration avec le partenaire de recherche Brand Innerworld et est fièrement présenté en association avec CMI Media Group, une agence médiatique mondiale distinguée reconnue pour ses contributions importantes dans le secteur des soins de santé.

Pour plus d'informations sur Doceree et le rapport HIEP, rendez-vous sur https://doceree.com/in/reports/hiep/

À propos de Doceree :

Doceree est une plateforme mondiale de premier plan dédiée à la révolution de la messagerie programmatique des professionnels de la santé avec des outils de données exclusifs de pointe. En favorisant la messagerie directe entre les marques de sciences de la vie et les professionnels de la santé, Doceree permet la diffusion de communications personnalisées grâce à un vaste réseau mondial de plateformes numériques endémiques et au point d'intervention. Il en résulte des mesures de campagne marketing transparentes et des messages personnalisés à grande échelle. Découvrez comment Doceree peut transformer votre communication en matière de soins de santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.doceree.com.

À propos du CMI Media Group :

CMI Media Group, une société WPP (NYSE : WPP, http://www.wpp.com ), est une agence médiatique à service complet qui se concentre uniquement sur le marketing dans les secteurs de la santé, du bien-être et pharmaceutique. Les principales offres du CMI Media Group comprennent la stratégie d'audience, la planification, le développement et les informations, les données et l'analyse, les achats et les investissements, la réponse directe et l'expérience client. En tant que principale ressource médiatique pour les meilleures entreprises de soins de santé au monde, CMI Media Group rassemble des technologies, des données et des talents de premier plan pour fournir des capacités transparentes aux clients. CMI Media Group a été reconnu comme un leader en matière de DEI, de rétention des talents et de développement des employés, ainsi que comme l'un des meilleurs endroits où travailler dans l'industrie. Rendez-vous sur https://cmimediagroup.com/ .

À propos de Brand Innerworld :

Brand Innerworld est une société de conseil et d'exploration de marques de soins de santé de premier plan qui fournit des solutions spécialisées à l'aide de la technologie de l'IA. Le cabinet de conseil se consacre à la transformation des marques de soins de santé en leaders du marché. Grâce à des recherches primaires et secondaires méticuleuses, la société saisit des informations approfondies sur les expériences des professionnels de la santé et des patients. Spécialisée dans la combinaison de ces informations avec son sens du marketing et des médias, Brand Innerworld dote les marques de soins de santé de stratégies exploitables qui améliorent les résultats pour les patients et la croissance de la marque. Au service des multinationales de la santé, des entreprises de dispositifs médicaux et des plateformes technologiques, Brand Innerworld est reconnue pour son approche innovante du marketing médical. Pour en savoir plus sur Brand Innerworld, rendez-vous sur https://brandinnerworld.com