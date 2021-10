Dockwater kondigt Open Season aan om alvast de klanten van morgen te winnen

Na voltooiing van dit proces op 31 januari 2022 , zal Dockwater de uitbreiding van de faciliteit afronden, de lopende vergunningsprocedures voltooien en eind 2022 beginnen met bouwen, waarbij de watervoorziening dan twee jaar later in 2024 kan starten.

Doelstelling van Open Season is, om aan het niveau van de vraag van alle klanten tegemoet te komen, die willen stoppen met het gebruik van de nu reeds overbelaste regionale drinkwatervoorziening en deze te laten overstappen op 'niet-drinkwater', het veel efficiëntere en goedkopere proceswater.

De tijdspanne, de waterprijzen en belangrijke voorwaarden van Open Season zijn te vinden op de website van het bedrijf op: https://dockwater.be/open-season/. Door deze waterprijzen alvast te publiceren, biedt Dockwater een hoog transparantieniveau aan alle potentiële klanten, dat nu niet bepaald door andere industriële drinkwaterleveranciers wordt geboden.

Momenteel verbruiken alle industriële installaties in de haven van Antwerpen drinkwater, aangezien het momenteel de enige beschikbare waterbron is. Zelfs toekomstige projecten van het lokale nutsbedrijf, namelijk om proceswater aan de haven te leveren, zullen vooral drinkwater verbruiken. Dockwater is anders: het zal brak havenwater en gerecycled afvalwater gebruiken om proceswater te leveren aan klanten in de haven van Antwerpen, een circulaire oplossing die het gebruik van drinkwater volledig uitsluit.

Samen met het streven om 100% groene stroom te gebruiken, vertegenwoordigt Dockwater een waarlijk duurzame oplossing om de druk te verminderen, die wordt veroorzaakt door het groeiende industriële verbruik van de beperkte zoetwatervoorraden in het gewest Vlaanderen.

Anthony Gordon, een vertegenwoordiger van Dockwater: "We zijn verheugd om samen te werken met die bedrijven in de haven van Antwerpen, die zich richten op het veiligstellen van een aantrekkelijke levering van proceswater tegen lagere kosten en tegelijkertijd willen bijdragen aan de duurzaamheid van de drinkwatervoorziening in het gehele Vlaamse gewest. We streven ernaar een betrouwbare partner te zijn voor industriële ondernemingen en door dit Open Season-proces een niveau van transparantie aan de industriële waterbranche te bieden, die tot nu toe ongekend is in het havengebied."

