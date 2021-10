Dockwater annonce un appel de soumission pour finaliser ses clients

À l'issue de ce processus, le 31 janvier 2022 , Dockwater finalisera la taille de ses installations et les permis restants, et commencera la construction d'ici la fin de 2022. L'approvisionnement en eau commencera deux ans plus tard, en 2024.

L'objectif de l'appel de soumission est de finaliser le niveau de la demande des clients qui souhaitent cesser d'utiliser l'approvisionnement en eau potable régional déjà sous tension et de passer à un approvisionnement en eau de traitement véritablement non potable, beaucoup plus efficace et moins cher.

L'échéancier, le prix de l'eau et les principales modalités de l'appel de soumission se trouvent sur le site web de la société à l'adresse https://dockwater.be/open-season/ . En publiant ses prix de l'eau, Dockwater offre un niveau de transparence à tous ses clients contrairement aux autres entreprises qui vendent de l'eau potable à leurs clients industriels.

Actuellement, toutes les installations industrielles du port d'Anvers consomment de l'eau potable, car c'est la seule source d'eau disponible actuellement. Même les projets futurs du service public local visant à fournir de l'eau de traitement au port consommeront de l'eau potable pour ces activités. Dockwater est différente : elle utilisera l'eau saumâtre du port et les eaux usées recyclées pour fournir de l'eau de traitement aux clients du port d'Anvers, une solution circulaire qui élimine complètement l'utilisation de l'eau potable.

En s'engageant à utiliser 100 % d'électricité verte, Dockwater représente une solution vraiment durable pour réduire la pression créée par la consommation industrielle croissante des réserves d'eau douce limitées dans la Région flamande.

Anthony Gordon, un représentant de Dockwater a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler avec les entreprises du port d'Anvers qui s'efforcent d'assurer un approvisionnement intéressant en eau de traitement à moindre coût tout en contribuant à la durabilité de l'approvisionnement en eau potable dans toute la Région flamande. Nous nous engageons à être un partenaire fiable pour les entreprises industrielles et, grâce à cet appel de soumission, nous offrons un niveau de transparence sans précédent du secteur de l'eau industrielle du port. »

À propos de Dockwater

Dockwater BV développe une usine de dessalement pour fournir de l'eau de traitement aux entreprises industrielles opérant dans le port d'Anvers. Le projet permettra au secteur de réduire considérablement sa consommation d'eau potable et sa consommation globale d'eau, et rendra l'approvisionnement en eau plus résilient dans l'ensemble de la Région flamande. Le développement du projet Dockwater est dirigé par AVAIO Capital, et Dockwater BV est détenue conjointement par AVAIO Capital et Macquarie Capital. Pour plus d'informations, consultez http://www.dockwater.be

AVAIO Capital est une société d'investissement en infrastructure axée sur le développement et la construction de nouvelles infrastructures durables en Amérique du Nord et en Europe dans quatre secteurs : le numérique, l'eau, la transition énergétique et le transport. Macquarie Capital est la branche conseil, marchés financiers et investissement principal de Macquarie Group. Elle est spécialisée dans le développement des infrastructures avec plus de 20 milliards de dollars américains de projets d'infrastructure en cours de construction ou de développement.

