Dole Packaged Foods lance la très belle initiative #UnstuffedBears pour lutter contre la faim chez les enfants

« Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, l'impact de la COVID-19 pourrait multiplier par deux le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim. Cette crise exacerbée de l'insécurité alimentaire touche durement les enfants du monde entier, et ce, jusque chez nous, a déclaré Pier Luigi Sigismondi, président mondial de Dole Packaged Foods. La concrétisation de notre promesse d'apporter de la nourriture et du soutien aux personnes dans le besoin ainsi que la sensibilisation à cette crise croissante sont au cœur de cette campagne. Et ce n'est que l'une des nombreuses mesures que nous prenons pour améliorer la situation. »

La campagne s'anime avec l'imagerie percutante d'un symbole universel de l'enfance, l'ours en peluche, qui sera véhiculée aux consommateurs par le biais de vidéos en ligne et d'affichages, ainsi que par les réseaux sociaux tout au long de la période des fêtes. En fonction du marché, ceux qui souhaitent apporter leur aide peuvent « rembourrer » l'ours, soit par un don à DoleUnstuffedBears.com, soit par l'achat de produits Dole sur certains canaux de commerce électronique, où les bénéfices réalisés sur ces achats seront donnés aux organismes de bienfaisance œuvrant pour la sécurité alimentaire.

La campagne présente cinq ours : quatre ours sont représentés avec, à leur disposition, de délicieux aliments en abondance. Leurs ventres dodus sont adorables à voir. Le cinquième ours, cependant, est en piteux état, abandonné sur des marches d'escalier. Son ventre à lui n'est pas « dodu ». Son aspect et sa situation visent à représenter l'impact que la faim peut avoir sur la santé et les moyens de subsistance d'un enfant. Grâce au soutien de la campagne et au partenariat de Dole avec de multiples organismes de bienfaisance dans le monde entier, les consommateurs peuvent aider à nourrir ces ours en difficulté #UnstuffedBears – et, par conséquent, les enfants dans le besoin – afin d'avoir un impact significatif pendant cette saison des fêtes.

La campagne #UnstuffedBears – qui a débuté aujourd'hui Europe et aux États-Unis, et qui démarrera la semaine prochaine en Asie – est l'une des nombreuses actions que la marque a prévues en soutien à la promesse de Dole, qui a été lancée en juillet dernier et vise à apporter une prospérité interdépendante aux populations et à la planète.

À propos de la promesse de Dole

En juin 2020, Dole a annoncé la promesse de Dole, dont les trois piliers sont la nutrition, la durabilité et la création d'une valeur commune.

Une amélioration pour la population : accès à une alimentation durable pour 1 milliard de personnes d'ici 2025, évolution vers l'absence de sucre raffiné dans tous les produits Dole d'ici 2025.

Une amélioration pour la planète : aucun fruit gaspillé, des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025, carboneutralité au sein des activités de Dole d'ici 2030.

Une amélioration pour tous les intervenants : Dole continuera d'avoir une influence positive sur l'ensemble des agriculteurs, des communautés et des personnes qui travaillent pour Dole, grâce à son engagement envers l'égalité des chances, des salaires décents et un niveau sans cesse croissant de sécurité, d'alimentation et de bien-être. L'entreprise cherche également à promouvoir les droits des humains dans le cadre de ses activités et au sein de ses chaînes d'approvisionnement en établissant une culture de transparence et de responsabilité. Dole vise également une augmentation de 50 % de la valeur de son entreprise d'ici 2025.

Pour connaître tous les détails de la promesse de Dole, consultez le site sunshineforall.com et téléchargez la promesse ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1344914/Dole_Global.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpg

