Documentário apresenta histórias inspiradoras de pacientes com psoríase

Vídeo produzido pela BandNews com apoio da Janssen desmistifica medos comuns como o contágio e inspira pacientes a buscar o melhor cuidado para si

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Como parte dos esforços de conscientização do dia mundial de combate à doença (29) a Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, apoia a produção do episódio especial "Psoríase: uma vida sem marcas" do programa BAND DOCS da BandNews. O projeto traz histórias de pessoas que vivem bem com o controle dessa condição, ilustrando suas jornadas para inspirar mais pessoas a buscar uma vida sem lesões.

A psoríase impacta 200 milhões de pessoas no mundo1 e 2 milhões no Brasil2. O vídeo foca na conscientização e em desmistificar mitos como o contágio da doença. "Nosso objetivo é mostrar a importância da conscientização de uma doença tão comum mas também desconhecida, pelo olhar de quem a supera a cada dia" diz Luciana Sobral, Líder de Comunicação e Public Affairs da Janssen Brasil.

O paciente com psoríase pode levar mais de um ano para encontrar um tratamento que resolva suas lesões na pele3. Neste período, é comum diagnósticos que associam a doença à artrite psoriásica, casos cardiometabólicos, gastrointestinais, cânceres e distúrbios de humor. Entre os tratamentos, é comum que os pacientes passem por etapas sem conseguir o controle total da doença.

O tratamento varia de acordo com o grau da doença e orientação médica, e pode incluir pomadas e cremes, fototerapia, exposição da pele à luz ultravioleta, e medicamentos orais e injetáveis. Para pacientes que não respondem aos tratamentos comuns (20%)4, existem os biológicos que agem bloqueando a reação inflamatória da condição5.

Entre as histórias contadas no doc. estão a da Simone, que descobriu a condição aos 7 anos de idade, e o Davi, 42 anos com diagnóstico aos 25. O programa conta ainda com a participação de especialistas no tratamento da psoríase, que traçam um panorama sobre o momento atual da doença.

Clique aqui para assistir

Para saber mais sobre a doença e a campanha, acesse www.transformeapsoriase.com.br

1 Sociedad Española de Reumatología (SER). www.ser.es/wp-content/uploads/2015/03/PASI_INDICE.pdf

2 Consenso Brasileiro de Psoríase – SBD - http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/24326/4057388_345331.pdf

3 The psoriasis patient journey: progression from topical to biologic treatment for psoriasis patients in the United States - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30554541

4 Psoriasis. Psoriasis | American Academy of Dermatology. https://www.aad.org/media/stats/conditions/skin-conditions-by-the-numbers

5 Conrad C, Gilliet M. Psoriasis: from Pathogenesis to Targeted Therapies. Clin Rev Allergy Immunol. 2018 Feb;54(1):102-11.

FONTE Janssen

SOURCE Janssen