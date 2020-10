Dole Worldwide Packaged Foods nomme Lara Ramdin au poste de directrice de l'innovation

M me Ramdin, qui exercera ses fonctions sur le campus de Dole, au village de Westlake, en Californie (États-Unis), possède une vaste expérience mondiale en recherche et développement, développement de produits et innovation au sein d'organisations de premier plan, dont Unilever, Estée Lauder et Molson Coors Beverages Company. Après avoir étudié la biologie appliquée à l'Université de Cardiff, elle a obtenu un doctorat en immunologie à l'Université de Southampton, avant d'occuper des postes de direction en recherche et développement et innovation d'entreprise. Jusqu'à tout récemment, elle exerçait les fonctions d'experte-conseil auprès de petites entreprises et de start-ups. M me Ramdin est une innovatrice passionnée, une spécialiste et une formatrice de la pensée créatrice. Elle croit qu'il faut faire preuve d'empathie pour trouver des solutions uniques. Elle promeut ardemment la présence de jeunes femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Elle joue le rôle de mentor au sein des organismes The Girls' Network et 1MMentors, en plus d'être directrice des parrainages et membre du conseil d'administration de l'organisme sans but lucratif Irish Film London.

Pier Luigi Sigismondi, président de Dole Packaged Foods, LLC, a déclaré aujourd'hui que la nomination de Mme Ramdin démontre l'engagement de Dole de bâtir une entreprise de bien-être et de nutrition durable et emblématique, capable de relever les nombreux défis liés au contexte actuel.

« Maintenant plus que jamais, nous devons élaborer de nouvelles solutions et de nouvelles approches pour la demande croissante d'aliments sains et abordables qui nourriront les générations actuelles et futures. Lara s'est taillé une réputation enviable d'innovatrice stratégique, capable de remettre en question la façon de penser établie pour trouver de nouveaux débouchés et créer de nouveaux produits. À une époque où nous cherchons à réduire le gaspillage alimentaire, à offrir des produits nutritifs à un plus grand nombre de consommateurs et à éliminer les emballages à base de combustibles fossiles, son talent et son expérience nous permettront d'aborder nos efforts d'innovation avec plus d'énergie et d'attention. »

Mme Ramdin, qui relèvera directement de M. Sigismondi en tant que membre clé de son équipe de direction, déclare qu'elle est ravie de se joindre à l'équipe de Dole et de pouvoir contribuer à la mission importante de la nutrition durable et du zéro déchet, et d'être la force motrice de l'innovation nécessaire dans ces domaines.

« J'admire les valeurs et la détermination de Dole à créer des marques qui profitent aux gens et à la planète, tout en créant des rendements durables pour toutes ses parties prenantes. Je suis particulièrement enthousiasmée par le programme d'innovation et l'engagement de Dole (et de Pier Luigi) à cet égard. Je me réjouis à l'idée d'aider l'entreprise à réaliser son objectif et sa vision », a annoncé Mme Ramdin.

M. Sigismondi fait également remarquer que la nomination de Mme Ramdin survient tout juste après la mise en place d'une équipe de direction féminine d'élite pour le développement de produits et de catégories, qui travaillera en étroite collaboration avec elle. Kimberly Galante a accepté d'occuper un poste de développement de produits à l'échelle mondiale, et Peewee Dizon, d'assumer la direction du développement de catégories à l'échelle mondiale. En outre, M. Sigismondi rassemble des équipes de direction clés pour réaliser la promesse de Dole lancée plus tôt cette année.

Dole Packaged Foods, LLC

Dole Packaged Foods, LLC, est un leader mondial dans la culture, l'approvisionnement, la distribution et la commercialisation de fruits et de collations sains. Dole vend une gamme complète de fruits emballés ayant une longue durée de conservation, de fruits congelés, de fruits séchés et de jus. L'entreprise met l'accent sur quatre piliers de la durabilité dans toutes ses activités : la gestion de l'eau, l'empreinte carbone, la conservation des sols et la réduction des déchets. Pour en savoir plus, visitez dolesunshine.com ou sunshineforall.com.

