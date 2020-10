Domino's® Listo para Recaudar Fondos para Los Niños de St. Jude Children's Research Hospital®

ANN ARBOR, Mich., 19 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Domino's Pizza, Inc. (NYSE: DPZ), la empresa de pizza más grande del mundo basada en ventas minoristas globales, da inicio a la campaña anual de recaudación de St. Jude Thanks and Giving® para beneficiar a St. Jude Children's Research Hospital®. La campaña, que durará once semanas hasta el 3 de enero 2021, es la 17ª campaña anual de Thanks and Giving en Domino's.