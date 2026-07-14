Domino's® enciende el verano con los nuevos S'mores Lava Cakes

Postre de galletas Graham con sabor a chocolate y malvaviscos inspirado en las típicas fogatas, sin necesidad de ir de campamento

Lo más destacado:

Los miembros de Domino's Rewards podrán disfrutar de acceso anticipado al postre a partir del 20 de julio.

Los S'mores Lava Cakes estará disponible para todos los clientes en los Estados Unidos a partir del 27 de julio.

Los S'mores Lava Cakes se venden en paquetes de tres, o los clientes pueden crear su propia selección con Chocolate Lava Cakes.

ANN ARBOR, Michigan, 14 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) hace que sea más fácil que nunca disfrutar de un clásico favorito de los encuentros alrededor de las fogatas con su nuevo y delicioso postre: S'mores Lava Cakes.

El S’mores Lava Cake, el más reciente postre de Domino's, estará disponible para los clientes en todo Estados Unidos a partir del 27 de julio, mientras que los miembros de Rewards podrán disfrutar de esta oferta a partir del 20 de julio gracias al acceso anticipado exclusivo para esta membresía.

Cada pedido incluye tres deliciosos pasteles de galletas Graham hechos al horno, rellenos de chispas de chocolate y una crema fundida con sabor a malvaviscos y cubiertos con una pizca de azúcar en polvo, lo que ofrece el sabor nostálgico de los s'mores, sin necesidad de hacer una fogata. Los miembros de Domino's Rewards podrán acceder al nuevo producto de manera anticipada y exclusiva a partir del 20 de julio, y el postre estará disponible para todos a partir del 27 de julio.

"A nuestros clientes ya les encantan los Chocolate Lava Cakes, por lo que queríamos llevar esa experiencia un poco más allá con un sabor que evocara nostalgia y que a la vez fuera irresistible", expresó Kate Trumbull, vicepresidenta ejecutiva y directora de Marketing de Domino's. "Los S'mores Lava Cakes reúnen todo lo que las personas adoran del postre clásico: el chocolate derretido, los malvaviscos fundidos y el sabor de las galletas Graham, sin tener que cortar leña, encender el fuego ni rociarse repelente para insectos.

Independientemente de si los clientes estén terminando su noche de pizzas o simplemente quieran algo dulce, los S'mores Lava Cakes son una forma práctica de disfrutar de un postre clásico sin salir de la comodidad del hogar, ¡excepto tal vez por un viaje en auto con aire acondicionado para ir a recogerlos! Los clientes pueden disfrutar de un pedido de tres unidades del nuevo postre de Domino's a través de la oferta combinada (Mix and Match) por tan solo $6.99. En algunos lugares se pueden aplicar precios más altos.

Cree su propia selección del Lava Cake

Con el lanzamiento de los S'mores Lava Cakes, los clientes pueden crear su propia selección de postres y elegir entre el nuevo sabor y los clásicos Chocolate Lava Cakes al horno, rellenos con chocolate fundido y cubiertos con azúcar en polvo.

Para unirse a Domino's Rewards y disfrutar de acceso exclusivo a los S'mores Lava Cakes, visite dominos.com o descargue la aplicación móvil de Domino's.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de la venta para llevar. Se encuentra entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo, con una empresa global de más de 22,300 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de $20,400 millones en los últimos cuatro trimestres anteriores al 22 de marzo de 2026. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaron el 99% de los establecimientos de Domino's a fines del primer trimestre de 2026. En EE. UU., Domino's generó más del 85 % de ventas minoristas en EE. UU. en 2025, mediante sus canales digitales y ha desarrollado diversas plataformas innovadoras de pedidos.

Pedidos: dominos.com

Información de la empresa: biz.dominos.com

Recursos multimedia: media.dominos.com

FUENTE Domino's Pizza