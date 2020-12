DocuBay enrichit son offre en lançant le flux linéaire OTT

- La seule plate-forme mondiale pour les documentaires de qualité à introduire des séries

MUMBAI, Inde, 29 décembre 2020 /PRNewswire/ -- DocuBay, l'offre mondiale de VOD par abonnement d'IN10 Media Network, conçue pour présenter le meilleur du contenu international non scénarisé, a lancé un flux linéaire mondial, qui vient s'ajouter à son service de VOD existant.

Partageant son point de vue sur le lancement du flux linéaire, M. Aditya Pittie, directeur général d'IN10 Media Network, a déclaré : « L'amélioration de nos offres grâce à un flux linéaire est une extension de notre promesse de fournir le meilleur divertissement factuel de la manière la plus intuitive possible. Une alimentation linéaire permettra d'aller plus loin en introduisant une autre fenêtre pour la découverte de contenus conservés, et de minimiser les pertes dues à « l'abondance du choix ». Nous avons des projets plus innovants avec le service linéaire et nous attendons de lui qu'il suscite à la fois l'engagement et la loyauté, ainsi que la découverte. »

Depuis son lancement très attendu au dernier trimestre 2019, la plate-forme a rapidement fait sentir sa présence sur les appareils et les services dans les 170 pays où elle est active, et elle continue d'être la première destination pour les contenus pertinents et choisis avec soin. Le flux linéaire de DocuBay proposera une gamme de longs métrages documentaires soigneusement assemblés et introduira également des séries épisodiques, couvrant toute la gamme des « baies », y compris l'histoire, la science, le crime, la musique, la culture, et cherchera activement à introduire et à expérimenter d'autres genres.

Girish Dwibhashyam, vice-président de la stratégie chez DocuBay a déclaré : « Le choix est le facteur de différenciation dans tout service OTT, tant pour le téléspectateur que pour le programmateur. Une chaîne linéaire vient compléter notre offre en permettant aux téléspectateurs qui préfèrent ne pas avoir à choisir ce qu'ils veulent regarder de goûter au meilleur de DocuBay. Nous sommes également heureux de présenter des séries triées sur le volet comme Roads to Terror, Voyage of the Continent, et Thunder Run to Baghdad à notre bibliothèque qui ne cesse de s'agrandir. »

Le flux linéaire de DocuBay est accessible sur le site web de DocuBay, sur les applications iOS et Android, et sur certains téléviseurs intelligents.

À propos de DocuBay :

Basée à Mumbai, DocuBay est une plate-forme mondiale de VOD pour membres, exclusivement conçue pour diffuser des documentaires internationaux de qualité. Rejoignez la Tribu sur www.docubay.com

À propos du réseau IN10 Media Network

IN10 Media Network, dirigé par Aditya Pittie, est une société de médias profondément ancrée dans la communauté créative, comprenant EPIC TV, ShowBox, Filamchi, Gubbare, EPIC ON, DocuBay, Juggernaut Productions et Platanista Games https://www.in10media.com/

