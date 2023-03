Dombey lança sistema épico de mineração de criptomoedas

HELSINQUE, Finlândia, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa de eletricidade britânica Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com) acaba de lançar o Dompre, um dispositivo incrível de mineração de criptomoedas alimentado por energia solar.

DOMBBIT MACHINE

Produzido pela Dombey Electrics (https://dombbit.com/), o Dompre é um minerador de criptomoedas totalmente novo e alimentado por energia solar. O minerador requer uma quantidade mínima de luz solar. O aparelho pode funcionar durante 15 horas com alimentação energética e 18 horas com pouco sol após a carga total inicial. O aparelho também funciona sem sol. Além disso, o sistema foi desenvolvido com o melhor MSI Afterburner para consumir a menor quantidade de energia possível e funcionar com qualquer versão do Windows.

Para comemorar o aniversário da Dombey, a empresa está oferecendo descontos incríveis, dependendo da compra e do método de pagamento, para que todos possam participar da promoção. Além disso, assim que metade do pagamento for recebido, os produtos serão processados e enviados. Assim que o pedido for confirmado pelo comprador, a Dombey solicitará o valor restante.

Sobre a Dombey Electrics Co

Fundada em 2010 por um grupo de eletricistas e especialistas do setor, a Dombey Electrics Co. é hoje um grande fornecedor de soluções elétricas. A empresa se orgulha em criar produtos elétricos diferenciados que podem ser usados tanto em ambientes internos quanto externos. Além disso, vários avanços tecnológicos tornaram possível o uso de equipamentos elétricos para tarefas menos perigosas.

No caso de problemas de entrega, quebra ou danos, ou caso a máquina não seja tratada adequadamente pelas empresas de entrega, o produto pode ser devolvido e substituído imediatamente e o cliente poderá receber um reembolso no prazo especificado. Para obter mais informações, consulte os Termos de Retorno: www.dombbit.com

Lançado em outubro de 2022, o Dompre (Dombey Previa) é um aparelho que consome pouca energia e pode minerar Bitcoin e Ethereum simultaneamente. O Dompre é feito de células fotovoltaicas, que são mais robustas e duradouras. O período de garantia é de cinco anos. O frete é gratuito para qualquer lugar do mundo. Compre os produtos aqui. www.dombbit.com/products

Embora tanto o Bitcoin quanto o Ethereum sejam criptomoedas, suas metas de desenvolvimento são diferentes. O Bitcoin foi criado como uma moeda digital descentralizada para oferecer um mecanismo seguro e descentralizado de armazenamento e transferência de valor. Por sua vez, o Ethereum foi criado como uma plataforma descentralizada para a criação de aplicativos descentralizados (dApps) e para a execução de contratos inteligentes.

Diretor de relações públicas:

James Eskola,

[email protected],

(358) 41 400 1018

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039086/DOMBBIT_MACHINE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1995671/3952778/Dombey_Logo.jpg

FONTE Dombey Electrics

SOURCE Dombey Electrics