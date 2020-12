DocuBay aumenta sua oferta ao lançar o Linear OTT Feed

MUMBAI, Índia, 29 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A DocuBay, rede VOD de assinatura global da IN10 Media, desenvolvida para mostrar o melhor do conteúdo internacional e não roteado, lançou um feed linear global, acrescentando ao seu serviço VOD existente.

Compartilhando sua visão sobre o lançamento do feed linear, o Sr. Aditya Pittie, diretor geral da rede IN10 Media, disse: "Aprimorar nossas ofertas por meio de um feed linear é uma continuação da nossa promessa de oferecer o melhor entretenimento na prática da maneira mais intuitiva possível. Um feed linear cumprirá a função lançando outra janela para a descoberta de conteúdo com curadoria e minimizará quaisquer perdas devido à "abundância de escolha". Temos planos mais inovadores com o serviço linear e esperamos que ele gere engajamento e lealdade, além da descoberta."

Desde o tão esperado lançamento no último trimestre de 2019, a plataforma tem firmado rapidamente sua presença em dispositivos e serviços nos 170 países em que tem presença ativa; e continua a ser o principal destino de vanguarda para conteúdos relevantes e com curadoria. O feed linear da DocuBay oferecerá um alinhamento cuidadosamente organizado de documentários de longa-metragem e também apresentará séries episódicas, cobrindo toda a gama de "temas", incluindo história, ciência, policial, música, cultura e experiências com outros gêneros.

Girish Dwibhashyam, vice-presidente de estratégias na DocuBay disse: "A escolha é o diferencial em qualquer serviço na OTT – tanto para os espectadores como para a curadoria. Um canal linear acrescenta à nossa oferta, oferecendo uma opção para os espectadores que preferem não ter que escolher o que vão assistir, visando experimentar o melhor da DocuBay. Também estamos animados por apresentar séries escolhidas a dedo como Roads to Terror, Voyage of the Continent e Thunder Run to Baghdad em nossa biblioteca em constante expansão."

O feed linear da DocuBay pode ser acessado no site da DocuBay, nos aplicativos iOS e Android e smart TVs selecionadas.

Sobre a DocuBay:

Com sede em Mumbai, a DocuBay é uma plataforma VOD de assinatura global criada exclusivamente para transmitir documentários internacionais premium. Junte-se à tribo em www.docubay.com

Sobre a rede IN10 Media

A rede IN10 Media, liderada por Aditya Pittie, é uma empresa de mídia com raízes profundamente entrelaçadas na comunidade criativa, incluindo EPIC TV, ShowBox, Filamchi, Gubbare, EPIC ON, DocuBay, Juggernaut Productions e Platanista Games https://www.in10media.com/

Contato para a mídia:

Pragya Chandrakar

[email protected]

+91-9920629117

FONTE DocuBay Media Private Limited

SOURCE DocuBay Media Private Limited