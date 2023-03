Dombey présente son appareil de minage de cryptomonnaies révolutionnaire

HELSINKI, Finlande, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- La société électrique britannique Dombey Electrics Co. ( www.dombbit.com ) a présenté son appareil exceptionnel de minage de cryptomonnaies, le Dompre, un mineur de cryptomonnaies fonctionnant à l'énergie solaire qui vient d'être lancé par la société

DOMBBIT MACHINE

Un tout nouveau produit est apparu sur le marché : le Dompre, un mineur de cryptomonnaies à énergie solaire conçu par Dombey Electrics ( https://dombbit.com/ ). Il nécessite très peu de lumière solaire pour fonctionner. Il peut fonctionner pendant 15 heures sur secteur et 18 heures avec un faible ensoleillement après la charge initiale complète. Il peut également fonctionner sans soleil. En outre, il a été conçu à l'aide du meilleur MSI Afterburner afin de consommer le moins d'énergie possible et de fonctionner avec toutes les versions de Windows.

Dans le cadre de l'anniversaire de la société, les produits ont bénéficié d'une réduction de certains pourcentages en fonction de l'achat et du mode d'achat, afin que tout le monde puisse participer à cette promotion. Par ailleurs, une fois la moitié du paiement reçue, les produits seront traités et expédiés. Une fois la commande confirmée par l'acheteur, Dombey demandera le reste du paiement.

À propos de Dombey Electrics Co

Dombey Electrics Co. est devenue l'un des principaux fournisseurs de solutions électriques après avoir été fondée en 2010 par un groupe d'électriciens et d'experts du secteur. Elle est très fière de sa capacité à fabriquer des produits électriques uniques qui peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, plusieurs avancées technologiques ont permis d'utiliser le matériel électrique pour des tâches moins dangereuses.

En cas de problèmes de livraison, de casse, de dommages, ou si la machine n'est pas traitée correctement par les sociétés de livraison, les articles peuvent être immédiatement renvoyés et remplacés, et le client peut être remboursé dans les délais prévus. Pour en savoir plus, veuillez consulter les modalités de retour ici : www.dombbit.com

En octobre 2022, le Dompre (Dombey Previa), un type de machine capable de miner simultanément du Bitcoin et de l'Ethereum tout en consommant moins d'énergie, a été mis sur le marché. Ce produit est constitué de cellules photovoltaïques qui sont plus robustes et plus durables. Il est doté d'une garantie de cinq ans. L'expédition est gratuite vers toutes les régions du monde. Achetez les produits ici. www.dombbit.com/products

Bien que le Bitcoin et l'Ethereum soient tous deux des cryptomonnaies, leurs objectifs de développement étaient différents. Le bitcoin a été créé en tant que monnaie numérique décentralisée afin de fournir un mécanisme sécurisé et décentralisé de stockage et de transfert de valeur. De son côté, Ethereum a été créé comme une plateforme décentralisée pour la création d'applications décentralisées (dApps) et l'exécution de contrats intelligents.

Responsable des relations publiques

James Eskola

[email protected]

(358) 41 400 1018

